রেকর্ড কয়লা উৎপাদনেও 1257 কোটি লোকসান ! চুরি বন্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে ইসিএল
ECL: কর্তৃপক্ষের দাবি, ছ'মাসে চুরি প্রায় শূন্যে নেমেছে। ড্রোন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে বন্ধ হচ্ছে অবৈধ খনন, তবু আর্থিক চ্যালেঞ্জ একাধিক। তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 19, 2026 at 6:37 PM IST
আসানসোল, 19 নভেম্বর: উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড । অথচ আর্থিক বছরের শেষে হিসাবের খাতায় বিপুল লোকসান ! গত আর্থিক বছরে প্রায় 1 হাজার 257 কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) । একদিকে কয়লা উৎপাদনে নজির গড়ছে সংস্থা, অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতির বোঝা ক্রমশ ভারী হচ্ছে !
কেন এই বৈপরীত্য ? পরিকাঠামোগত খরচ, ভূগর্ভস্থ খনিতে উৎপাদনের বিপুল ব্যয়, পরিবহণ সমস্যা এবং বিদ্যুৎ চুরির মতো একাধিক কারণ রয়েছে । তবে সংস্থার আর্থিক ক্ষতির অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দীর্ঘদিনের কয়লা চুরিকেও চিহ্নিত করছেন কর্তৃপক্ষ । ইসিএলের দাবি, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পুলিশ, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সংস্থার নিজস্ব নিরাপত্তা বিভাগের সমন্বিত অভিযানে কয়লা চুরি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে । গত ছ'মাসে চুরির ঘটনা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে বলেও দাবি কর্তৃপক্ষের । ফলে প্রশ্ন উঠছে, কয়লা লুঠের কারবারে লাগাম পড়লে কি এবার লোকসানের অঙ্ক কমিয়ে লাভের মুখ দেখতে পারবে ইসিএল ? ইটিভি ভারতের অনুসন্ধানে উঠে এল কয়লাঞ্চলের দীর্ঘদিনের অবৈধ কারবার, রাজনৈতিক যোগসাজশের অভিযোগ এবং সংস্থার ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন আশার ছবি ।
অবাধ লুঠে উধাও হাজার হাজার টন কয়লা
ইসিএলের লিজ হোল্ডিং জমি, চালু খনি থেকে শুরু করে পরিত্যক্ত খনি, দীর্ঘদিন ধরেই কয়লা চুরির অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন এলাকায় । বিশেষ করে গত দেড় দশকে এই অবৈধ কারবার ভয়াবহ আকার নেয় বলে অভিযোগ । পরিত্যক্ত খনিতে সুড়ঙ্গ বা 'র্যাট-হোল' তৈরি করে কয়লা তোলার পাশাপাশি চালু খনির ভিতর থেকেও বেআইনি ভাবে কয়লা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে । কোথাও রাতের অন্ধকারে, কোথাও আবার দিনের আলোয় চলত এই কারবার ।
অভিযোগ, কয়লা মাফিয়াদের একাংশ স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের মদতে খনি থেকে কয়লা তুলে বিভিন্ন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করত । পরে ট্রাক ও লরিতে করে সেই কয়লা পাচার করা হতো বিভিন্ন প্রান্তে । এই অবৈধ কারবারের ফলে একদিকে যেমন সংস্থার বিপুল পরিমাণ সম্পদ হাতছাড়া হয়েছে, অন্যদিকে রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে ইসিএল ।
কয়লা চুরির আর্থিক ক্ষতির বাইরেও রয়েছে আরও ভয়াবহ পরিণতি । অবৈধ খননের ফলে আসানসোল-রানিগঞ্জ কয়লাঞ্চলে বেড়েছে ধস, ভূগর্ভস্থ আগুন এবং প্রাণহানির আশঙ্কা । পরিত্যক্ত খনিতে অপরিকল্পিত ভাবে সুড়ঙ্গ তৈরি করায় মাটির তলার স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে । কোথাও কোথাও বসতি ও রাস্তাঘাটের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে । অর্থাৎ কয়লা চুরির প্রভাব শুধু একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক ক্ষতিতে সীমাবদ্ধ নয়, গোটা কয়লাঞ্চলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে ।
1 হাজার 353 কোটি টাকার কয়লা চুরির তদন্তে সিবিআই
কয়লা পাচারের এই বিশাল কারবারের তদন্তে 2020 সালে এফআইআর দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই । তদন্তে মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে অনুপ মাজি ওরফে লালার নাম । সিবিআইয়ের অভিযোগ, ইসিএলের খনি থেকে প্রায় 1 হাজার 353 কোটি টাকার কয়লা চুরি করে পাচার করা হয়েছিল । এই বিপুল পরিমাণ কয়লা কীভাবে খনি থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছল, কারা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এর পিছনে আর্থিক লেনদেনের জাল কতটা বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে তদন্তকারী সংস্থা ।
ইতিমধ্যেই এই মামলায় 48 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই । অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন অনুপ মাজি ওরফে লালা, বিনয় মিশ্র এবং তাঁর ভাই বিকাশ মিশ্র-সহ একাধিক ব্যক্তি । বিনয় মিশ্রকে পলাতক বলে দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা । অনুপ মাজির প্রায় 180 কোটি টাকার সম্পত্তিও অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে ।
মামলার বিচার চলছে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে । তবে সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ থাকায় অনুপ মাজিকে গ্রেফতার করতে পারেনি সিবিআই । ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই কয়লা পাচার মামলার বিচার ও তদন্তের দিকে নজর রয়েছে কয়লাঞ্চলের বাসিন্দাদেরও ।
তদন্তের জালে ইসিএলের আধিকারিক
কয়লা চুরির তদন্তে শুধু বহিরাগত কয়লা কারবারিদের ভূমিকাই নয়, ইসিএলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । সিবিআইয়ের অভিযোগ, সংস্থার একাংশ আধিকারিক, নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী এবং সিআইএসএফের কয়েকজন জওয়ানের সঙ্গে কয়লা মাফিয়াদের যোগসাজশ ছিল । সেই যোগসাজশের কারণেই খনি থেকে অবাধে কয়লা বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের ।
এই মামলায় ইসিএলের জেনারেল ম্যানেজার পদমর্যাদার আধিকারিকদেরও গ্রেফতার করা হয়েছিল । তদন্তের পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল যে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানকেও আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে সাক্ষ্য দিতে হয়েছে । বর্তমানে অভিযুক্তদের একাংশ জামিনে মুক্ত থাকলেও মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে ।
ইসিএলের মতো একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খনি থেকে বছরের পর বছর কীভাবে বিপুল পরিমাণ কয়লা বাইরে বেরিয়ে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে অবৈধ কারবার চলত, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা ।
পুলিশি মদতে পাচারের অভিযোগ, তদন্তে একাধিক নাম
কয়লা পাচারকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়েও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে । অভিযোগ, গত সরকারের আমলে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব এবং পুলিশের একাংশের মদতে কয়লা পাচারের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ ছিল । জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে একের পর এক কয়লাবোঝাই ট্রাক চললেও সেগুলি আটকানোর ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ করা হতো না বলে অভিযোগ ।
এই মামলার তদন্তে দুর্গাপুরের পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডলের নামও উঠে এসেছে । তাঁর বিপুল সম্পত্তির হদিশ পাওয়ার দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা । এ ছাড়াও আরও কয়েকজনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্ত সূত্রে খবর ।
মহিলা ও শিশুদের ব্যবহার করে কয়লা চুরির অভিনব কৌশল
কয়লা চুরির কারবারে মাফিয়ারা যে পদ্ধতি ব্যবহার করত, তা নিয়েও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে । ইসিএল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের মহিলা ও শিশুদেরও কয়লা তোলার কাজে ব্যবহার করা হতো । খনির শিফট পরিবর্তনের সময় একসঙ্গে প্রায় 200 থেকে 250 জন মহিলা ও শিশু খনির এলাকায় ঢুকে পড়ত । তাঁদের ঝুড়িতে করে কয়লা বাইরে বের করে নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করা হতো । পরে সেই কয়লা লরিতে তুলে পাচার করা হতো ।
সংখ্যায় এত বেশি হওয়ায় এবং দলে মহিলা ও শিশু থাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের পক্ষে তাঁদের আটকানো কঠিন হয়ে পড়ত বলে দাবি কর্তৃপক্ষের । বাধা দিতে গেলে নিরাপত্তাকর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগও রয়েছে । এই পদ্ধতিতে অল্প অল্প করে কয়লা বের করা হলেও দীর্ঘ সময় ধরে তার পরিমাণ দাঁড়াত কয়েকশো টনে ।
ফলে নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে খনি ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা উধাও হয়ে যেত । এই কারবার বন্ধ করা ইসিএলের কাছে দীর্ঘদিনের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ।
সরকার পরিবর্তনের পর বদলেছে পরিস্থিতি, দাবি ইসিএলের
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর কয়লা চুরির পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ । সংস্থার দাবি, গত ছ'মাসে কয়লা চুরি প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে । আগে যেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে শয়ে শয়ে টন কয়লা উধাও হয়ে যেত, এখন সেই প্রবণতায় অনেকটাই লাগাম পড়েছে ।
ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা জানিয়েছেন, পুলিশকে খবর দেওয়া হলে বর্তমানে দ্রুত অভিযান চালানো হচ্ছে । পুলিশ নিজে থেকেও ইসিএলের সম্পত্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে । সংস্থার নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীও লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে ।
তাঁর বক্তব্য, ড্রোন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অবৈধ র্যাট-হোল খনিগুলির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে । ফলে কয়লা চুরির একাধিক পথ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে । আগে যে সব এলাকায় অবৈধ খনন কার্যত নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন নজরদারি অনেক বেশি কঠোর ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসিএলের এক এরিয়া আধিকারিকের দাবি, অতীতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং কয়লা মাফিয়াদের একাংশের যোগসাজশে এই কারবার চলত । সরকার পরিবর্তনের পর সেই মদত বন্ধ হওয়ায় কয়লা চুরিও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে । যদিও দু'একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে চুরির ঘটনা ঘটছে, তবে আগের মতো সংগঠিত ভাবে বিপুল পরিমাণ কয়লা লুঠের ঘটনা আর ঘটছে না বলে দাবি তাঁর ।
'ইসিএল বাঁচলে বাঁচবে গোটা কয়লাঞ্চল', বার্তা মন্ত্রীর
কয়লা চুরি বন্ধের বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে ব্যাপক হারে কয়লা চুরি হয়েছে । বর্তমানে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় ভাবে এই অবৈধ কারবার বন্ধ করতে কাজ করছে । তার সুফল পেতে শুরু করেছে ইসিএল ।
তাঁর কথায়, ইসিএলকে বাঁচাতে হবে । কারণ, এই সংস্থা বাঁচলে তবেই কয়লাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব । কয়লা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত রয়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ । খনি, পরিবহণ, ব্যবসা এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল বহু পরিবারের জীবিকা । ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা গোটা অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
লোকসান কমাতে একাধিক চ্যালেঞ্জ
কয়লা চুরি বন্ধ হওয়ার দাবি ইসিএলের কাছে নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর । তবে শুধু অবৈধ কারবারে লাগাম দিলেই সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । কারণ, উৎপাদনের খরচ কমানোও বড় চ্যালেঞ্জ।
বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ খনিতে কয়লা উত্তোলনের খরচ তুলনামূলক বেশি । খনি পরিচালনা, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় । পাশাপাশি কয়লা পরিবহণের সমস্যা, বিদ্যুৎ চুরি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচও সংস্থার আর্থিক বোঝা বাড়াচ্ছে ।
ফলে একদিকে সর্বকালীন উৎপাদনের রেকর্ড, অন্যদিকে কয়লা চুরিতে লাগাম- এই দুইয়ের উপর ভর করেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে ইসিএল । এতদিন যে বিপুল পরিমাণ কয়লা অবৈধ ভাবে খনি থেকে বেরিয়ে যেত, তা আটকানো গেলে সংস্থার আয় বাড়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিও কমতে পারে । তবে লোকসান থেকে লাভের মুখ দেখতে হলে উৎপাদন ব্যয় ও পরিবহণ খরচ কমানোর দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে ।
এখন বড় প্রশ্ন, কয়লা চুরি বন্ধের সুফল কি শেষ পর্যন্ত ইসিএলের ব্যালান্স শিটে প্রতিফলিত হবে ? আগামী আর্থিক বছরের হিসাবই তার উত্তর দেবে । রেকর্ড উৎপাদনের পর এবার আর্থিক ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত এই কয়লা সংস্থা ।