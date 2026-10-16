আবহাওয়ার বদলে ভাইরাল সংক্রমণ ! ঠাকুর দেখার ফাঁকে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন

আবহাওয়ার বদলে ভাইরাল সংক্রমণ ! ঠাকুর দেখার ফাঁকে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন
Season Change: উৎসবের মরশুমে আনন্দের পাশাপাশি শরীরের যত্ন নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ । ডায়াবিটিস, হৃদ্রোগ ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়তি সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।
Published : October 16, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: এমনিই ঋতু পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি, কাশি-সহ বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ে । তার উপর উৎসবের মরশুমে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা, ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকা, বাইরের খাবার খাওয়া এবং দৈনন্দিন রুটিনে অনিয়মের কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিও থাকে । বিশেষত ডায়াবিটিস, হৃদ্রোগ ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই সময়ে বাড়তি সতর্ক থাকা প্রয়োজন । কীভাবে সংক্রমণ এড়িয়ে সুস্থ থাকা সম্ভব, তা নিয়ে পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস ।
চিকিৎসকের কথায়, "ভিড়ের মধ্যে কার শরীরে ভাইরাস রয়েছে, তা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয় । তাই জনবহুল জায়গায় গেলে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত ।" বিশেষত যাঁদের ডায়াবিটিস, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে এবং যাঁরা স্টেরয়েড-জাতীয় ওষুধ খান, তাঁদের সংক্রমণ প্রতিরোধে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । ভাইরাস নাক ও মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং অকারণে চোখ, নাক ও মুখে হাত দেওয়া এড়িয়ে চলা জরুরি ।
ঋতু পরিবর্তনের সময় গরম থেকে স্বস্তি পেতে অনেকেই ঠান্ডা জল বা ঠান্ডা পানীয় খান । তবে ঠান্ডা জল খেলেই ভাইরাল সংক্রমণ হয়, এমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই । সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে ভাইরাসের সংস্পর্শ এড়ানো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই গুরুত্বপূর্ণ । পাশাপাশি ডেঙ্গি প্রতিরোধেও সতর্ক থাকতে হবে ।
চিকিৎসকের পরামর্শ, "বাইরে বেরোনোর সময় ফুল প্যান্ট ও ফুলহাতা জামা পরা উচিত ।" বাড়ি ও আশপাশে জল জমতে না দেওয়া এবং মশার কামড় এড়ানোর ব্যবস্থা করাও জরুরি । বাইরের খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা বজায় রাখা দরকার ৷ পুজোর সময় বাইরে খাওয়াদাওয়ার প্রবণতা বাড়ে । কিন্তু অপরিচ্ছন্ন খাবার বা দূষিত জল থেকে পেটের সংক্রমণ এবং ভাইরাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের মতে, "পরিচিত ও পরিচ্ছন্ন জায়গা থেকে খাবার খাওয়া উচিত । যে জল খাচ্ছেন, সেটি নিরাপদ কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ।" তাই রাস্তার খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া এবং নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করা জরুরি । দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রেও কোনও অনিয়ম করা উচিত নয় । উৎসবের আনন্দে অনেক সময় ওষুধ খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় বদলে যায়, যা শারীরিক সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে ।
চিকিৎসকের বক্তব্য, ডায়াবিটিসের রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । একইসঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে । চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ বন্ধ করা বা তার মাত্রা পরিবর্তন করা উচিত নয় । দীর্ঘদিন কাশি থাকলে অবহেলা নয়। ভাইরাল সংক্রমণের পর অনেকেরই বেশ কিছুদিন কাশি থেকে যায় । কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পরেও কাশি না কমলে তার কারণ খুঁজে দেখা জরুরি । চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের মতে, দীর্ঘস্থায়ী কাশির পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে । ভাইরাল সংক্রমণের পর শ্বাসনালির অতিসংবেদনশীলতার কারণে কয়েক সপ্তাহ কাশি চলতে পারে । আবার গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা জিইআরডি-র কারণেও কাশি হতে পারে । এই সমস্যায় পাকস্থলীর অ্যাসিড খাদ্যনালিতে উঠে এসে গলা ও শ্বাসনালিতে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে । এ ছাড়া অ্যালার্জি-জনিত হাঁপানিও দীর্ঘস্থায়ী কাশির অন্যতম কারণ । অনেক সময় সাধারণ কাশি ভেবে বিষয়টিকে অবহেলা করা হয় । কিন্তু বারবার কাশি ফিরে এলে, রাতে বা ভোরের দিকে কাশি বাড়লে কিংবা কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । রোগীর উপসর্গ ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি । অরিন্দম বিশ্বাসের পরামর্শ, "কাশির সঙ্গে ওজন কমতে থাকলে বুকের এক্স-রে করানো জরুরি।"
এ ছাড়া আঙুলের ডগা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাওয়া বা নখের আকৃতিতে পরিবর্তন হলে, যাকে চিকিৎসার ভাষায় ‘ক্লাবিং’ বলা হয়, সেটিও অবহেলা করা উচিত নয়। কিছু দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুতর অসুখেও এই লক্ষণ দেখা যেতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত কফ বেরোলে ব্রঙ্কিয়েকটেসিস বা ফুসফুসে সংক্রমণজনিত ফোঁড়ার মতো সমস্যার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সিটি স্ক্যান-সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো হতে পারে ।
চিকিৎসকের বক্তব্য, দীর্ঘস্থায়ী কাশি হলেই যে গুরুতর কোনও রোগ হয়েছে, এমনটা নয় । তবে কাশির সঙ্গে অন্য উপসর্গ থাকলে বা দীর্ঘদিনেও সমস্যা না কমলে নিজে থেকে ওষুধ খেয়ে যাওয়া ঠিক নয় । সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোগের কারণ নির্ণয় করা জরুরি । সব মিলিয়ে, উৎসবের মরশুমে আনন্দের পাশাপাশি শরীরের যত্ন নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
ভিড়ের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার, নিরাপদ খাবার ও পানীয় গ্রহণ, ডেঙ্গি প্রতিরোধে সতর্কতা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধ নিয়মিত খাওয়ার পাশাপাশি কাশি বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক উপসর্গকে অবহেলা না করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস । তাঁর মতে, সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসাই সংক্রমণ এবং অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।