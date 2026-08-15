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স্বাধীনতা দিবসে চরম অবহেলায় মাস্টারদা ! মূর্তির হাল দেখে লজ্জিত দুর্গাপুরবাসী

1994 সালে দুর্গাপুরের দয়ানন্দ রোটারিতে মাস্টারদা সূর্য সেনের একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি হয় ৷ সেই মূর্তি আজ অবহেলায় পড়ে ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Masterda Surya Sen
দুর্গাপুরের দয়ানন্দ রোটারিতে মাস্টারদা সূর্য সেনের আবক্ষ মূর্তি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 7:22 PM IST

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দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 15 অগস্ট: 80তম স্বাধীনতা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই আড়ম্বরের মাঝে অবহেলায় পড়ে রইল মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তি ৷ যা দেখে হাতাশা-ক্ষোভ-রাগ প্রকাশ করলেন শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বাসিন্দারা ৷ শেষে স্থানীয় এক যুব নেতা এসে মালা পরালেন মাস্টারদার মূর্তিতে ৷ সারা বছর মূর্তিটি দেখভালের প্রতিশ্রুতিও দিলেন তিনি ৷

উল্লেখ্য, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, হাজারও আত্মবলিদান আর শত সহস্র বীর সন্তানের জীবনের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন হয়েছে । মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো বিপ্লবীদের বুকের রক্তে লেখা এই স্বাধীনতার ইতিহাস । তাই প্রতিবার স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানানোই দস্তুর ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷

স্বাধীনতা দিবসে চরম অবহেলায় মাস্টারদা ! মূর্তির হাল দেখে লজ্জিত দুর্গাপুরবাসী (ইটিভি ভারত)

শনিবার সারা দেশের সঙ্গে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরেও সাড়ম্বরে পালিত হল ​স্বাধীনতা দিবস। গোটা শহর তেরঙ্গা পতাকায় সেজে উঠল ৷ স্টিল টাউনশিপে সাধারণ মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ তারই মাঝে শহরের দয়ানন্দ রোটারিতে এক বিষণ্ণ ছবি ধরা পড়ল । চরম অনাদরে পড়ে থাকতে দেখা গেল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহানায়কের মূর্তিকে ।

1994 সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্গাপুরের দয়ানন্দ রোটারিতে মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর হাত ধরে উন্মোচিত হয়েছিল মাস্টারদা সূর্য সেনের একটি আবক্ষ মূর্তি । সেই মূর্তির রং এখন চটে গিয়েছে ৷ চারপাশ ঢেকে গিয়েছে আগাছায় । এমনকী আজকের এই বিশেষ দিনেও সেখানে একটি ফুল দেওয়ার মতো কেউ নেই। দৃশ্য দেখে এই বীর বিপ্লবীর স্মৃতিরক্ষা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন অনেকেই ৷ ক্ষোভ ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন পথচলতি শহরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ । ‘‘যাঁরা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেই দায়িত্ব শেষ করেন, তাঁরা আজ কোথায় ? এ লজ্জা তো আমাদের সবার’’, আক্ষেপের সুর শোনা যায় সাধারণ মানুষের গলায় ।

Masterda Surya Sen
দুর্গাপুরের দয়ানন্দ রোটারিতে মাস্টারদা সূর্য সেনের আবক্ষ মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

​ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিজেপির যুব নেতা তথা সমাজকর্মী পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি বীর বিপ্লবীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন । পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অঙ্গীকার করেন, ‘‘এই সব ঐতিহাসিক মূর্তিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবার থেকে আমরা নেব । যুবসমাজকে এই বিষয়ে আগে এগিয়ে আসতে হবে । সারাবছর যাতে এই মূর্তিগুলোর নিয়মিত দেখভাল হয়, তার দায়িত্ব আমি ব্যক্তিগতভাবে নিলাম ।’’

Masterda Surya Sen
দুর্গাপুরের দয়ানন্দ রোটারিতে মাস্টারদা সূর্য সেনের আবক্ষ মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

​তবে শুধু আশ্বাসে দায় মেটে না । যাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা সাময়িক খ্যাতির আশায় মনীষীদের মূর্তি স্থাপন করেন, তাঁদের দায়বদ্ধতা কোথায় গিয়ে ঠেকে, উঠছে সেই প্রশ্নও৷ অনেকে মনে করেন, এই বিষয়ে সরকারি স্তরে কড়া নিয়ম আনা প্রয়োজন, যাতে মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর তা অবহেলায় ফেলে রাখলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায় । না হলে কাল পরিক্রমায় ইতিহাস আর বিপ্লবীদের বলিদান এভাবে আগাছার নিচে ঢাকা পড়ে যাবে ।

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TAGGED:

MASTERDA SURYA SEN
FREEDOM FIGHTER
স্বাধীনতা দিবস
মাস্টারদা সূর্য সেন
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