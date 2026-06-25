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শিয়ালদা বিভাগের আট স্টেশনে চিরতরে বন্ধ হচ্ছে PRS কাউন্টার

রেলযাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর ৷ পূর্বরেলের শিয়ালদা বিভাগের আটটি স্টেশনে স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে চলেছে কম্পিউটারাইজড প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা PRS ব্যবস্থা ।

Sealdah Station
পূর্বরেলের শিয়ালদা স্টেশন (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 1:04 PM IST

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কলকাতা, 25 জুন: শিয়ালদা বিভাগের 8টি স্টেশনে চিরতরে বন্ধ হচ্ছে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (Passenger Reservation System PRS) ৷ আগামী 1 জুলাই থেকে পূর্বরেলের শিয়ালদা ডিভিশনের একাধিক কম্পিউটারাইজড PRS ব্যবস্থা বন্ধ হতে চলেছে ৷

পূর্বরেলের সোশাল মিডিয়া পেজে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে । তবে হঠাৎ করে কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই বিষয়ে এখনও কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু জানানো হয়নি ।

তবে এখনই যাত্রীদের চিন্তার কোনও কারণ নেই যেহেতু হাতে এখনও বেশ কয়েকটি দিন রয়েছে । তবে আগামী 1 জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে । অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলির PRS কাউন্টারগুলি আগামী 30 জুন পর্যন্ত খোলা পাবেন এবং টিকিটও কাটতে পারবেন যাত্রীরা ।

EASTERN RAILWAY ON PRS CLOSE ISSUE
পূর্বরেলের ঘোষণা (পূর্ব রেলওয়ে এক্স হ্যান্ডেল)

এরপর আগামী মাসের প্রথম দিন থেকেই ওই আটটি জায়গার কাউন্টার সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে । রেলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও কারণ স্পষ্ট করে না জানানো হলেও একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার যে বর্তমান যুগে অনলাইন টিকিট বুকিং এবং অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করতেই যাত্রীরা এখন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বোধ করেন ৷ কারণ স্টেশনে গিয়ে লম্বা লাইনে দেরিতে টিকিট কাটার ঝক্কি থেকে মুক্তি পেতে নিজের ঘরের আরামে বসে স্মার্টফোনের সাহায্যে একটি ক্লিকের মাধ্যমেই রেল টিকিট বুকিং অনেক বেশি আরামদায়ক । তাই কাউন্টারগুলিতে টিকিট বিক্রির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার জেরেই হয়ত রেলবোর্ডের এই সিদ্ধান্ত ।

EASTERN RAILWAY ON PRS CLOSE ISSUE
পূর্বরেলের বিজ্ঞপ্তি (পূর্ব রেলওয়ে এক্স হ্যান্ডেল)

পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিয়ালদা বিভাগের যে আটটি স্টেশনে পিআরএস কাউন্টার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি হল-
আগরপাড়া, টিটাগড়, জগদ্দল, বিরাটি, অশোকনগর রোড, মছলন্দপুর, ঢাকুরিয়া, নিউ আলিপুর ৷

এই সিদ্ধান্তের ফলে একাংশ যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধায় পড়বেন । এমন বহুজন তথা প্রবীণ যাত্রী রয়েছেন যারা ডিজিটাল মাধ্যমে তেমন একটা স্বচ্ছন্দ নন বরং স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাউন্টার থেকেই রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে অভ্যস্ত, তারা কিছুটা সমস্যায় পড়বেন । রেলের এই নতুন পদক্ষেপের ফলে সাধারণ যাত্রীদের একাংশের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।

প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা PRS : ভারতীয় রেলের প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) হল একটি দেশব্যাপী কম্পিউটারাইজড নেটওয়ার্ক ৷ যা সংরক্ষিত ট্রেনের টিকিট বুকিং এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত হয় । এর মাধ্যমে আপনি অনলাইন বা অফলাইনে টিকিট বুক করতে পারেন যাত্রীরা ।

TAGGED:

EASTERN RAILWAY
শিয়ালদা বিভাগের স্টেশনে বন্ধ PRS
PASSENGER RESERVATION SYSTEM
PRS TO CLOSE IN SEALDAH DIVISION
SEALDAH DIVISION PRS

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