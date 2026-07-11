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শ্রাবণী মেলায় ভক্তদের সুবিধায় তারকেশ্বরমুখী একাধিক বিশেষ ট্রেন, ঘোষণা পূর্ব রেলের

পূর্ব রেল জানিয়েছে, হাওড়া, শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল ও তারকেশ্বরের মধ্যে একাধিক বিশেষ লোকাল চলবে৷ কিছু ট্রেনের স্টপেজও বৃদ্ধি করা হচ্ছে৷

Local Trains
লোকাল ট্রেন (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 4:46 PM IST

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হাওড়া, 11 জুলাই: শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরের শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে বিপুল ভক্তসমাগম হয়, তা মাথায় রেখে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। শনিবার পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হাওড়া, শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল ও তারকেশ্বরের মধ্যে একাধিক ইএমইউ বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পাশাপাশি কয়েকটি নিয়মিত ট্রেনেও অস্থায়ী অতিরিক্ত স্টপেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে ভক্তদের যাতায়াতে কোনও অসুবিধা না হয়।

পূর্ব রেলের বক্তব্য, ‘‘তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত তারকেশ্বরে এসে ভগবান শিবের জলাভিষেক ও পুজোয় অংশ নেন। সেই অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামাল দিতেই বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’’

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, 20 ও 27 জুলাই এবং 3, 10, 17 ও 24 অগস্ট — এই ছয়টি সোমবার মোট ছয় জোড়া হাওড়া-তারকেশ্বর-হাওড়া বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চলবে। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ধাপে ধাপে ট্রেনগুলি ছাড়বে, যাতে ভক্তরা ভোরের মধ্যেই তারকেশ্বরে পৌঁছে শিবদর্শন ও জলাভিষেক করতে পারেন। দর্শন শেষে একইভাবে বিশেষ ট্রেনে হাওড়ায় ফেরার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

শুধু হাওড়া থেকেই নয়, গঙ্গাজল সংগ্রহের অন্যতম কেন্দ্র শেওড়াফুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেখান থেকেও ছয় জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যান্ডেল ও শেওড়াফুলির মধ্যে আরও দু'জোড়া বিশেষ ট্রেন চলবে, যাতে হুগলি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভক্তদের যাতায়াত আরও সহজ হয়।

এছাড়াও 19, 26 ও 29 জুলাই এবং 2, 9, 15, 16, 23 ও 27 অগস্ট আরও দু'জোড়া হাওড়া-তারকেশ্বর বিশেষ ট্রেন এবং এক জোড়া শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই সমস্ত বিশেষ ট্রেনই যাত্রাপথে প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়াবে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি নিয়মিত ট্রেনেও সাময়িক অতিরিক্ত স্টপেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 63501 হাওড়া-বর্ধমান মেমু ট্রেন শেওড়াফুলি থেকে মেমারি পর্যন্ত একাধিক স্টেশনে অতিরিক্ত থামবে। অন্যদিকে 53002 আজিমগঞ্জ-হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন রিষড়া, কোন্নগর, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া, বেলুড় ও লিলুয়ায় অস্থায়ীভাবে দাঁড়াবে। পূর্ব রেলের আশা, এই বিশেষ পরিষেবার ফলে শ্রাবণী মেলায় আগত বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর যাতায়াত অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হবে।

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TAGGED:

EASTERN RAILWAY
তারকেশ্বর
পূর্ব রেল
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