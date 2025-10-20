ETV Bharat / state

মুসলমান ওসি-র হাত ধরে কালীপুজোর শুরু দুর্গাপুর থানায়

থানার ভিতরেই মন্দির৷ কালীপুজোয় জল আসে কমলপুরের জলাশয় থেকে৷ ধুমধাম করে হয় মায়ের আরাধনা৷

DURGAPUR PS KALI PUJA
দুর্গাপুর থানার কালীমন্দির (নিজস্ব ছবি)
Published : October 20, 2025 at 6:13 PM IST

দুর্গাপুর, 20 অক্টোবর: কালীপুজোর আয়োজন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় করা হয়৷ তেমনই একটি থানা পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর৷ তবে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট এলাকার এই থানায় কালীপুজোর একটি ইতিহাস আছে৷ যা অন্যান্য জায়গার চেয়ে ব্যতিক্রমী পরিচয় তৈরি করেছে এই থানার৷

দুর্গাপুর থানায় গেলে দেখা যাবে যে পাশেই রয়েছে একটি কালীমন্দির৷ সেখানে নিত্যপুজো যেমন হয়, দীপাবলিতে ধুমধাম করে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়৷ পুজোর জন্য জল আনা হয় স্থানীয় কমলপুরের একটি জলাশয় থেকে৷ তার জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘটও রাখা আছে মন্দিরে৷ কমলপুরের জলাশয় থেকে জল আনার সঙ্গেই রয়েছে দুর্গাপুর থানার কালীপুজোর ব্যতিক্রমী ইতিহাস৷

মুসলমান ওসি-র হাত ধরে কালীপুজোর শুরু দুর্গাপুর থানায় (ইটিভি ভারত)

কী সেই ব্যতিক্রমী ইতিহাস?

এখন মন্দিরে পুজো করেন কালীসাধন আচার্য৷ গত দশ বছর ধরে তিনি এই মন্দিরের পুরোহিত৷ তিনি বললেন, "আমি মন্দিরের পুজো করতে এসে শুনতে পেয়েছিলাম ভিনধর্মী পুলিশ অফিসার বখতিয়ার হোসেন এই কালীপুজো শুরু করেছিলেন৷ কমলপুরের জঙ্গলে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তিনি একা পড়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েই তিনি কালীপুজো শুরু করেন৷’’

একই কথা শোনা যায় স্থানীয়দের মুখেও৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, গত শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ হয়ে আসেন বখতিয়ার হোসেন৷ আজকের শিল্পশহর দুর্গাপুর, সেই সময় ছিল শাল-পিয়াল-বট-আম গাছের জঙ্গলে ঢাকা৷ তখন এলাকায় ডাকাত দলের দৌরাত্ম্য ছিল৷ ওসি বখতিয়ার হোসেন কমলপুরের জঙ্গলে ডাকাতদের জমায়েতের খবর পান৷ তিনি দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন৷ ডাকাতদের হদিশ পেয়েও যান৷

Durgapur PS Kali Puja
দুর্গাপুর থানার কালীমন্দির (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু ডাকাত দলের আচমকা হামলায় তিনি একা হয়ে পড়েন৷ বেশ কিছুক্ষণ গুলির লড়াই চলার পর অন্য পুলিশকর্মীরা তাঁকে একা ফেলে চলে আসেন৷ ডাকাতরা তাঁকে ঘিরে ফেলে৷ তিনি তখন আহত অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে পড়ে৷ ডাকাতরা মনে করে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে৷ তাই তাঁরা সেখান থেকে নিশ্চিন্তে ফিরে যান৷ ইতিমধ্যে সেখানে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা এক নারীর আবির্ভাব হয়৷ তিনি কমলপুরের জঙ্গলে থাকা একটি জলাশয় থেকে জল এনে বখতিয়ার হোসেনকে পান করান৷ তাঁর জ্ঞান ফেরাতে সাহায্য করেন৷

তার পর তিনি সেখান থেকে উধাও হয়ে যান৷ বখতিয়ার হোসেনও কোনোক্রম ফিরে আসেন থানায়৷ এর পরই তিনি স্বপ্নাদেশ পান৷ স্বপ্নে পাওয়া আদেশ মতোই তিনি শুরু করেন কালীপুজো৷ কমলপুরের জঙ্গল থেকে জল আনার আদেশ স্বপ্নেই পেয়েছিলেন দুর্গাপুর থানার তৎকালীন ওসি বখতিয়ার হোসেন৷ সেই রীতি আজও পালিত হয় দুর্গাপুর থানার কালীপুজোয়৷

থানার ভিতরেই কালীমন্দির

জঙ্গলে ঘেরা দুর্গাপুরে তৈরি হয়েছিল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা৷ তার পর একে একে গড়ে ওঠে শ্রমিকদের আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল, প্রশাসনিক দফতর-সহ আরও কিছু৷ স্থানীয় নাচন রোডে ইস্পাত কারখানার দু’টি আবাসন ছিল৷ সেখানেই সেই সময় ছিল দুর্গাপুর থানা৷ ওই থানাতেই ওসি হিসেবে এসেছিলেন বখতিয়ার হোসেন৷ সেখানেই শুরু করেছিলেন কালীপুজো৷

Durgapur PS Kali Puja
দুর্গাপুর থানা (নিজস্ব ছবি)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটে অনেক কিছুর৷ তেমন পরিবর্তন হয়েছে দুর্গাপুরের নাচন রোডের৷ যার এখন দু’টো ভাগ৷ একটা অংশ অরবিন্দ অ্যাভিনিউ নামে পরিচিত৷ আরেকটি অশোক অ্যাভিনিউ৷ এই অশোক অ্যাভিনিউ-তে যেখানে এখন রয়েছে সানডে ক্লাব, সেখানেই একসময় দুর্গাপুর থানা ছিল৷ প্রায় অর্থ শতাব্দী আগে এই থানার স্থান পরিবর্তন হয়৷ এখন যেখানে থানা, তখনই থানাটিকে এই জায়গায় নিয়ে আসা হয়৷

সেখানেই এখন তৈরি হয়েছে কালীমন্দির৷ পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মন্দিরে। দেবীর নিত্য আরাধনা হয়। তবে কালীপুজোর সময় গোটা থানা সেজে ওঠে এই পুজোকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষও সেখানে আসেন পুজো দিতে৷ স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায় বলেন, "বাবা, পাড়ার কাকা-জেঠুদের মুখে শুনেছিলাম এই কালীপুজোর ইতিহাস। থানার ভেতরেই মন্দির হলেও এই এলাকার বহু মানুষ এই মন্দিরে প্রতিনিয়ত আসেন এবং কালীপুজোর দিনেও আসেন। মা অত্যন্ত জাগ্রত। যে যা মনবাসনা মায়ের কাছে নিবেদন করেন, মা তা পূরণ করেন। কালীপুজোর দিনেও প্রচুর মানুষ আসেন, যাঁরা পুলিশকর্মী নন।"

Durgapur PS Kali Puja
দুর্গাপুর থানার কালীমন্দির (নিজস্ব ছবি)

দুর্গাপুর থানার প্রাক্তন অফিসার ইনচার্জ বর্তমানে সার্কেল ইন্সপেক্টর (বি) পিন্টু মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই কালীপুজো প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমরা শুনেছি। অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে এই পুজো আয়োজিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। এখনও কমলপুর থেকেই মায়ের ঘটের জল নিয়ে আসা হয়। পুলিশ কর্মীরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ এই কালীমন্দিরে নিত্যদিন তাদের পুজো পাঠের জন্য আসেন।"

