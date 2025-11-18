BLO-দের চাপ কমাতে আসরে মহকুমাশাসক, পূরণ করছেন অনলাইন SIR ফর্ম
নির্ভুল তথ্য আপলোডের জন্য ভোটাদের অনলাইনে এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণের আর্জি ৷ বিএলও-দের সঙ্গেও সহযোগিতার আবেদন ৷
Published : November 18, 2025 at 6:06 PM IST
দুর্গাপুর, 18 নভেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়ায় এন্যুমারেশন বা গণনা ফর্ম বিতরণ, ফিলাপ ও সংগ্রহের পাশাপাশি, ফর্মে থাকা ভোটারদের নথি বিএলও অ্যাপে তুলতে হবে বুথ স্তরের আধিকারিকদের ৷ অর্থাৎ, এন্যুমারেশন ফর্মে ভোটারদের দেওয়া তথ্যের ডিজিটাইজেশন করা ৷ এই বাড়তি কাজের চাপে নাজেহাল বিএলও-রা ৷ রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷ অনেক ক্ষেত্রে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলেও অভিযোগ ৷ তাই বিএলও-দের মুশকিল আসান হয়ে উঠলেন এক মহকুমাশাসক ৷
দুর্গাপুর মহকুমার প্রশাসক সুমন বিশ্বাস নিজে দায়িত্ব নিয়ে অনলাইনে ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন ৷ কীভাবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে, তা যেমন দেখিয়ে দিচ্ছেন, তেমনই অনেককে ফর্ম পূরণ করেও দিচ্ছেন ৷
মহকুমাশাসকের এই পদক্ষেপের পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে ৷ ইটিভি ভারতকে মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস বললেন, "দেখুন অনলাইনে এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপের একাধিক সুবিধা আছে ৷ প্রথমত, ভোটার নিজের হাতে কমিশনের সাইটে তথ্য আপলোড করে দিচ্ছেন ৷ এর ফলে বিএলও-র ভরসায় থাকতে হচ্ছে না ৷ বিএলও কেবল যাচাই করবেন ৷ এর ফলে বিএলও-র কাজের চাপ কমছে ৷"
BLO-দের সমস্যা মিটবে
SDO বলেন, "একজন BLO-র কাছে 1200 থেকে 1400 ভোটারের ফর্ম থাকছে ৷ সবার তথ্য অ্যাপে তুলতে গেলে অনেক সময় লাগবে ৷ অনেক সময় নেটওয়ার্কের সমস্যাও হচ্ছে ৷ ফলে বিএলও-র পক্ষে নির্ভুলভাবে ভোটারের তথ্য ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব নাও হতে পারে ৷"
ভোটারের নির্ভুল তথ্য আপলোড
তিনি বলছেন, "একজন ভোটার নিজে ফর্ম ফিলাপ করলে, নির্ভুল তথ্য সাইটে উঠবে ৷ এক্ষেত্রে ভোটারকে তাঁর আধার কার্ডের সঙ্গে লিংক থাকা মোবাইল নম্বর, এপিক বা ভোটার কার্ডের সঙ্গে লিংক করাতে হবে ৷ কারণ, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পুরো প্রক্রিয়াটা OTP বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে হবে ৷ কারও এপিকের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক না-থাকলে, কমিশনের সাইটে ঢুকে ফর্ম-8 ফিলাপ করে সাবমিট করতে হবে ৷ সব ক্ষেত্রেই ভোটারের ডিজিটাল সাইন হবে আধার ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ৷ তবে, আধার ও ভোটার কার্ডে নামের বানান না-মিললে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করা যাবে না ৷"
অনলাইন এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপে প্রয়োজন সতর্কতা
তবে, অনলাইন ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে ভোটারদের সতর্কও করছেন এসডিও সুমন বিশ্বাস ৷ তিনি বলছেন, "অনেকেই টেকনোলজির ক্ষেত্রে সড়গড় নন ৷ তাই আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী, যাঁরা অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাঁদের সাহায্য নিন ৷ সেক্ষেত্রে ওটিপি শেয়ারের সময় সতর্ক হতে হবে ৷ আপনি সামনে থেকে ওটিপি দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করবেন ৷ কেউ মোবাইলে ফোন করে ওটিপি চাইলে দেবেন না ৷ বিশেষত, সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে অনলাইন ফর্ম ফিলাপ করলে আরও সাবধান হতে হবে ৷ যে মেশিনে ফর্ম ফিলাপ করছেন, যতক্ষণ না আপনার ফর্ম পূরণ হয়ে আধার ওটিপি বেসড ডিজিটাল সাইন সম্পন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ ডেস্কটপ ছাড়বেন না ৷ আর ওটিপি আপনি সামনে থেকে দেবেন ৷"
এসডিও আরও বলেন, "একমাত্র ভোটার যদি নিজে অনলাইনে ফর্মপূরণ করেন, তাহলেই ওটিপি-র প্রয়োজন হয় ৷ বিএলও-রা অনলাইনে আপনাদের তথ্য আপলোড করার সময় কোনও ওটিপি লাগে না ৷ কারণ, সেটা হয় বিএলও অ্যাপ থেকে ৷ যে ভোটাররা এন্যুমারেশনের হার্ড কপি বা কাগজের ফর্ম ফিলাপ করছেন, তাঁদের ফর্মে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে বিএলও তথ্য আপলোড করেন ৷ তাই কেউ বিএলও পরিচয় দিয়ে ফোন করে ওটিপি চাইলে দেবেন না ৷ এভাবে আর্থিক প্রতারণা হতে পারে ৷"
ফর্মে ভোটারের মোবাইল নম্বর দেওয়ার কারণ
দুর্গাপুরের এসডিও জানাচ্ছেন, ভোটাররা ফর্মে যে মোবাইল নম্বরটি দিচ্ছেন, তার অন্য একটি কারণ রয়েছে ৷ ভোটাররা 2002 সালের এসআইআর-এর যে তথ্য দিচ্ছেন, তা বিএলও অ্যাপে দেখায় না ৷ পুরোটাই টেকনিক্যাল কারণে ৷ উদাহরণ স্বরূপ, কারও নাম 2002 সালের সংশোধিত তালিকায় রয়েছে ৷ সেই মতো এন্যুমারেশন ফর্মের বাঁ-দিকের অংশে নিজের তথ্য পূরণ করেছেন ভোটার ৷ কিন্তু, বিএলও সেই তথ্য আপলোড করার সময় কমিশনের নথিতে, তা নাও পেতে পারেন ৷ তখন সেই ভোটারকে ফোন করে তাঁর বাবা-মা বা বৈধ আত্মীয়ের তথ্য ফর্মের ডান দিকের অংশ পূরণ করে, তা সাইটে আপলোড করে দেবেন বিএলও ৷ সেই কারণেই এন্যুমারেশন ফর্মে মোবাইল নম্বর লেখার অপশন রাখা হয়েছে ৷
দুর্গাপুরের এসডিও-র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ভোটাররা ৷ এসডিও ও বিডিও দফতরে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে ফর্ম পূরণে সহায়তার জন্য ৷ দুর্গাপুরের এসডিও সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ভোটাররা যাতে নভেম্বরের 25 তারিখের মধ্যে বিএলও-দের কাছে ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়ে দেন ৷ এতে হাতে অনেকটা সময় নিয়ে তথ্য আপলোড করা যাবে ৷ আর এর ফলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও কমবে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল অগস্থি বলেন, "এইরকম মহকুমাশাসক দেখা যায় না ৷ যাঁরা বুঝতে পারছে না এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ কীভাবে করতে হয়, তাঁদেরকে মাস্টার মশাইয়ের মতো বুঝিয়ে দিচ্ছেন ৷"