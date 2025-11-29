জমি দখলমুক্ত করতে এসে বাধার মুখে DVC কর্তৃপক্ষ, প্রবল উত্তেজনা দুর্গাপুরে
বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন ৷ যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ৷
Published : November 29, 2025 at 3:55 PM IST
দুর্গাপুর, 29 নভেম্বর: জমি দখলমুক্ত করতে এসে স্থানীয়দের প্রবল বাধার মুখে পড়ল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ । দীর্ঘদিনের গ্রাম উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বলে পালটা অভিযোগ এলাকাবাসীর । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের ডিটিপিএস-এর অর্জুনপুর তেঁতুলপাড়া এলাকায় ।
ডিভিসি সূত্রে খবর, দুর্গাপুরের অর্জুনপুর তেঁতুলতলায় এলাকায় রয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জমি । সম্প্রতি দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন সম্প্রসারণের জন্য কাজ শুরু হয়েছে । দীর্ঘদিন আগেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জমির উপর বহু বস্তি এবং বহু নির্মাণ গড়ে উঠেছে । সেগুলি এখন দখলমুক্ত করার কাজ চলছে । আর সেই কাজ করার সময় গ্রামবাসীরা বাধা সৃষ্টি করেন এবং বিক্ষোভ দেখান ৷
বনলতা বাউড়ি নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, "আমাদের গ্রাম দীর্ঘদিনের । এখন ডিভিসি বলছে তাঁদের জায়গা । আমরা জায়গা দেব না ৷ আমাদের উচ্ছেদ করতে হলে আগে পুনর্বাসন দিতে হবে । না-হলে আমাদের বিক্ষোভ চলবে ।" আরেক আন্দোলনকারী আনন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন এখানে আছি । পুরনো গ্রাম উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে । আমরা কোথায় যাব? আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক ।"
নাম বলতে অনিচ্ছুক ডিভিসির এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে আমাদের কাজ করছি । কারখানার সম্প্রসারণের জন্য জমি দখলমুক্ত করা হচ্ছে ।"
উল্লেখ্য, দুর্গাপুরে ডিভিসি পরিচালিত দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন কারখানার একের পর এক ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । মুখ থুবড়ে পড়েছিল এই তাপবিদ্যুৎ কারখানা । দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন কর্মীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ । কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 800 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষম নতুন পরিবেশবান্ধব ইউনিট তৈরির কথা ঘোষণা করা হয় ।
দুর্গাপুরের ডিভিসির তাপবিদ্যুৎ কারখানা সংলগ্ন ডিভিসি-র নিজস্ব জমিতে দীর্ঘকাল আগে থেকেই বেআইনি বসতি এবং দোকান ঘর করে তোলে বহু মানুষ । তাঁদেরকে দীর্ঘ সময় দেওয়া হয় ডিভিশনের পক্ষ থেকে সেই জমি খালি করার জন্য । যদিও সেই সমস্ত বস্তির বাসিন্দারা প্রথম থেকে দাবি জানান পুনর্বাসনের । কিন্তু ডিভিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের জমিতে বেআইনি দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে কোনও পুনর্বাসন দেওয়া হবে না ।
রাজনৈতিকভাবে প্রথম দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক-সাংসদরা এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধাচারণ করলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁরা শিল্পের প্রয়োজনে মুখে কুলুপ এঁটেছেন । প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধাচারণ করেনি । স্বাভাবিকভাবেই তাই যাঁরা উচ্ছেদ হচ্ছেন, তাঁরাই বারবার আন্দোলনমুখী হয়েছেন । কিন্তু ডিভিসি কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানে অনড় । সময় মতো নতুন ইউনিটের স্থাপন এবং তাতে উৎপাদন শুরু করাটাই ডিভিসি কর্তৃপক্ষের এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ।