কপিল মুনি মন্দিরকে রক্ষায় বড় পদক্ষেপ, গঙ্গাসাগরে নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল

কপিল মুনি মন্দিরকে রক্ষায় বড় পদক্ষেপ, গঙ্গাসাগরে নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল
নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজ্যের সেচ দফতরের আধিকারিকদের বৈঠক হয়েছে । ভাঙন রোধে সেদেশের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে ৷
গঙ্গাসাগর, 13 নভেম্বর: গঙ্গাসাগরের ভাঙন রুখতে এবং কপিলমুনি মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য এবার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ এর জন্য সাহায্য নেওয়া হবে নেদারল্যান্ডসের আধুনিক প্রযুক্তির । ইতিমধ্যেই ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করতে এসেছে নেদারল্যান্ডসের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ।
ভাঙন রোধে আগামী পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যের সেচ দফতর, পূর্ত দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক সেরেছে নেদারল্যান্ডসের ওই প্রতিনিধি দল । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গঙ্গাসাগরে নদী ভাঙন রোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা ।
কংক্রিটের বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা
নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দলের এক সদস্য জানান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 100 মিটার এবং সমুদ্র গর্ভ থেকে 300 মিটার নিয়ে একটি রিং কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা হবে । প্রাথমিকভাবে দৈত্যাকার ঢেউগুলিকে উপকূলে আসার আগেই সেই ঢেউগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । এর ফলে দৈত্যাকার ঢেউ সরাসরি উপকূলের আঘাত করতে পারবে না ৷ এর ফলে ভূমিক্ষয় অনেকটাই কমে যাবে । এর পাশাপাশি কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করে ভাঙন-রক্ষার পরিকল্পনা করা হবে ।
আশার আলো
নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল গঙ্গাসাগরে পৌঁছনোয় আশার আলো দেখছেন সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা । কারণ প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এবং নদী ভাঙনের জোড়া ফালায় ক্রমশ দূরত্ব কমছে সাগরের সঙ্গে কপিলমুনি মন্দিরের । বেশ কয়েকটি মন্দিরের মতোনই বর্তমানে কপিল মুনি মন্দিরেরও একই অবস্থা হবে এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা । ভাঙনের জেরে বর্তমান মন্দিরও সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এমনটাই আশঙ্কা এলাকাবাসীর ।
ভাঙনের ভয়াল রূপ
গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরের সামনে সমুদ্র সৈকতে ভাঙন ভয়াল রূপ ধারণ করেছে । বর্তমানে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির থেকে সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব আনুমানিক 150 থেকে 200 মিটার এসে দাঁড়িয়েছে । ভাঙনের জেরে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে সাগরদ্বীপ এবং গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ । ভাঙন মোকাবিলা করার জন্য দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে রাজ্য সরকারের । আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে নদী ভাঙন রুখতে তাই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ।
100 কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ
গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান হরিপদ মণ্ডল বলেন, "প্রতি বছর একটু একটু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নদী ভাঙনের জেরে ক্রমশ দূরত্ব কমছে কপিল মুনি মন্দিরের সঙ্গে সমুদ্রের । প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলা থেকে শুরু করে মাগী পূর্ণিমার ও মহালয়ার সময় দেশ বিদেশ থেকে পূণ্যার্থীদের সমাগম হয় এই শঙ্খ দর্শন কপিল মুনির পাদদেশে । সম্প্রতি নদী ভাঙন রাজ্য সরকারের মাথায় যেমন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে তেমনই এলাকাবাসীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে গিয়েছে । প্রতিবছর মাটি দিয়ে অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ নির্মাণ ফলশ্রুত হচ্ছে না । কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র । ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "1 নম্বর স্নানঘাট থেকে 6 নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে । ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেদারল্যান্ডসের সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা গঙ্গাসাগরে এসে পরিদর্শন করছে । কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানকে একত্রে কাজে লাগিয়ে সমুদ্র ভাঙন রোধ করার সম্ভব হবে সে বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল । 100 কোটি টাকা ব্যয়ে এই নদী বাঁধ নির্মাণ করার কাজ শুরু হবে ৷ সম্ভবত এই কাজ সম্পন্ন হতে দু'বছর সময় লাগবে । এর ফলে এলাকাবাসীরা যেমন দুশ্চিন্তা মুক্ত হবে তেমনই কপিল মুনি মন্দিরে ভবিষ্যত সুনিশ্চিত হবে ।"
স্থায়ী সমাধান
গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জলি সিংহয়ের কথায়, "কপিল মুনি মন্দির এবং এলাকাবাসীকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেদারল্যান্ডসের সমুদ্র বিশেষজ্ঞদের গঙ্গাসাগরে আনা হয়েছে । কীভাবে এই ভাঙন রোধ করা যাবে সে বিষয়ে রাজ্যের সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করছে নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল । এলাকাবাসীদের দাবি স্থায়ী সমাধান । আশা করছি, কয়েক বছরের মধ্যে নদী ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে ।" আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার আগে এই নদী ভাঙন রোধ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন সেটাই দেখার বিষয় ৷