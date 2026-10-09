সিজেপি'র আন্দোলনে তপ্ত দিল্লি ! হাওড়া-শিয়ালদা রাজধানী-সহ বাতিল একাধিক ট্রেন

সিজেপি'র আন্দোলনে তপ্ত দিল্লি ! হাওড়া-শিয়ালদা রাজধানী-সহ বাতিল একাধিক ট্রেন
Railways Cancels Rajdhani Express: শনিবার ভোর 4টে থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত নয়াদিল্লি ও হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনগামী সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷
Published : October 9, 2026 at 2:52 PM IST
হাওড়া, 9 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে আগামী শনিবার দিল্লির যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) । তার আগে শুক্রবার শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে নয়াদিল্লিগামী জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল করার ঘোষণা করল পূর্ব রেল ।
রেলের তরফে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে অবশ্য সিজেপি'র প্রতিবাদ আন্দোলনের কারণেই এই ট্রেন বাতিল, এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি ৷ শুধু জানানো হয়েছে যে শনিবার নয়াদিল্লি রেলস্টেশন ও হযরত নিজামুদ্দিন রেলস্টেশনের বাইরের রাস্তায় তীব্র যানজট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই কারণেই এই ট্রেন দু’টি বাতিল করা হল ৷
এছাড়াও নয়াদিল্লি ও হযরত নিজামুদ্দিন স্টেশনে ট্রেন চলাচলেও কড়াকড়ি করা হয়েছে । শনিবার ভোর 4টে থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত নয়াদিল্লি স্টেশন ও হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনে কোনও ট্রেন ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে ।
এই নিয়ে রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, ‘‘আজ (9 অক্টোবর) দুপুর 2টোর পর যাত্রা শুরু করা এবং 10 অক্টোবর ভোর 4টে থেকে দুপুর 2টোর মধ্যে নয়াদিল্লি বা হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাতে নির্ধারিত সমস্ত মেইল বা এক্সপ্রেস ট্রেন যাত্রা শুরুর স্থান থেকেই বাতিল করা হল ।’’ ফলে আরও বেশ কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে । এক্ষেত্রেও যানজটের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত জুন মাস থেকে জুলাই মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে যন্তরমন্তরে অবস্থান-বিক্ষোভ করে সিজেপি ৷ সেই আন্দোলনের জেরে গত 21 জুলাই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ রীতিমতো রণক্ষেত্র তৈরি হয় রাজধানীতে ৷ সেই ঘটনার পর আবার দিল্লিতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা করেছে সিজেপি ৷ এর আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল তারা ৷ তাদের সেই আন্দোলন সফল হয় ৷ এবার তারা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে ৷ সেই কারণেই শনিবার তারা যন্তরমন্তরে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ৷
ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে যে দেরিতে আবেদন জানানোয় সিজেপিকে শনিবার যন্তরমন্তরে আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ৷ পুলিশ সাধারণ মানুষকে ওই কর্মসূচিতে যোগ না দেওয়ার আবেদনও করছে । তার পরও সপ্তাহের শেষে দিল্লি উত্তপ্ত হতে পারে বলে মনে করছেন সরকার ৷ প্রশাসনের আশঙ্কা, অনুমতি ছাড়া জমায়েতকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে । সেই কারণেই রাজধানীতে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে । দিল্লি পুলিশ ও আধাসেনা মিলিয়ে প্রায় 26 হাজার নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর ।
তাছাড়া শুক্রবার ও শনিবার দিল্লির সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবগারি দফতর । পরিস্থিতির জেরে রেল ও মেট্রো পরিষেবাতেও প্রভাব পড়েছে । ট্রেন তো বাতিল করা হয়েছে ৷ তার সঙ্গে দিল্লির 57টি মেট্রো স্টেশনও বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা হয়েছে ।
প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, ‘‘টানা চার দিন ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে, বোঝা যাচ্ছে নিরাপত্তার বহর দেখে ।’’
এদিকে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির আগে রেল ও পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কপিল সিব্বল । বিরোধীদের বক্তব্য, প্রতিবাদে অংশ নিতে আসা মানুষকে আটকানোর জন্য কেন রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করা দরকার । সিব্বলের প্রশ্ন, ‘‘শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আগে এইভাবে কেন পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ করা হচ্ছে, কেন হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না, কেনই বা আমজনতাকে বেরতে বারণ করা হচ্ছে ?’’
এর আগে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে মুম্বইয়েও জমায়েত করেছিল সিজেপি । সেখান থেকেই দিল্লিতে ফের কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় । শনিবারের কর্মসূচিতে বিরোধী দলগুলির একাংশও যোগ দিতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে । তার আগেই রাজধানীজুড়ে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে ।
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