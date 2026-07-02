শিয়ালদা শাখায় শুরু হচ্ছে একাধিক লোকাল ট্রেন, চালু নতুন এসি পরিষেবাও

শিয়ালদা শাখায় শুরু হচ্ছে একাধিক লোকাল ট্রেন, চালু নতুন এসি পরিষেবাও
লোকাল ট্রেন যাত্রীদের জন্য সুখবর । যাত্রী ভিড় সামলাতে একগুচ্ছ নতুন ট্রেন চালুর ঘোষণা পূর্বরেলের শিয়ালদা বিভাগের ৷ কবে থেকে চালু হচ্ছে জানুন ৷
Published : July 2, 2026 at 9:30 AM IST
শিয়ালদা, 2 জুলাই: যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবার শিয়ালদা-বারাসত শাখায় চালু হতে চলেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইএমইউ লোকাল-সহ একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন । বুধবার এমনটাই জানিয়েছে পূর্বরেলের শিয়ালদা বিভাগ ৷
সাবার্বান ট্রেনগুলোতে লাগাতার বেড়ে চলেছে যাত্রী সংখ্যা । তাই ভিড় সামাল দিতে এবং অফিস টাইমে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে একগুচ্ছ নতুন লোকাল ট্রেন চালু করার এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে ৷
আগামী 6 জুলাই সোমবার থেকে বিভিন্ন রুটে চালু হয়ে যাবে নয়া লোকাল ট্রেন পরিষেবা । শিয়ালদা-বারাসতের পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার, হাসনাবাদ, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং কৃষ্ণনগর রুটেও ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হচ্ছে তেমনই যাত্রাপথও বাড়ানো হচ্ছে ।
এই বিষয়ে শিয়ালদা বিভাগের DRM রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন যে, যাত্রীদের দৈনিক যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে । এর ফলে দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা গেলে যাত্রীরা স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারবেন এবং মেট্রো সংযোগও আরও মসৃণ হবে ।
বিভিন্ন শাখার নতুন ও পরিবর্তিত পরিষেবার তালিকা:
শিয়ালদা বারাসত ও হাসনাবাদ শাখা (মেট্রো সংযোগ)
শিয়ালদা ও বারাসতের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি এসি লোকাল চালু হচ্ছে । ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে সকাল 10টা 33 মিনিটে ছাড়বে এবং বারাসত থেকে ফিরতি ট্রেনটি ছাড়বে সকাল 11টা 29 মিনিটে । যাত্রাপথে ট্রেনটি বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি এবং মধ্যমগ্রাম স্টেশনে দাঁড়াবে ।
দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাসনাবাদ : সন্ধ্যাবেলার ভিড় সামলাতে 33319 বারাসত হাসনাবাদ লোকালটি এবার থেকে বারাসতের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল 5টা 24 মিনিটে ছাড়বে এবং হাসনাবাদ পৌঁছবে 7টা 20 মিনিটে । এর ফলে মেট্রো করে আসা যাত্রীরা সরাসরি হাসনাবাদের ট্রেন ধরতে পারবেন ।
শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা অর্থাৎ ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং ও লক্ষ্মীকান্তপুর
ডায়মন্ড হারবার শাখা : সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে এই রুটে 2টো নতুন ট্রেন যুক্ত হচ্ছে ৷ একটি শিয়ালদা থেকে 6টা 20 মিনিটে ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছবে 8টা 01 মিনিটে ৷ অন্যটি, ডায়মন্ড হারবার থেকে 8টা 20 মিনিটে ছেড়ে সোনারপুর পৌঁছবে 9টা 14 মিনিটে ৷ এছাড়া, আগে থেকে চলা স্পেশাল ট্রেনগুলিকে নিয়মিত করা হচ্ছে ।
ক্যানিং শাখা : 34420 শিয়ালদা-সোনারপুর লোকালটির যাত্রাপথ বাড়িয়ে ক্যানিং পর্যন্ত করা হচ্ছে ৷ যা শিয়ালদা থেকে ছাড়বে সকাল 9টা 50 মিনিটে । অন্যদিকে, বেলা 11টা 30 মিনিটে ক্যানিং থেকে সোনারপুরের উদ্দেশ্যে একটি নতুন লোকাল ট্রেন রওনা দেবে ।
লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা : শিয়ালদা-বারুইপুর লোকালটি শিয়ালদা থেকে 7টা 56 মিনিটে ছেড়ে এবার থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত যাবে । ফিরতি পথে লক্ষ্মীকান্তপুর-সোনারপুর ট্রেনটি রাত 9টা 35 মিনিটে রওনা দেবে ।
কৃষ্ণনগর লাইনে শিয়ালদা-রানাঘাট লোকালকে 31629 পরীক্ষামূলকভাবে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হচ্ছে । ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে রাত 10টা 8 মিনিটে ছেড়ে কৃষ্ণনগর পৌঁছবে রাত 12টা 23 মিনিটে ।
31614 ট্রেনটি রানাঘাটের পরিবর্তে ভোর 5টা 34 মিনিটে কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে ৷ পরিষেবা থাকবে সোম থেকে শুক্র, সপ্তাহে 5 দিন ।
দিগনগরের যাত্রীদের সুবিধার্থে 31585 রানাঘাট-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর ট্রেনটি এবার আমঘাটা পর্যন্ত চলবে । এছাড়া, একটি নতুন আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকালও চালু হচ্ছে, যা যাত্রীদের শিয়ালদা ও শান্তিপুরগামী ট্রেনের সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেবে । পাশাপাশি, সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ের সমস্ত সাবার্বান ট্রেন পরিষেবা অপরিবর্তিত থাকবে ।
সকাল 11টা 15 থেকে বিকেল 5টা 15 পর্যন্ত 6 ঘণ্টার একটি করিডর তৈরি করে কলকাতা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং–1 দূরপাল্লার ট্রেন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হবে । এই সময়ে সাবার্বান ট্রেনগুলি টালা স্টেশন থেকে চলা শুরু ও শেষ হবে ।
দূরপাল্লার ট্রেন যাতে সঠিক সময় ছাড়া যায় এবং কলকাতা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের চাপ কমানোর লক্ষ্যে পূর্বরেলের শিয়ালদা বিভাগ সার্কুলার লাইনের সাবার্বান ট্রেন পরিষেবার বেশ কিছু পরিবর্তনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
বর্তমানে কলকাতা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং–1, যা সরাসরি কনকোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত একমাত্র প্ল্যাটফর্ম, প্রতিদিন সকাল 7টা 30 থেকে রাত 9 টা পর্যন্ত শুধুমাত্র সাবার্বান ট্রেন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় ।
মাঝেরহাট টালা নতুন সাবার্বান ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে ।
30411 নম্বর ট্রেনটি আর বিবাদী বাগ থেকে নয়, টালা থেকে মাঝেরহাট হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত চলবে ।
30333 নম্বর ট্রেনটি বিবাদী বাগ থেকে শুরু হয়ে বালিগঞ্জ-কাঁকুড়গাছি হয়ে হাবরার পরিবর্তে বনগাঁ পর্যন্ত চলবে ।
30121 মাঝেরহাট নৈহাটি এবং 30312 বারাসত-মাঝেরহাট ট্রেন দুটি সার্কুলার লাইনের পরিবর্তে কাঁকুড়গাছি বালিগঞ্জ রুটে চলবে ।
30346 বনগাঁ-মাঝেরহাট বারাসত পর্যন্ত চলবে ।
30122 নৈহাটি-বালিগঞ্জ বিবাদী বাগ পর্যন্ত চলবে ।
30111 নম্বর ট্রেনটি বালিগঞ্জের পরিবর্তে বিবাদী বাগ থেকে যাত্রা শুরু করবে, যা অফিসগামী যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক হবে বলে মত কর্তৃপক্ষের ।