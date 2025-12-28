কফি-কেক-ককটেল ! নিষেধাজ্ঞা ওঠায় উৎসবে চেনা ছন্দে গ্লেনারি'জ

কফি-কেক-ককটেল ! নিষেধাজ্ঞা ওঠায় উৎসবে চেনা ছন্দে গ্লেনারি'জ
পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় গ্লেনারিজের পানশালায় ৷ 5 জানুয়ারি পুনরায় মামলার শুনানি ৷
Published : December 28, 2025 at 3:37 PM IST
দার্জিলিং, 28 ডিসেম্বর: কফি, কেক ও ককটেল—সবকিছুই আবার একসঙ্গে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আগামী 12 জানুয়ারি পর্যন্ত পানশালা ও সিঙ্গিং সেকশনের উপর আবগারি দফতরের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় ফের প্রাণ ফিরে পেয়েছে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারি'জ ৷ বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে ঘুরতে আসা পর্যটকদের ভিড়ে চেনা ছবি উঠে এল পাহাড়ের শতাব্দী প্রাচীন এই বার কাম কফি শপের ৷
1885 সালে প্রতিষ্ঠিত এই আইকনিক ক্যাফের পানশালা ও সিঙ্গিং সেকশন গত 9 ডিসেম্বর অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ করে দেয় দার্জিলিং জেলা আবগারি দফতর ৷ সেই নোটিশে 90 দিনের জন্য বন্ধ করার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চ গত 24 ডিসেম্বর সেই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছেন ৷ 12 জানুয়ারি পর্যন্ত গ্লেনারি'জের পানশালা খোলার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷
নির্দেশ পেয়ে ওইদিন বিকেল 5টা থেকে খুলে যায় গ্লেনারি'জ-এর পানশালা ৷ আর তারপরেই পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় সেখানে ৷ উৎসবের মরশুমে গ্লেনারিজে আবারও পানীয় পরিবেশন শুরু হওয়ায় খুশি পর্যটকরা ৷ বড়দিনের কেক, কফির পাশাপাশি মেনুতে ফিরেছে মদ ৷ সেই সঙ্গে ফিরেছে গ্লেনারিজের সেই চিরাচরিত উৎসবমুখর ছবি ৷
গ্লেনারি'জ নিয়ে পর্যটকদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে উৎসাহ ৷ সেরকমই একজনের সঙ্গে কথা বলে ইটিভি ভারত ৷ কলকাতা থেকে পাহাড়ে ঘুরতে এসেছেন অভিষেক মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলছেন, "কারও কফি পছন্দ, কারও চা, আবার কেউ-কেউ মদ উপভোগ করেন ৷ এমন একটি ঐতিহ্যবাহী ক্যাফেতে সব বিকল্প একসঙ্গে থাকলে অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ হয় ৷ এখন উৎসব উদযাপনের সময়, তাই এই সিদ্ধান্ত পর্যটকদের জন্য সত্যিই সুখবর ৷ আমরা দারুণ উপভোগ করছি ৷"
অসম থেকে এসেছেন পর্যটক অনুরাগ বর্মন ৷ তিনি বলছেন, "গ্লেনারি'জ-এর কেক দিয়ে আমার দার্জিলিং ভ্রমণ শুরু হয় ৷ এখানে এসে জানতে পারলাম বার সেকশনে নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে ৷ এতে গ্লেনারি'জকে তার সম্পূর্ণ আবহে উপভোগ করার সুযোগ পেলাম ৷" তাঁর মতে, দার্জিলিং সফরে এটি অবশ্যই দেখা ও উপভোগ করার মতো একটি জায়গা ৷
আরও এক পর্যটক দয়িতা ভট্টাচার্য বলেন, "বড়দিনে দার্জিলিং আসার পরিকল্পনা অনেক দিনের ছিল ৷ আগে পরীক্ষা থাকায় আসা সম্ভব হয়নি ৷ এবার শেষমেশ বড়দিনে এখানে আসতে পেরেছি ৷ সকাল থেকেই গ্লেনারি'জ-এ খাওয়া দাওয়া করছি, কারণ সবাই বলেছিল এটি অবশ্যই ঘুরে দেখার মতো ৷ নানা ধরনের কনফেকশনারি চেখেছি ৷ বড়দিনে কলকাতার আলাদা একটা আমেজ আছে ৷ কিন্তু, দার্জিলিং বড়দিনে একেবারে সম্পূর্ণ উৎসবের অনুভূতি দেয় ৷"
উল্লেখ্য, গ্লেনারি'জ-এর পানশালার নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে উঠেছে ৷ 5 জানুয়ারি ফের সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি রয়েছে ৷ সেদিন গ্লেনারি'জ-সহ সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছে ৷ তারপর শুরু হবে পরবর্তী শুনানি ৷
যদিও, আগেই আদালত জেলা আবগারি দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিল, যে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা দূর করা সম্ভব ৷ আর তা করতে গেলে কী কী করণীয়, সেই সব গ্লেনারি'জ পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তখনও পর্যন্ত আবগারি দফতর গ্লেনারি'জ পরিদর্শন করে রিপোর্ট পেশ না-করায়, নিষেধাজ্ঞা সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দারি করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ যদিও, আগেই পুরো বিষয়টিকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলে অভিযোগ করেছিলেন গ্লেনারি'জ-এর মালিক তথা 'ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট'-এর আহ্বায়ক এবং জিটিএ'র সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড ৷