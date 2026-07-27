দুর্গাপুরে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা খোকন রুইদাস, উত্তেজনা এলাকায়

দুর্গাপুরে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা খোকন রুইদাস, উত্তেজনা এলাকায়
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি এবং সরকারি জমি দখল করে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে ৷
Published : July 27, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:38 PM IST
দুর্গাপুর, 27 জুলাই: দুর্গাপুরের মুচিপাড়া এলাকায় তৃণমূল নেতা খোকন রুইদাসকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ রবিবার গভীর রাতে বাড়ি থেকেই ওই নেতাকে ধরেছে পুলিশ। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করে । তবে, শেষপর্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গিয়েছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি এবং সরকারি জমি দখল করে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। ঘটনার পর বিজেপির 28 নম্বর ওয়ার্ডের কো-কনভেনার বিশ্বজিৎ দাস এবং এসসি মোর্চার নেতা বাপ্পা রুইদাস দাবি করেছেন, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে পুলিশ থানায় নিয়ে যাওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ স্বস্তি পেয়েছেন।
তাঁদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি বিক্রি করে সেখানে লোক বসিয়ে দেওয়া-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি খোকনের বিরুদ্ধে। অবশেষে পুলিশি পদক্ষেপে এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বলেও দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুচিপাড়া সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক সরকারি জমি বিক্রি করে সেখানে লোক বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল খোকনের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে পুলিশ তাঁকে আটক করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ ৷ 'চোর চোর' স্লোগানে সরব হতে দেখা যায় এলাকাবাসীদের। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত খোকন বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।
অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক সরবরাহের নামে মানব পাচারের অভিযোগে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে তল্লাশি চালিয়ে গোলাম জামা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে NIA ৷ সোমবার সকালে দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় গোলাম জামা ওরফে গুড্ডু নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । সেখানে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সূত্রের খবর, এক মহিলা আধিকারিক-সহ মোট 6 সদস্যের একটি এনআইএ দল এই অভিযান চালায় ।
তদন্তকারী সংস্থা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে, বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক পাঠানোর আড়ালে বৃহত্তর মানব পাচার চক্র সক্রিয় ছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই সূত্রেই গোলামের বাড়িতে তল্লাশি ৷