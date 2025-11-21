ETV Bharat / state

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ বাংলা, আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ

হঠাৎ করে ভূকম্পনের জেরে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা-সহ বাংলাজুড়ে । বহু মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।

EARTHQUAKE IN BENGAL
ফাইল চিত্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST

কলকাতা, 21 নভেম্বর: বাংলাদেশে ভূমিকম্প ৷ তার জেরে শুক্রবার সকালে আচমকাই জোরালো কম্পনে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা ।

জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.7 ৷ শহরজুড়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ বাড়ি ও অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন মানুষজন ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশের নরসিংদী ৷ রাজধানী ঢাকা থেকে যার দূরত্ব (পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব) 10 কিলোমিটার ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, আজ সকাল 10.8 মিনিটে (ভারতীয় সময়) ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ৷ বাংলাদেশে হওয়া ভূমিকম্প যেমন পশ্চিমবঙ্গে টের পাওয়া গিয়েছে তেমনই ত্রিপুরাতেও ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছে ৷

EARTHQUAKE IN BENGAL
বাংলাদেশে ভূমিকম্প (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির ওয়েবসাইট)

শুধু কলকাতা নয়; কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও নদিয়া জেলাতেও ভূকম্পন টের পেয়েছেন বাসিন্দারা । যেহেতু অফিস টাইমে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে, তাই কর্মস্থল ছেড়ে অনেকেই রাস্তায় নেমেছেন ৷ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । তবে কম্পনটি স্বল্পস্থায়ী হলেও বহু জায়গায় তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে । রাজ্যজুড়ে কোথাও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পর্যন্ত মেলেনি ।এদিকে, বাংলাদেশের প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর সেখানে পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্কে এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ৷

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS)-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে 14 কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটি থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে । যদিও এই সংস্থা দাবি করেছে, কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে 5.5 ।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ৷ সেদিন অসমে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল ৷ রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 5.8 ৷ ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 5 কিলোমিটার নীচে। তবে তাতে কলকাতায় এত জোরালো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু আজকের বাংলাদেশের হওয়া ভূকম্পনে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলা ভূ-কম্পে কেঁপে ওঠে ৷

ভূমিকম্প
EARTHQAUAKE IN KOLKATA
EARTHQUAKE STRUCK BANGLADESH
ভূকম্পনে কেঁপে উঠল কলকাতা
EARTHQUAKE IN BENGAL

