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ড্রাগনের দেশে ভূমিকম্প, কাঁপল সিকিম থেকে উত্তরবঙ্গ

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি কম্পনের মাত্রা নিশ্চিত করেছে ৷ যদিও এই ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷

EARTHQUAKE REPRESENTATIVE IMAGE
ভুটানের ভূমিকম্পে কাঁপল বাংলা (প্রতীকী ছবি (IANS))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 7:21 AM IST

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গ্যাংটক/কলকাতা, 8 জুন: ভূমিকম্পে কাঁপল ড্রাগনের দেশ ৷ সেই কম্পনের জেরে মাঝরাতে রাস্তায় উত্তরবঙ্গের মানুষ ৷ ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগ অব্যাহত ৷ তার মধ্যেই রবিবার গভীর রাতে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকা ৷

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার ভুটানে 5.8 মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে । এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, ভারতীয় সময় রাত 11টা 6 মিনিটে ভূপৃষ্ঠ থেকে 26 কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয় ।

BHUTAN EARTHQUAKE
মূল ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ধারণ করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

মূল ভূমিকম্পের পর বেশ কয়েকটি আফটারশকও রেকর্ড করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সময় রাত 11টা 18 মিনিটে 22 কিলোমিটার গভীরে 2.8 মাত্রার একটি এবং রাত 11টা 52 মিনিটে 18 কিলোমিটার গভীরে 2.4 মাত্রার আরেকটি আফটারশক ।

BHUTAN EARTHQUAKE
ভূমিকম্পের প্রথম আফটার শক সম্পর্কে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে ভুটানে 5.6 মাত্রার ভূমিকম্পের জেরেই সিকিম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কম্পনের অনুভূতি ।

BHUTAN EARTHQUAKE
ভূমিকম্পের দ্বিতীয় আফটার শকের বিবরণ দিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

তাঁরা জানান, কম্পনটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল এবং রাজ্যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷ ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে-র তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি রাত 11টা 6 মিনিটে ভুটানের পুনাখার কাছে আঘাত হানে ।

গ্যাংটক ও সিকিমের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, তাঁরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কম্পন অনুভব করেন ৷ সতর্কতাস্বরূপ অনেকেই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ।

এই ঘটনার পর সিকিম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । ভুটানে ভূমিকম্পের জেরে শিলিগুড়ি শহরের কিছু এলাকা এবং কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দারাও কম্পন অনুভব করার কথা জানিয়েছেন ৷ রাত বিরেতে তাঁরাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বলে খবর । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাতে এই কম্পনে আতঙ্কে স্থানীয়রা ৷

আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ভুটান ছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের কিছু এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়েছে । তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি ।

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EARTHQUAKE IN NORTH BENGAL
উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প
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