যথাযথ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার দেড় লাখ মানুষ, চিঠি কর্তৃপক্ষকে
বাসিন্দাদের মতে, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।
Published : July 11, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বা ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডস অঞ্চলের বাসিন্দাদের তরফে সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। এতে জলাভূমির বর্তমান সীমানা ও বিধিনিষেধের বিষয়টি সার্বিকভাবে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বাসিন্দাদের মতে, এই বিধিনিষেধের কারণে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা এলাকার আওতাধীন 37টি মৌজার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ কুমার চন্দ এই স্মারকলিপিটি জমা দিয়েছেন। এতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির দাবি করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাপ্ত জলাভূমির বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে একইসঙ্গে দীর্ঘদিনের বসতি ও কৃষিভিত্তিক মানুষের মৌলিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করার। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়ছে, এই ঘোষিত এলাকার বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ নাগরিকরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব সুবিধা পান বা স্বাভাবিকভাবেই ভোগ করেন, এই বাসিন্দারা তার অনেক ক্ষেত্রেই কঠোর বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন।
বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলাভূমি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের কারণে তাঁরা প্রায়শই নিজেদের মালিকানাধীন জমিতে বাড়ি নির্মাণ বা মেরামত, সীমানা প্রাচীর তৈরি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কিংবা বাসস্থানের সাধারণ কোনও সংস্কারকাজ করতে পারছেন না। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, রাস্তাঘাট, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পানীয় জল সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি বছরের পর বছর ধরে থমকে আছে।
স্মারকলিপিতে বাসিন্দাদের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জলাভূমি এবং দীর্ঘদিনের পুরনো গ্রাম ও কৃষি জমির মধ্যে যথাযথ পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'ওয়েটল্যান্ডস (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, 2017'-এর উল্লেখ করে বাসিন্দারা দাবি করেন, যে মানচিত্র ও সীমানা আছে সেটা বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার করা দরকার। লক্ষ্য হল, জলাভূমির মূল এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত রাখা এবং একইসঙ্গে জনবসতিপূর্ণ ও কৃষি এলাকায় উন্নয়ন ও জন-পরিকাঠামো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া।
দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে উপগ্রহ-ভিত্তিক প্রযুক্তির সাহায্যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা, এলাকা বিন্যাসকে 'ওয়েটল্যান্ডস বিধিমালা, 2017'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। পরিবেশ সুরক্ষা ও জনকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি স্তরভিত্তিক জোনিং কাঠামো করা উচিত।
স্মারকলিপি প্রদানকারী বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ কুমার চন্দ বলেন, "পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানে বসবাস করছেন, তাঁদেরও আবাসন, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিকাঠামোগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আমরা এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান চাই যা পরিবেশ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার উভয়কেই সুরক্ষিত রাখবে।"
স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন, যেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁদের মতে, পরিবেশগত বিধিনিষেধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিনের যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে, তার সমাধানের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।