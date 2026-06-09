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হকারদের পুনর্বাসনের দাবি, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ DYFI-এর

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলেন DYFI-এর কর্মী ও সমর্থকরা ৷ উচ্ছেদ হওয়া হকারদের জন্য বিকল্প রোজগার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে তারা ৷

bardhaman DYFI AGITATION
বিক্ষোভ DYFI-এর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 9:38 PM IST

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বর্ধমান, 9 জুন: নয়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম ও নীতি বিরুদ্ধে সরব হয়ে পথে নামল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। মঙ্গলবার বিকেলে বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় DYFI-এর কর্মী ও সমর্থকদের ৷

মূলত, পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব সমাজের কর্মসংস্থান, শিল্প স্থাপন, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং হকার পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে একটি স্মারকলিপিও তারা জমা দেয় জেলাশাসকের কাছে। এদিন পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না-চলে যায় সেইজন্য কার্জনগেট চত্বরে পুলিশ বাহিনী ও ব়্যাফ মোতায়েন করা হয়। জেলাশাসকের দফতরের আগে রাস্তার উপরে বাঁশের বিশাল ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। ফলে সমস্যায় পড়ে যায় পথচলতি সাধারণ মানুষ।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (DYFI) সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, দীর্ঘদিন ধরেই জেলার যুবসমাজ স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছে এবং সরকারি শূন্যপদ পূরণে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর কর্মসংস্থান ও শিল্প উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার অগ্রগতি ধীর। সংগঠনটি জেলার বিভিন্ন সরকারি দফতরের শূন্যপদ দ্রুত পূরণের পাশাপাশি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

একই সঙ্গে কাটোয়া অঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অধিগৃহীত জমিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কর্মমুখী শিল্প স্থাপনের বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এবং এখনও অনেক প্রকৃত ভোটার তালিকার বাইরে রয়েছেন। এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করে সকল যোগ্য নাগরিকের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, হকার উচ্ছেদ অভিযান নিয়েও স্মারকলিপিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য অনুযায়ী, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা হলে তা সাধারণ মানুষের জীবিকা ও মানবাধিকারের উপর প্রভাব ফেলবে। তাই উচ্ছেদ হওয়া হকারদের জন্য বিকল্প রোজগার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

ছাত্রনেতা রাজ্য কমিটির সদস্য সৌভিক সরকার বলেন, "যুব সমাজের কর্মসংস্থান, শিল্প উন্নয়ন, ভোটাধিকার সুরক্ষা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে।"

TAGGED:

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন
DYFI PROTEST
বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার DYFI
BJP STATE GOVERNMENT
BARDHAMAN DYFI AGITATION

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