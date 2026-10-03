দুর্গাপুজোয় 2 কোটি পরিবারকে অর্ধেক মূল্যে ময়দা-সুজি-চিনি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্গাপুজোয় 2 কোটি পরিবারকে অর্ধেক মূল্যে ময়দা-সুজি-চিনি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Ration Subsidy During Durga Puja: রেশনে ভর্তুকির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে খাদ্য দফতরকে অতিরিক্ত বরাদ্দ ৷
Published : October 3, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: দুর্গাপুজোযর সময় রাজ্য খাদ্য দফতরের 'খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প' বা রেশন ব্যবস্থায় অর্ধেক মূল্যে ময়দা, চিনি ও সুজি দেওয়ার হবে ৷ শনিবার নবান্ন থেকে একথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের প্রায় 2 কোটি পরিবার তথা 8 কোটি মানুষ এই বিশেষ সুবিধা পাবেন ৷ এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে অতিরিক্ত 150 কোটি টাকা খাদ্য দফতরকে বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার খুব অল্পসংখ্যক পরিবারকে এক কেজি করে চিনি দিত ৷ 50 লক্ষ পরিবারকে অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার মাত্র 20 শতাংশকে রেশনের মাধ্যমে সাবসিডি-তে চিনি বণ্টন করা হতো ৷ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 50 লক্ষের পরিবর্তে দুই কোটি পরিবারকে এই সুযোগ দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা হচ্ছে আট কোটি এবং 20 শতাংশের পরিবর্তে 50 শতাংশ সাবসিডি পাবেন দুর্গাপুজো উপলক্ষে ৷ ময়দা, চিনি এবং সুজির উপর ভর্তুকি দেওয়া হবে ৷"
শুভেন্দু অধিকারী আর বলেন, "এই খাতে অতিরিক্ত 150 কোটি টাকা রাজ্য সরকার খাদ্য দফতরকে বরাদ্দ করেছে ৷ ইতিমধ্যে ময়দা এবং চিনি কেনার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে ৷ এই ক্ষেত্রে 1 কেজি ময়দা 19 টাকাতে পাবেন গ্রাহকরা ৷ আর 19 টাকা সাবসিডি রাজ্য সরকার দেবে ৷ চিনি এক কেজি পাবেন 30 টাকাতে ৷ বাকি 30 টাকা সাবসিডি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে ৷ 500 গ্রাম করে সুজি দেওয়া হবে ৷"
শুভেন্দু জানিয়েছেন সুজির টেন্ডার প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে প্রসেসের মধ্যে রয়েছে ৷ পুজোর সপ্তাহেই এই অর্ধেক মূল্যে চিনি, সুজো ও ময়দা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷