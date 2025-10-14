দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠীও; এদেরই একজন ধর্ষক, দাবি পুলিশের
দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার করা হল নির্যাতিতার সহপাঠীকেও ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের সাংবাদিক বৈঠক করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সহপাঠীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
দুর্গাপুর, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হল ছয়৷ এবার এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল নির্যাতিতার সহপাঠীকেও ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের সাংবাদিক বৈঠক করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সহপাঠী ওয়াসিফ আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যেই একজন ওই ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী৷
এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "ধর্ষণ কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত যে পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে, তাদের মধ্যেই একজন ধর্ষণ করেছে ৷" তবে পাঁচজনের মধ্যে কে সেই অপরাধী, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে এখনও কিছু জানাননি তিনি৷
আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার বলেন, "ঘটনার দিন যে পাঁচজন অভিযুক্ত ওই ছাত্রী এবং তার সহপাঠী তাদের সবার পোশাক ফরেন্সিক তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও আরো বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট আসা বাকি। ওই ছাত্রীর সহপাঠীকেও আমরা সন্দেহের বাইরে রাখছি না।" এই বৈঠকের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নির্যাতিতার সহপাঠীকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷
দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডের চার দিন পর পুলিশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, ডাক্তারি পড়ুয়াকে একজনই ধর্ষণ করেছে। তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাকিদের কার কী ভূমিকা ছিল, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
দুর্গাপুরের শোভাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনারেটের নিউ টাউনশিপ থানা ও দুর্গাপুর থানার পুলিশ। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া বিজড়া এলাকার পাঁচ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অপু বাউরি, শেখ ফিরদৌস, শেখ রিয়াজউদ্দিন, শেখ নাসিরউদ্দিন এবং শেখ শফিকুল। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত এদের প্রত্যেকের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।
মঙ্গলবারই দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নিয়েছে পুলিশ। এদিন দুপুরে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়ে পরানগঞ্জের জঙ্গলে যায় পুলিশ। তারপরই সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, "নির্যাতিতার সহপাঠীর ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।" বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে নির্যাতিতার সহপাঠীকে। এই ঘটনায় তাঁর ঠিক কী ভূমিকা ছিল, সেটাও জানতে চাইছে পুলিশ।
নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছিলেন, ঘটনার দিন রাত 10টা নাগাদ তাঁর মেয়ের এক সহপাঠী তাঁদের ফোন করে জানায়, মেয়ের গণধর্ষণ হয়েছে৷ নির্যাতিতা জলেশ্বরের বাসিন্দা। এখানে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন। নির্যাতিতাকে খাবার খাওয়াতে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যায় ওর এক সহপাঠী। যখন অভিযুক্তরা ডাক্তারি পড়ুয়াকে ঘিরে ফেলে, তখন তাঁর সহপাঠী তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে হস্টেল অনেক দূরে। নির্যাতিতার মায়ের দাবি, ওইদিন মেয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে যেতেই চায়নি। তাঁকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে নিয়ে যায় মেয়ের ওই সহপাঠী।
আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, "নির্যাতিতা এবং তাঁর বন্ধু ছাড়াও ঘটনাস্থলে যে পাঁচ জন ছিলেন, তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই দিন তাঁরা যে পোশাক পরেছিলেন, সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্যাতিতার বন্ধুকে নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে। আমরা নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।"