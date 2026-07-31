দুয়ারে বন্যা, উঠোনে ডিঙি ! 13 হাজারে বাঁচার শেষ সম্বল কিনছে ঘাটাল
বর্ষা মানেই জলবন্দি জীবনের প্রস্তুতি, মাস্টার প্ল্যানের অপেক্ষায় ভরসা এখন ছোট্ট নৌকাই ৷ সুনীল দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : July 31, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 2:55 PM IST
ঘাটাল, 30 জুলাই: অন্য জায়গায় বর্ষার আগে মানুষ ছাতা কেনেন ৷ বর্ষাতি বা রেনকোট কেনেন । কিন্তু ঘাটালে বর্ষার প্রস্তুতির তালিকায় সবার আগে থাকে একটি ডিঙি । আকাশে কালো মেঘ জমলেই বাড়ির উঠোনে নামিয়ে রাখা হয় ছোট্ট নৌকাটি । কারণ ঘাটালের মানুষ জানেন, বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও মুহূর্তে রাস্তা হারিয়ে যেতে পারে জলের তলায় । তখন মোটরবাইক, সাইকেল, এমনকি চারচাকা গাড়িও অচল ! একমাত্র ভরসা সেই ডিঙি !
বর্ষা এখনও পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেনি । কিন্তু ঘাটালের বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিঙির । তালকাঠ কিংবা শিট দিয়ে তৈরি ছোট নৌকা বিকোচ্ছে 13 থেকে 15 হাজার টাকায় । দাম বাড়লেও ক্রেতার ভিড় কমেনি । কারণ এই জলযান এখানে শখের নয়, জীবন বাঁচানোর অবলম্বন ।
পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল বরাবরই দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা । শিলাবতী, কংসাবতী এবং রূপনারায়ণ নদীর জলস্তর বাড়লেই বিপদের ঘণ্টা বেজে ওঠে । তার উপর টানা বর্ষণ কিংবা জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হলে মুহূর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় । ডুবে যায় রাস্তা, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গ্রাম । তখন বাজার, স্কুল, হাসপাতাল- সবকিছুর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে ছোট্ট একটি ডিঙি ।
এই কারণেই বর্ষা শুরুর আগেই ঘাটালের বিভিন্ন গ্রামে ব্যস্ততা তুঙ্গে । কোথাও করাতের শব্দ, কোথাও হাতুড়ির ঠকঠকানি। কারিগরদের হাতে তৈরি হচ্ছে একের পর এক ডিঙি । তালকাঠের পাশাপাশি এখন শিট দিয়ে তৈরি হালকা ডিঙির চাহিদাও বেড়েছে । কম ওজন, সহজে বহনযোগ্য এবং তুলনামূলক কম রক্ষণাবেক্ষণের কারণেই এই ধরনের নৌকার দিকে ঝুঁকছেন অনেকে ।
স্থানীয় বাসিন্দা মায়া মাইতি বলেন, "বাড়ির সামনে একটু জল জমলেই হাঁটা যায় না । পানীয় জল আনা, বাজার করা, কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া- সবকিছুর জন্য ডিঙি লাগে । তাই বর্ষার আগে নৌকা না কিনে উপায় নেই ।"
ডিঙি কারিগর সুমন মান্না জানান, "বছরের অন্য সময় তেমন কাজ থাকে না । কিন্তু বর্ষা এলেই অর্ডারের চাপ বাড়ে । ইতিমধ্যেই অনেক ডিঙি বিক্রি হয়ে গিয়েছে । এখনও প্রতিদিন নতুন অর্ডার আসছে । একটি ডিঙির দাম 13 থেকে 15 হাজার টাকা ।"
স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জীব মাইতি ও সুজিত মাইতির কথায়, "আগে মানুষ শেষ মুহূর্তে কিনতেন । এখন আর সেই ঝুঁকি নেন না । বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই বুকিং দিয়ে রাখছেন । কারণ সবাই জানেন, জল বাড়লে ডিঙিই হবে একমাত্র ভরসা ।"
প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যার সময় বিভিন্ন এলাকায় সরকারি নৌকার ব্যবস্থা করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে দাবি বাসিন্দাদের । ফলে অধিকাংশ পরিবার নিজেদের নৌকার উপরই নির্ভর করে । অনেক বাড়ির উঠোনে তাই সাইকেল, মোটরবাইক এবং ডিঙি- তিনটিই পাশাপাশি রাখা ! শুধু ঋতু বদলালেই বদলে যায় সবচেয়ে প্রয়োজনের বাহন ।
প্রসঙ্গত, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের দাবি দীর্ঘদিনের । বন্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বহু প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প নিয়ে বছরের পর বছর আলোচনা হয়েছে । নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পের কাজ নতুন করে শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । কিন্তু কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । তার আগেই বর্ষা ফিরে আসায় আবারও আতঙ্কে দিন কাটছে ঘাটালের মানুষ ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি হবে । তাই সরকারি প্রকল্পের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেরাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন । বাড়ির উঠোনে ধুয়ে-মুছে রাখা হচ্ছে ডিঙি, নতুন করে বাঁধা হচ্ছে বৈঠা । কারণ তাঁরা জানেন, জল বাড়লে রাস্তা আর রাস্তা থাকে না, সেটাই হয়ে যায় নদী !
ঘাটালে তাই ডিঙি শুধু একটি নৌকা নয় । সেটাই সন্তানের স্কুলে যাওয়ার পথ, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ভরসা, বাজার থেকে চাল-ডাল বাড়ি আনার সঙ্গী । বর্ষা এখানে শুধু ঋতু নয়, প্রতি বছরের এক কঠিন পরীক্ষা । আর সেই পরীক্ষায় ঘাটালের মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী এখনও সেই ছোট্ট ডিঙিই ।
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