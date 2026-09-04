পর্যটকদের জন্য সুখবর, পুজোর পর 'হেরিটেজ ওয়াকে' বুক করা যাবে অগ্রিম ই-টিকিট

পর্যটকদের জন্য সুখবর, পুজোর পর 'হেরিটেজ ওয়াকে' বুক করা যাবে অগ্রিম ই-টিকিট
'হেরিটেজ ওয়াক' করতে, অর্থাৎ বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে অগ্রিম ই-টিকিট বুক করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ পুজোর পর থেকে শুরু হচ্ছে এই পরিষেবা ৷
Published : September 4, 2026 at 10:30 PM IST
বোলপুর, 4 সেপ্টেম্বর: শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য আবারও সুখবর। দুর্গাপুজোর পর থেকেই বিশ্বভারতী ঘুরে দেখতে 'হেরিটেজ ওয়াকের' জন্য অগ্রিম ই-টিকিট বুক করতে পারবেন ৷ কমপক্ষে 15 দিন আগে থেকে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 5টি বাড়ি, কলাভবন সংগ্রহশালা ঘুরতে দেখার জন্য ই-টিকিট বুক করা যাবে ৷ আর শুরু হতে চলেছে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড'। সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ।
পাশাপাশি, বিশ্বভারতীতে নিয়োগ দুর্নীতি ও বাসভবন সংস্কারে দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের সাফাইও দেন উপাচার্য। তিনি জানান, 'মোদিজির আদর্শে না খাব, না খেতে দেব'। মানে উপাচার্য বোঝাতে চান তিনি নিজে দুর্নীতি করবেন না, অন্য কাউকেও করতে দেবেন না ।
উল্লেখ্য, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেসকো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী বিশ্বভারতী। তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ ৷ তবে ইউনেসকোর তরফে পর্যটকরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান যাতে ঘুরে দেখতে পারেন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশিকাও রয়েছে। সেই মতো 2025 সালের অগস্ট মাসে পর্যটকদের জন্য প্রথমবার খুলে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস। শুরু হয় 'হেরিটেজ ওয়াক'। বর্তমানে বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহে 6 দিন পর্যটকদের জন্য ঐতিহ্যবাহী ক্যাম্পাস খোলা রয়েছে ৷
পর্যটকদের কী কী সুবিধা ?
- 'হেরিটেজ ওয়াক' করতে, অর্থাৎ বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে অগ্রিম ই-টিকিট বুক করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ পুজোর পর থেকে শুরু হচ্ছে এই পরিষেবা ৷ কমপক্ষে 15 দিন আগে বুক করা যাবে ই-টিকিট। আলাদা আলাদাভাবে 5টি জায়গা দেখার জন্য ই-টিকিট বুক করা যাবে ৷ তা হল- রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা। যেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে শুরু করে নানা পাণ্ডুলিপি ও নোবেল পদকের রেপ্লিকা রাখা রয়েছে। কলা ভবনের আর্ট গ্যালারি দেখার জন্য টিকিট বুক করা যাবে ৷
- 'হেরিটেজ ওয়াক', লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি দেখার জন্যও ই-টিকিট বুক করা যাবে ৷ 5টি বাড়ি হল উদয়ন, উদীচী, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ। তাছাড়া, একসঙ্গে 5টি টিকিটের কম্বো টিকিটও বুক করতে হবে ৷ যদিও, এখনও 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' বিষয়টি শুরু হয়নি ৷
- 2027 সালের 1 জানুয়ারি থেকে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বভারতীর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যাবতীয় ঐতিহ্যবাহী কার্যকলাপ তথ্যচিত্র আকারে পর্যটকদের দেখানো হবে ৷ যা অত্যন্ত শিক্ষনীয় বিষয় হতে চলেছে ৷
টিকিটের মূল্য কত ?
'হেরিটেজ ওয়াক'-এর জন্য মাথাপিছু টিকিট মূল্য 300 টাকা। পড়ুয়াদের কোনও দল ঘুরতে এলে মাথাপিছু টিকিট মূল্য 50 টাকা। একক কোনও পড়ুয়ার জন্য টিকিট মূল্য 150 টাকা ৷ বিদেশি পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিটের মূল্য 1000 টাকা ৷ এক একটি দলে সর্বাধিক 25 জন পর্যটককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার থেকে হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট সংগ্রহ করা যাচ্ছে ৷ পরবর্তী ই-টিকিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে ৷
এদিন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠক করে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "অনেক দিনের পরিকল্পনা ছিল ৷ সেটার বাস্তব রূপ পেতে চলেছে ৷ পুজোর আগেই ই-টিকিট চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু সেটা হল না ৷ তবে পুজোর পর থেকে ই-টিকিট চালু হয়ে যাবে ৷ আলাদা আলাদাভাবে টিকিট কাটা যাবে, একসঙ্গে 5 জায়গার টিকিটও কাটা যাবে ৷ সবরকম সুবিধা থাকবে ৷ আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 1 জানুয়ারি থেকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শুরু করে দেওয়ার ।"
দুর্নীতির অভিযোগ, পাল্টা দাবি
অন্যদিকে, সহকারী কর্মসচিব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয়নি ৷ নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষকে সশরীরে দিল্লিতে গিয়ে হাজিরার কড়া নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন।
পাশাপাশি, উপাচার্যের সরকারি বাসভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য দেড় কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে। এই দু'টি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সাফাই দিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ।
তিনি জানান, উপাচার্যের বাসভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা সুশান্ত দত্তগুপ্ত উপাচার্য থাকাকালীন নেওয়া হয়েছিল ৷ আর আর্থিক অনুমোদন হয়েছে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাচার্য থাকাকালীন। আর মোট সাড়ে 4 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগে জমা রয়েছে। বর্তমানে সেই কাজ হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, বর্তমান উপাচার্যের সময়কালে বাসভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ হয়নি ৷ অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, জানান উপাচার্য।
প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ বাসভবনে অর্থ আমার সময় বরাদ্দ নয় ৷ আর আমি মোদিজির আদর্শে বিশ্বাস করি। খাবও না, খেতেও দেব না। তাই কিছু লোক আমার পিছনে লেগেছে ৷ এই রকম সব জায়গাতেই হয় ৷ যে যোগ্য নয় তাঁকে নেওয়া হয়নি, তাই অভিযোগ করেছে। এগুলি চলতেই থাকবে ৷ আমি আমার কাজ করে যাব ৷ বিশ্বভারতী একটা ভালো জায়গায় যাচ্ছ । সেটা মেনে নিতে পারছে না একটা গ্রুপ ।"
তথ্য-পরিসংখ্যান
সাংবাদিক বৈঠক বিশ্বভারতীতে তিনি আসার পর কী কী কাজ হয়েছে তার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন উপাচার্য। তিনি জানান, 4টে হেরিটেজ জোনের সীমানা গেট করা হয়েছে। তাছাড়া পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা হচ্ছে। তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ বাফার জোন, কোর জোনের মানচিত্র তৈরি করে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায় কোনও নির্মাণ হবে না, হেরিটেজ নিয়মাবলি অনুযায়ী।
পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যাম্পাসে ৷ এলাকায় গিয়ে গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে পৃথকীকরণ করা হচ্ছে ৷ নীতি আয়োগের সঙ্গে বিশ্বভারতীকে যুক্ত করার কাজ চলছে ৷ ক্যাম্পাসজুড়ে বসানো হবে সোলার প্যানেল ৷ সেই কাজ প্রায় শেষের দিকে। কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত সঙ্গীত-কলা ভবনে বন্ধ থাকা স্টুডিও পুনরায় চালু হবে ৷ সেই কাজও চলছে ৷