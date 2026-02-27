কলকাতায় ভূমিকম্প, 52 সেকেন্ডে 3 বার কেঁপে উঠল শহর; আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ

কলকাতায় ভূমিকম্প, 52 সেকেন্ডে 3 বার কেঁপে উঠল শহর; আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ
52 সেকেন্ডে মোট তিন বার কেঁপে ওঠে কলকাতা। শুক্রবার দুপুর 1টা 22 মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল 5 ৷
Published : February 27, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : February 27, 2026 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 27 ফেব্রুয়ারি: কলকাতায় ভূমিকম্প ! শুক্রবার দুপুর 1টা 22 মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ৷ 52 সেকেন্ডে মোট তিন বার কম্পন অনুভূত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল 5.5 ৷ এর ঘণ্টাখানেক আগে সিকিমে নামচিতে দুপুর 12ট 2 মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় ৷
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশের খুলনা। ভুগর্ভের 10 কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের সূত্রপাত। নবান্ন ও বিধানসভা খালি করে দেওয়া হয়েছে ৷ আতঙ্কে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছেন ৷ কলকাতার পাশাপাশি তীব্র কম্পন অনুভূত হয় দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে ৷ কম্পনের জেরে নদিয়া এবং মূর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকাতেও বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন ৷
#WATCH | West Bengal: An earthquake with a magnitude of 5.4 on the Richter Scale hit South-West from BMD Seismic Centre, Agargaon, Dhaka in Bangladesh. Tremors felt in Kolkata, West Bengal.— ANI (@ANI) February 27, 2026
Visuals from Kolkata city as people rush out of their residences. pic.twitter.com/62TVn7I0Z2
কলকাতার আনন্দপুর থেকে শুরু করে সল্টলেক ও পার্ক স্ট্রিট-সহ বিভিন্ন এলাকার একাধিক অফিস থেকে কর্মীরা আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন ৷ তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন, বেশ কিছুটা সময় ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে এর আগে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না তা মনে করতে পারলেন না তাঁদের অনেকেই ৷ তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রশাসনের কর্তারা ৷ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ত্রিপুরা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়াতেও ৷
এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসের 3 তারিখ রাত 9টা নাগাদও কেঁপে উঠেছিল কলকাতা ৷ সেবার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মধ্য মায়ানমার ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6। মাত্র কয়েক সুপ্তাহের ব্যবধানে ফের ফিরল ভূ-কম্পনের আতঙ্ক ৷ ভূমিকম্পের মুহূর্তে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য় পেশ করছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ আচমকাই সভাস্থলে থাকা ক্যামেরা দুলে ওঠে ৷ বক্তব্য থামিয়েদেন সুকান্ত ৷
Kolkata, West Bengal: An earthquake of magnitude 5.0 was felt in Kolkata.— IANS (@ians_india) February 27, 2026
Union MoS Sukanta Majumdar was addressing a gathering when an earthquake struck Kolkata. pic.twitter.com/I1OU6k5SCl
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে উত্তরবঙ্গ ৷ এদিন সকাল 11টা 34 মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় ৷ মৃদু কম্পন অনুভূত হয় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি এই কম্পনের রেশ অনুভূত কলকাতাতেও ৷ যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল 4.6 উৎসস্থল সিকিমের ইয়ুকসুম ।