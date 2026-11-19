দুর্গাপুরের স্বনিধি-সাফল্যে দিল্লির স্বীকৃতি ! কৃতিত্বের ভাগ নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা
SVANidhi Samman Awards 2026: শুক্রবার দিল্লিতে পুরস্কার প্রদান। কেন্দ্রের এই স্বীকৃতিকে ঘিরে উন্নয়নের কৃতিত্ব কার, তা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোরও । সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।
Published : November 19, 2026 at 8:27 PM IST
দুর্গাপুর, 19 নভেম্বর: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের অর্থনীতির পরিচিত ছবি বড় বড় কারখানা, ভারী শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান । কিন্তু সেই অর্থনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত শহরের ফুটপাতের ছোট ছোট দোকান । চায়ের দোকান, খাবারের স্টল, পোশাক কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবসা- সীমিত পুঁজি নিয়ে এই ব্যবসাগুলির উপর নির্ভর করেই সংসার চলে বহু পরিবারের । তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আওতায় এনে আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ দেখানোর ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতি পেল দুর্গাপুর । পিএম স্বনিধি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বনিধি সম্মান পুরস্কার 2026' পেতে চলেছে দুর্গাপুর নগর নিগম ।
চলতি অর্থবর্ষে শহরের পথবিক্রেতাদের প্রায় 24 কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে । তার মধ্যে 800 জন ব্যবসায়ী 50 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছেন । আগামী 20 নভেম্বর, শুক্রবার, নয়াদিল্লির ডক্টর আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে । রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল-সহ রাজ্য ও দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ।
24 কোটি টাকার ঋণ
পথবিক্রেতাদের আর্থিক ভিত মজবুত করতে পিএম স্বনিধি প্রকল্পে ধাপে ধাপে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । প্রথম পর্যায়ে 15 হাজার টাকা, সেই ঋণ নিয়মমাফিক পরিশোধের পরে পরবর্তী পর্যায়ে 25 হাজার টাকা এবং পরের ধাপে সর্বোচ্চ 50 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে । দুর্গাপুর নগর নিগমের দাবি, প্রকল্পের সুবিধা শহরের বহু ফুটপাত ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । চলতি অর্থবর্ষে মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় 24 কোটি টাকা । 50 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছেন 800 জন ব্যবসায়ী ।
পুরসভার কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম জানিয়েছেন, শুধু ঋণের ব্যবস্থা করাই নয়, ঋণ নেওয়া এবং সময়মতো তা পরিশোধের নিয়ম সম্পর্কেও ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয়েছে । ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে গোটা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আওতায় আনাই ছিল মূল লক্ষ্য । এর ফলে তাঁদের উচ্চ সুদের মহাজনি ঋণের উপর নির্ভরতা কমবে । পাশাপাশি ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সুযোগও তৈরি হবে ।
ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচার
এই সাফল্যের পিছনে পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগের কথা তুলে ধরেছেন কমিশনার । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরসভার সচিব অভিজিৎ সামন্ত, 10 জন কমিউনিটি অর্গানাইজার এবং 10 জন কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার । গত কয়েক মাস ধরে তাঁরা সরাসরি পথবিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছেন । কমিশনারের কথায়, প্রথমে ব্যবসায়ীদের 15 হাজার টাকা ঋণের বিষয়ে বোঝানো হয়েছে । সেই টাকা পরিশোধের পরে 25 হাজার এবং পরবর্তী পর্যায়ে সর্বোচ্চ 50 হাজার টাকা ঋণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে । তাঁর দাবি, এই কাজে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । পুরসভার একটি নির্দিষ্ট দল তৈরি করে ধারাবাহিক ভাবে কাজ চালানো হয়েছে । সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবেই কেন্দ্রের এই পুরস্কারকে দেখছেন তিনি ।
পালটা দাবি তৃণমূলের
তবে কেন্দ্রের এই স্বীকৃতিকে ঘিরে সামনে এসেছে রাজনৈতিক কৃতিত্বের প্রশ্নও । তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে দুর্গাপুর নগর নিগমের পরপর দু'বারের মেয়র পরিষদ সদস্য এবং পরবর্তী সময়ে প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদবের দাবি, এই সাফল্যের ভিত তৈরি হয়েছিল তাঁদের আমলেই । তাঁর বক্তব্য, কোনও পুরস্কার দু'মাস বা ছ'মাসের কাজের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাওয়া যায় না । তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক কাজ করতে হয় ।
ধর্মেন্দ্রর কথায়, "দুর্গাপুর নগর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে ভেন্ডারদের বুঝিয়েছিলাম । তাঁদের বরো অফিসে নিয়ে এসে এই কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলাম । এটা একদিনের বা দু'দিনের কাজ নয় । আমরা যে কাজ করেছি, তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বিজেপির নেই । এর জন্য আমরা গর্বিত । সবার উচিত ভাল কাজ করা, তেমনই অন্যের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়াও জরুরি । এই পুরস্কার পাওয়ায় আমরা খুশি ।" অর্থাৎ, পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি প্রকল্পের সাফল্যের কৃতিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও সামনে এসেছে । বর্তমান পুরবোর্ডের উদ্যোগের পাশাপাশি আগের প্রশাসনিক পর্বের কাজের অবদানও তুলে ধরতে চাইছেন প্রাক্তন পদাধিকারী ।
কী বার্তা মন্ত্রীর
কেন্দ্রের এই স্বীকৃতি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বহু পথবিক্রেতা মহাজনি ঋণের চক্র থেকে বেরিয়ে জামানতবিহীন ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ পাচ্ছেন । ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথও তৈরি হচ্ছে । মন্ত্রীর বক্তব্য, পথবিক্রেতাদের পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া এবং তাঁদের সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার প্রয়াসের স্বীকৃতি এই পুরস্কার । দুর্গাপুর নগর নিগম এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি ।
অন্য পুরসভার কাছেও দৃষ্টান্ত
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বীকৃতিকে রাজ্যের অন্য পুরসভাগুলির কাছেও অনুপ্রেরণা বলে মনে করছেন । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের চেষ্টা চলছে । পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের আধিকারিকদেরও কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি । চন্দ্রশেখরের কথায়, এই পুরস্কার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দিশা দেখাবে । কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরকে এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত করায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ।
অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ুইয়ের বক্তব্য, চলতি অর্থবর্ষে প্রায় 24 কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের । ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি তা নিয়মমাফিক পরিশোধের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । তাঁর দাবি, এই প্রকল্প ছোট ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি করেছে ।
20 নভেম্বর দিল্লিতে পুরস্কার প্রদান
কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব মহম্মদ গুলাম আলি আনসারিকে পাঠানো চিঠিতে দুর্গাপুরের এই সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মন্ত্রকের যুগ্মসচিব ঈশা কালিয়া চিঠিতে জানিয়েছেন, পথবিক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং তাঁদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পিএম স্বনিধি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবেই দুর্গাপুরকে 2026 সালের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে ।
20 নভেম্বর সকাল 11টা থেকে নয়াদিল্লির ডক্টর আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা । সেখানে রাজ্য ও বিভিন্ন পুরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে 10 সদস্যের একটি দল পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে । রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ।
ছোট ব্যবসার পুঁজিতে বদলের আশা
দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলে ফুটপাতের ব্যবসা শুধু শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটায় না, বহু পরিবারের জীবিকারও প্রধান অবলম্বন । কিন্তু প্রয়োজনের সময় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার জটিলতা এবং জামানতের অভাবে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে উচ্চ সুদের মহাজনি ঋণের উপর নির্ভর করতে হয় । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পিএম স্বনিধি সেই জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বিকল্প তৈরি করেছে ।
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, দুর্গাপুরের এই সাফল্য তাই শুধু একটি পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক নিরাপত্তা, ঋণ পরিশোধের অভ্যাস এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা । তবে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করবে আরও বেশি পথবিক্রেতার কাছে ঋণের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং সেই ঋণকে তাঁদের স্থায়ী আর্থিক উন্নতির হাতিয়ার করে তোলার উপর । দিল্লির মঞ্চে পুরস্কার গ্রহণের আগে দুর্গাপুরে এখন সেই সাফল্যের কৃতিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা যেমন চলছে, তেমনই আশার আলো দেখছেন শহরের ছোট ব্যবসায়ীরাও ।