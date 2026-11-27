দিল্লিকেও ছাপিয়েছিল দুর্গাপুরের দূষণ! ক্যানসার হাসপাতালের শিলান্যাসে উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রীর
Durgapurs pollution: গাছ লাগানোর পাশাপাশি প্রত্যেক শিল্প সংস্থাকে আধুনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো ও চালানোর নির্দেশ, পশ্চিম বর্ধমানে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ঘোষণাও ।
Published : November 27, 2026 at 2:44 PM IST
দুর্গাপুর, 27 নভেম্বর: বছরখানেক আগে দূষণের নিরিখে দিল্লিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ! সেই দূষণ নিয়ে এবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে করতে একাধিক পদক্ষেপের কথা বলেন তিনি ।
রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বক্তব্য, দূষণের প্রভাব পড়ে ক্যানসার-সহ নানা রোগের ক্ষেত্রে । তাই শুধু গাছ লাগালেই হবে না, কারখানাগুলিতে আধুনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো এবং সেগুলি নিয়মিত চালানোও বাধ্যতামূলক করতে হবে । দুর্গাপুরের পাশাপাশি মেজিয়া-সহ আশপাশের শিল্পাঞ্চলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "দূষণে জর্জরিত আপনাদের জেলা । দূষণ ক্যানসার-সহ নানা রোগের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে । এই দূষণ থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের প্রচুর গাছ লাগাতে হবে । গাছ লাগিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ।"
পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলির ভূমিকার উপরেও জোর দেন তিনি । তাঁর কথায়, দুর্গাপুর ও মেজিয়া-সহ শিল্পাঞ্চলগুলিতে দূষণ কমাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি । তবেই দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া যাবে । মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "প্রত্যেকটি কারখানায় অত্যাধুনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি বসাতেই হবে এবং তা চালাতেও হবে ।" অর্থাৎ শুধু যন্ত্র বসিয়ে রাখলেই চলবে না, উৎপাদন চলাকালীন সেগুলি কার্যকর করার উপরেও জোর দিয়েছেন তিনি ।
সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন
বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামো বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, এই জেলায় এখনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নেই । সেই ঘাটতি পূরণে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী । 2028 সালের মধ্যে হাসপাতালটির কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়ার কথা বলেন তিনি । শিল্পাঞ্চলের মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে ।
শিল্পের বিস্তার, সঙ্গে দূষণের বোঝা
দুর্গাপুরের দূষণের সমস্যা নতুন নয় । বাম আমল থেকেই দুর্গাপুর ও আশপাশের এলাকায় একাধিক বেসরকারি শিল্পতালুক গড়ে উঠেছে । ফেরো অ্যালয়, স্পঞ্জ আয়রন, রোলিং মিল-সহ নানা ধরনের কারখানা এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দূষণও । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বেশ কিছু কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না । কোথাও যন্ত্র বসানো থাকলেও তা নিয়মিত চালানো হয় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।
শিল্পাঞ্চল লাগোয়া বসতিগুলির বাসিন্দাদের অভিযোগ, কারখানার ধোঁয়া ও ধুলোর কারণে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগও ক্রমশ বাড়ছে । পরিবেশ দূষণকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে বার বার রাজনৈতিক চাপানউতর হয়েছে । বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে । কিন্তু ভোট মিটে সরকার গঠনের পরেও শিল্পতালুক সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ ।
শিল্পপতিরাও দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন শিল্পমহলের একাংশও । অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক শিল্পপতি, যিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি, বলেন, "দূষণের বিষয়টি আমাদের সত্যিই ভাবাচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আমরা অনুপ্রাণিত । প্রত্যেকটি কারখানার সিএসআর প্রকল্পের আওতায় গাছ লাগানো এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসানো জরুরি ।"