উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা দিতে ই-কেএমসি 2.0 মডিউল পরিবেশ ও হেরিটেজ বিভাগের
কলকাতা পুরনিগমের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আওতায় চলছে মডিউল বাস্তবায়নের কাজ ৷ অতিসহজে মিলবে কেএমসি-র হেরিটেজ সম্পর্কিত তথ্য ৷
Published : January 16, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: পরিবেশ কিংবা হেরিটেজ সম্পর্কিত কোনও তথ্য জানতে, কিংবা অভিযোগ জানাতে গেলে, নথি যাচাই করতে এতদিন প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হতো সাধারণ মানুষকে ৷ এই অফিস থেকে ওই অফিস ঘুরে বেড়ানো, আজ নয় কাল, কাল নয় অন্যদিন; এভাবে দীর্ঘসময় কেটে যেত ৷ এবার সেই সমস্ত হয়রানি থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন নাগরিকরা ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের পরিবেশ ও হেরিটেজ বিভাগে আরও উন্নত অনলাইন পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন ই-কেএমসি 2.0 নামের মডিউল চালু করছে ৷ মডিউলটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশিকা করা জারি হয়েছে ৷
সূত্রের খবর, কলকাতা পুরনিগম উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং গুণগত, নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী পরিষেবা নিশ্চিত করতে রূপান্তরমূলক সংস্কারের উদ্যোগী হয়েছে ৷ তার জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ই-কেএমসি 2.0 প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করছে ৷ এই উদ্যোগের অধীনে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রধান মডিউল সফলভাবে চালু করা হয়েছে ৷
এর মধ্যে আছে কর্পোরেশনের অর্থ বিভাগ, সাধারণ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ ও সমস্ত নথি সংক্রান্ত বিষয় ৷ সেগুলি হল- কর মূল্যায়ন ও সংগ্রহ, সামাজিক ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারদের অ্যাপ নির্ভর ডিজিটাল কাজের ডায়েরি, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প, পার্ক ও স্কোয়ার, ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার, উত্তরণ (বস্তি) পরিষেবা, জল সরবরাহ ও নিষ্কাশন, আইন, অ্যাসফাল্টাম এবং সম্পদ জমা, টেলিফোন বিল পরিশোধ, চিকিৎসা বিল পরিশোধ, ছুটি এবং উপস্থিতি।
এই তালিকায় নাম লেখাতে চলেছে ই-কেএমসি 2.0 পরিষেবা ৷ ই-কেএমসি 2.0-র মাধ্যমে পরিবেশ ও হেরিটেজ মডিউল বিভাগ ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং জলাশয়ের ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণের মতো দায়িত্বগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারবে ৷ এই বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব হল, কলকাতা পুরনিগমের আওতাধীন সমস্ত ঐতিহ্যবাহী ভবন, মূর্তি, কাঠামো, স্মৃতিস্তম্ভ, পার্ক ও স্কোয়ার এবং জলাশয়ের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ৷
এই ব্যবস্থা কলকাতা পুরনিগমের নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, দ্রুততা প্রদান, উন্নত প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ কেএমসি-র তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এই কাজটি করবে ৷ ডিজিটাল গভর্নেন্স প্ল্যাটফর্মের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও হেরিটেজ মডিউল চালু করবে ৷ এই মডিউলটি কর্মপ্রবাহকে ডিজিটাইজ করে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় কার্যাবলীকে আধুনিকীকরণ করবে ৷ যার মধ্যে রয়েছে EODB ছাড়পত্র, জরিপ ছাড়পত্রের জন্য NOC, মূল্যায়ন, সংগ্রহ ছাড়পত্র, আরও বেশি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা এবং দক্ষ নাগরিক পরিষেবা প্রদান ৷ তবে, বর্তমান ই-ফাইল সিস্টেম যথারীতি কাজ করবে ৷
এই নয়া মডিউলের মূল বৈশিষ্ট্য কী ?
নতুন মডিউলের বৈশিষ্ট্য হল- পর্যবেক্ষণ, অনাপত্তি, সনদ, ছাড়পত্র, নথি আপলোড ৷ সেই সঙ্গে পরিবেশ ও হেরিটেজ বিভাগের অনুমোদনের জন্য সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণ, বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ যেমন হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি, বিভাগীয় কর্তা, পুর কমিশনার ও মেয়র পারিষদের নির্দেশ বা আবেদন কর্পোরেশনের অনুমোদন করা ৷
পাশাপশি পুকুর ও জলাশয় ব্যবস্থাপনার কাজ, নতুন এন্ট্রি ও পরিবর্তন (স্থানান্তর, তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, এলাকা সংশোধন) এবং সাইট পরিদর্শন আপলোড করা ৷ বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ ও চূড়ান্ত রেজোলিউশন এবং হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থাপনা করা হবে ৷ যার মধ্যে থাকছে, নতুন এন্ট্রি, গ্রেড পরিবর্তন, তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন প্রস্তাব ৷ হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি-র সুপারিশ, এইচসিসি পরিদর্শন, প্রতিবেদন, মেয়র পারিষদ বৈঠকের অনুমোদন, কর্পোরেশনের অনুমোদন এবং হেরিটেজ রেকর্ডের স্বয়ংক্রিয় আপডেটের কাজ ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "এটি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদনের পরেই জারি করা হয়েছে ৷ তাঁর এই নির্দেশ মতো দ্রুত কাজ শুরু হবে ৷ নাগরিকরা উপকৃত হবেন পরিবেশ ও হেরিটেজ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে ৷"