জল ছেড়ে কমলা সতর্কতা জারি ডিভিসি'র, চার জেলা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন

জল ছেড়ে কমলা সতর্কতা জারি ডিভিসি'র, চার জেলা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন
প্রতিবারই ঝাড়খণ্ডের দিকে বেশি বৃষ্টিপাত হলে তার ফল ভোগ করে পশ্চিমবঙ্গ । এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না ৷ বিপদের মুখে রাজ্যের চার জেলা ৷
Published : September 3, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা ও আসানসোল, 3 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই ফের একবার প্লাবনের ভ্রুকুটি দক্ষিণবঙ্গে । বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের জেরে গত কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টি চলছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ।
সেই নিম্নচাপ বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গেলেও বাংলার বিপদ বিন্দুমাত্র কমেনি । উল্টে পড়শি রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির কারণে ফুলেফেঁপে উঠেছে দামোদর নদ ।
জল ছাড়ল ডিভিসি
জলের চাপ সামলাতে বাধ্য হয়েই মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে 1 লক্ষ 8 হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়তে শুরু করেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি । বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে এই জল ছাড়া হচ্ছে বলে ডিভিসি সূত্রে খবর ৷ পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক, ইতিমধ্যেই ডিভিসি-র তরফ থেকে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 1 লক্ষ কিউসেকের উপরে জল ছাড়লেই তা বন্যার কমলা সতর্কতায় রূপান্তরিত হয় । আর এই বিপুল জল ছাড়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে নবান্ন । রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহল থেকে জারি করা হয়েছে সতর্কতা । প্লাবনের প্রবল আশঙ্কায় বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলার উপর ।
এর মধ্যে পাঞ্চেত ড্যাম থেকেই ছাড়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জল । স্বাভাবিকভাবেই এত বিপুল জল সরাসরি এসে পড়ছে দুর্গাপুর ব্যারেজে । সেচ দফতর জানিয়েছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ ইতিমধ্যেই এক লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে গিয়েছে । সময় যত গড়াচ্ছে, ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণও তত বাড়ছে ।
হাওয়া অফিসের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, নিম্নচাপটি ধীরগতিতে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়েছে । কিন্তু তাতে বাংলার বিপদ কমার বদলে আরও বেড়েছে । ঝাড়খণ্ডে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে ডিভিসি-র জলাধারগুলিতে জলস্তর দ্রুত বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ।
জানা গিয়েছে, ডিভিসির ঝাড়খণ্ডের কোনার ও তিলাইয়া ড্যামের জল আসে মাইথনে । পাশাপাশি, তেনুঘাট থেকে জল আসে পাঞ্চেত জলাধারে । অন্যদিকে, মাইথন ও পাঞ্চেতের জল দামোদর নদের মাধ্যমে যায় দুর্গাপুর ব্যারেজে । একদিকে যেমন ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর জল পাঞ্চেত এবং মাইথনে ঢোকায় জল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ডিভিসি, তেমনি পাঞ্চেত এবং মাইথন থেকে ছাড়া জল দুর্গাপুর ব্যারেজে গিয়ে জমা হয় । সেখান থেকে জল যায় দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় ।
ডিভিসি'র ছাড়া জল কোথায়, কখন পৌঁছবে
ডিভিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জল দুর্গাপুরে গিয়ে পৌঁছবে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ । পরবর্তীতে আগামিকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ জল পৌঁছবে সদরঘাট । এরপর তা সন্ধ্যা সাড়ে 7টা নাগাদ পৌঁছবে সুরেকালনা ।
5 সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ জল পৌঁছবে চাপাডাঙা এবং ওইদিনই রাত আড়াইটে নাগাদ জল আমতায় গিয়ে পৌঁছবে । অর্থাৎ, আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত না হলেও রাজ্যে প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ।
অন্যদিকে, রাজ্যে বৃষ্টিপাত না হলেও ঝাড়খণ্ডে যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে, সে ক্ষেত্রেও রাজ্যে বন্যার আশঙ্কা থাকবে । প্রতিবারই ঝাড়খণ্ডের দিকে বেশি বৃষ্টিপাত হলে তার ফল ভোগ করে পশ্চিমবঙ্গ । এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না ৷
এই গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ডিভিসি-র এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টির কারণে আমাদের জলাধারগুলিতে জলের চাপ মারাত্মকভাবে বেড়েছে । ড্যামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়েই আমাদের ধাপে ধাপে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াতে হয়েছে । পরিস্থিতি বিচার করে আমরা ইতিমধ্যেই কমলা সতর্কতা জারি করেছি । ঝাড়খণ্ডের দিকে বেশি বৃষ্টিপাতের কারণেই এই জল ছাড়তে হয়েছে । বৃষ্টিপাত কমলে জল ছাড়ার পরিমাণ কমিয়ে আনা হবে ।"
সাধারণত দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে এক লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়া হলেই নিম্ন দামোদর অববাহিকায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয় । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি । হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অংশ ইতিমধ্যেই প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছে । বিশেষ করে হুগলির আরামবাগ মহকুমা, পুরশুড়া ও খানাকুল, হাওড়ার আমতা ও উদয়নারায়ণপুর এবং পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ও রায়না ব্লকের নিচু এলাকাগুলি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে । এই সমস্ত এলাকার নদী তীরবর্তী কৃষিজমি ও বেশ কিছু বসতি এলাকায় ইতিমধ্যেই জল ঢুকতে শুরু করেছে । বহু জায়গায় রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যাওয়ায় যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ।
চার জেলা নিয়ে সতর্ক নবান্ন
এই চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নবান্নের তরফে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে । মূলত হাওড়া, হুগলি, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান-এই চার জেলার উপর সবচেয়ে বেশি নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন । নবান্নের তরফে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কাছে জরুরি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । নদীর জলস্তর বাড়লেই যাতে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে বা ফ্লাড সেন্টারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার জন্য আগাম প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলা হয়েছে ।
বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেচ দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, "দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ 1 লক্ষ 11 হাজার কিউসেক পেরিয়ে গিয়েছে । বৃষ্টি না থামলে এই পরিমাণ আরও বাড়তে পারে । আমরা নিম্ন দামোদর এলাকার জেলা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছি । নদীর বাঁধগুলির উপর 24 ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে ।"
ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে নদী তীরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে । মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে নিষেধ করা হয়েছে । জেলাগুলিতে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মজুত রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রিপল, শুকনো খাবার, ওষুধ এবং পানীয় জল । বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে । গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে এমনিতেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মাটি নরম হয়ে রয়েছে । তার উপর ডিভিসি-র ছাড়া এই বিপুল জলরাশি এসে পড়লে পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । সব মিলিয়ে আগামী 48 ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের জন্য চূড়ান্ত সতর্কতার বলে মনে করছেন আবহাওয়া ও সেচ দফতরের কর্তারা । সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে ।