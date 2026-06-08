ড্রাগনের দেশে ভূমিকম্প, কাঁপল সিকিম থেকে উত্তরবঙ্গ
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি কম্পনের মাত্রা নিশ্চিত করেছে ৷ যদিও এই ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷
Published : June 8, 2026 at 7:21 AM IST
গ্যাংটক/কলকাতা, 8 জুন: ভূমিকম্পে কাঁপল ড্রাগনের দেশ ৷ সেই কম্পনের জেরে মাঝরাতে রাস্তায় উত্তরবঙ্গের মানুষ ৷ ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগ অব্যাহত ৷ তার মধ্যেই রবিবার গভীর রাতে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকা ৷
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার ভুটানে 5.8 মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে । এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, ভারতীয় সময় রাত 11টা 6 মিনিটে ভূপৃষ্ঠ থেকে 26 কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয় ।
মূল ভূমিকম্পের পর বেশ কয়েকটি আফটারশকও রেকর্ড করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সময় রাত 11টা 18 মিনিটে 22 কিলোমিটার গভীরে 2.8 মাত্রার একটি এবং রাত 11টা 52 মিনিটে 18 কিলোমিটার গভীরে 2.4 মাত্রার আরেকটি আফটারশক ।
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে ভুটানে 5.6 মাত্রার ভূমিকম্পের জেরেই সিকিম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কম্পনের অনুভূতি ।
তাঁরা জানান, কম্পনটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল এবং রাজ্যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷ ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে-র তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি রাত 11টা 6 মিনিটে ভুটানের পুনাখার কাছে আঘাত হানে ।
গ্যাংটক ও সিকিমের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, তাঁরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কম্পন অনুভব করেন ৷ সতর্কতাস্বরূপ অনেকেই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ।
এই ঘটনার পর সিকিম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । ভুটানে ভূমিকম্পের জেরে শিলিগুড়ি শহরের কিছু এলাকা এবং কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দারাও কম্পন অনুভব করার কথা জানিয়েছেন ৷ রাত বিরেতে তাঁরাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বলে খবর । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাতে এই কম্পনে আতঙ্কে স্থানীয়রা ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ভুটান ছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের কিছু এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়েছে । তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি ।