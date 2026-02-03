কাঁপল কলকাতা ! ভূমিকম্পের উৎসস্থল মধ্য-মায়ানমার

কাঁপল কলকাতা ! ভূমিকম্পের উৎসস্থল মধ্য-মায়ানমার
মঙ্গলবার রাত 9টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়েছে । জানা গিয়েছে ভূমিকম্পের উৎসস্থল মায়ানমার ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6 ৷
Published : February 3, 2026 at 9:49 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: মাঘের সন্ধ্যায় কেঁপে উঠল কলকাতা ৷ কম্পন অনুভূত হল আশপাশের অঞ্চলেও। মঙ্গলবার রাত 9টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়েছে । জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল মধ্য মায়ানমার ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6।
কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের উৎসস্থল মধ্য মায়ানমার। সেখানের এই কম্পনের প্রভাব পড়েছে ৷ এ ছাড়াও বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়াতেও ভূমিকম্প হয়েছে বলে খবর। গতবছর জানুয়ারি এবং নভেম্বরেও কেঁপেছিল কলকাতা। তারপর নতুন বছরে আবারও ভূমিকম্পন অনভূত হল। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের অ্যান শহরের কাছে একটি জায়গায় ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ৷ মাটি থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্প হয়েছে বলে খবর ৷
An earthquake with a magnitude of 6.0 on the Richter Scale hit Myanmar at 21:04:00 (IST) today: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/lfUNHI6qdh— ANI (@ANI) February 3, 2026
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিসমোলজির তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ তারা জানিয়েছে এদিন ভারতীয় সময় রাত 9টা বেজে 4 মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় ৷ এর প্রভাব পড়ে কলকাতাতেও ৷ তবে ভূমিকম্পের জেরে এখনও তেমন কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷ প্রশাসনের তরফে গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে ৷ তবে রাত পর্যন্ত কোনও অঘটনের খবর পাওয়া যায়নি ৷
চলতি বছরে এর আগেও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে কলকাতা ৷ দিনটা ছিল 5 জানুয়ারি ৷ ঘড়ির কাঁটা তখন সবে ভোর 4টে পার করেছে ৷ তারপরই কেঁপে ওঠে অসমের মাটি ৷ ততক্ষণে ভূমিকম্পের বিষয়টি হয়ে যায় ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল অসমেরই মরিগাঁও জেলা । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.1 । অসম ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্যেও ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল । কম্পন টের পাওয়া গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু এলাকায় ৷ ভোর রাতে এমন কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অসমের মানুষ ।
এদিকে, এদিনও কলকাতা-সহ রাজ্য়ের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভূমিকম্পের কথা জানতে পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ ভূমিকম্পের ফর আফটার শকের প্রভাবও পড়বে কি না তা নিয়ে আতঙ্কে তিলোত্তমা ৷
ভূমিকম্প হলে কোন এলাকায় কতটা প্রভাব পড়তে পারে তা নির্ধারণ করে সেই জায়গাটিকে কম্পন সংক্রান্ত ঝুঁকির তালিকায় স্থান দেওয়া হয় ৷ সেদিক থেকে দেখলে কলকাতায় কম্পনের আশঙ্কা মাঝারি ৷ কিন্তু ভূমিকম্পের আশঙ্কা অনেক বেশি থাকা উত্তর পূর্ব ভারতের থেকে কলকাতা খুব একটি দূরে অবস্থান করছে না বলে এখানেও বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷