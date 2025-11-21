ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ বাংলা, আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ বাংলা, আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ
হঠাৎ করে ভূকম্পনের জেরে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা-সহ বাংলাজুড়ে । বহু মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।
Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: বাংলাদেশে ভূমিকম্প ৷ তার জেরে শুক্রবার সকালে আচমকাই জোরালো কম্পনে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা ।
জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.7 ৷ শহরজুড়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ বাড়ি ও অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন মানুষজন ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশের নরসিংদী ৷ রাজধানী ঢাকা থেকে যার দূরত্ব (পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব) 10 কিলোমিটার ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, আজ সকাল 10.8 মিনিটে (ভারতীয় সময়) ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ৷ বাংলাদেশে হওয়া ভূমিকম্প যেমন পশ্চিমবঙ্গে টের পাওয়া গিয়েছে তেমনই ত্রিপুরাতেও ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছে ৷
শুধু কলকাতা নয়; কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও নদিয়া জেলাতেও ভূকম্পন টের পেয়েছেন বাসিন্দারা । যেহেতু অফিস টাইমে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে, তাই কর্মস্থল ছেড়ে অনেকেই রাস্তায় নেমেছেন ৷ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । তবে কম্পনটি স্বল্পস্থায়ী হলেও বহু জায়গায় তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে । রাজ্যজুড়ে কোথাও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পর্যন্ত মেলেনি ।এদিকে, বাংলাদেশের প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর সেখানে পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্কে এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ৷
STORY | 5.7 magnitude quake jolts Dhaka, parts of Bangladesh— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
A massive earthquake of magnitude 5.7 jolted Dhaka and other parts of Bangladesh on Friday.
There are no reports of damage or any casualty so far, officials said, even as the tremor sent panic among residents who ran… pic.twitter.com/PiUGdtVkrU
ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS)-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে 14 কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটি থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে । যদিও এই সংস্থা দাবি করেছে, কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে 5.5 ।
উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ৷ সেদিন অসমে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল ৷ রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 5.8 ৷ ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 5 কিলোমিটার নীচে। তবে তাতে কলকাতায় এত জোরালো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু আজকের বাংলাদেশের হওয়া ভূকম্পনে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলা ভূ-কম্পে কেঁপে ওঠে ৷