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মুম্বইয়ে বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! খুনের অভিযোগ পরিবারের

Migrant Worker death in Mumbai: নিহত তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ মাত্র 20 বছর বয়সে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে ঘনীভূত রহস্য ৷

Durgapur young man Mysterious death
নিহত কাঁকসার বিরুডিহার বাসিন্দা বিশ্ব দে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2026 at 11:14 AM IST

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দুর্গাপুর, 27 অক্টোবর: সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছিলেন । কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বাংলার এক তরুণের । মুম্বই পুলিশের ফোনে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায় । মৃত তরুণের নাম বিশ্ব দে (20) ।

তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না পরিবার । তাঁদের অভিযোগ, চরম পদক্ষেপ নেননি তরুণ, বরং বিশ্বকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর এই অভিযোগকে ঘিরেই দানা বেঁধেছে রহস্য ৷ নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাঁকসার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়েই ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ে কথাবার্তা বলেছি । ছেলেটির দেহ নিয়ে আসার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ।"

মুম্বইয়ে বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! খুনের অভিযোগ পরিবারের (ইটিভি ভারত)

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে মুম্বইয়ের বোরিভলি এলাকায় ঠিকা শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন বিশ্ব দে । শনিবার আচমকাই মুম্বই পুলিশের ফোন আসে পরিবারের কাছে । জানানো হয়, বিশ্বর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে । মাত্র 20 বছরের তরুণের এমন মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা । কীভাবে মৃত্যু হল তাঁর? ঠিক কী ঘটেছিল মুম্বইয়ে? সেই প্রশ্নই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে পরিবারকে ।

অন্যদিকে, বিশ্বর দেহের ছবি দেখেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে দাবি পরিবারের । তাঁদের অভিযোগ, ছবিতে যে পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে, তাতে চরম পদক্ষেপের তত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে । মৃত তরুণের কাকা মদন দে বলেন, "আমরা ভাইপোর দেহের ছবি দেখেছি । কিন্তু ছবি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, ও চরম পদক্ষেপ নেয়নি । ওকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে ইমেল মারফত বিষয়টি জানিয়েছি । যে ঠিকাদার ওকে কাজে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম । কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন । আমরা চাই, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক । কীভাবে ভাইপোর মৃত্যু হল, তা সামনে আসুক ।"

মৃতের কাকিমা বনশ্রী দে বলেন, "আমাদের ঘরের ছেলেকে মেরে ফেলে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনভাবে এটি করা হয়েছে যাতে লোকে মনে করে যে সে চরম পদক্ষেপ নিয়েছে । তারে দের ফিরিয়ে আনার মতো আমাদের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই নেই । তবুও আমার স্বামী এবং আর একজন মুম্বই গিয়েছে বিশ্বর দেহ আনতে । আমরা শেষবারের মতো আমাদের ঘরের ছেলের মুখ খানা দেখতে চাই ৷ তাই বিধায়কের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি । তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্ব চরম পদক্ষেপ নেয়নি । কাজের জায়গায় এমন কিছু হয়েছিল যাতে করে তাকে মেরে ফেলেছে ।"

মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানাব ৷ বিশ্বর দেহ আনার ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিবারের পাশে আমরা সমস্ত রকমভাবে দাঁড়াব ৷ আমাদের সরকারের লক্ষ্য, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে যেন বাইরে কাজে যেতে না হয় ৷" মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার চায় এই মৃত্যু রহস্যের সত্য উদঘাটিত হোক ।

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পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু
বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

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