মুম্বইয়ে বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! খুনের অভিযোগ পরিবারের

মুম্বইয়ে বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! খুনের অভিযোগ পরিবারের
Migrant Worker death in Mumbai: নিহত তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ মাত্র 20 বছর বয়সে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে ঘনীভূত রহস্য ৷
Published : October 27, 2026 at 11:14 AM IST
দুর্গাপুর, 27 অক্টোবর: সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছিলেন । কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বাংলার এক তরুণের । মুম্বই পুলিশের ফোনে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায় । মৃত তরুণের নাম বিশ্ব দে (20) ।
তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না পরিবার । তাঁদের অভিযোগ, চরম পদক্ষেপ নেননি তরুণ, বরং বিশ্বকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর এই অভিযোগকে ঘিরেই দানা বেঁধেছে রহস্য ৷ নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাঁকসার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়েই ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ে কথাবার্তা বলেছি । ছেলেটির দেহ নিয়ে আসার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ।"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে মুম্বইয়ের বোরিভলি এলাকায় ঠিকা শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন বিশ্ব দে । শনিবার আচমকাই মুম্বই পুলিশের ফোন আসে পরিবারের কাছে । জানানো হয়, বিশ্বর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে । মাত্র 20 বছরের তরুণের এমন মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা । কীভাবে মৃত্যু হল তাঁর? ঠিক কী ঘটেছিল মুম্বইয়ে? সেই প্রশ্নই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে পরিবারকে ।
অন্যদিকে, বিশ্বর দেহের ছবি দেখেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে দাবি পরিবারের । তাঁদের অভিযোগ, ছবিতে যে পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে, তাতে চরম পদক্ষেপের তত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে । মৃত তরুণের কাকা মদন দে বলেন, "আমরা ভাইপোর দেহের ছবি দেখেছি । কিন্তু ছবি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, ও চরম পদক্ষেপ নেয়নি । ওকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে ইমেল মারফত বিষয়টি জানিয়েছি । যে ঠিকাদার ওকে কাজে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম । কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন । আমরা চাই, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক । কীভাবে ভাইপোর মৃত্যু হল, তা সামনে আসুক ।"
মৃতের কাকিমা বনশ্রী দে বলেন, "আমাদের ঘরের ছেলেকে মেরে ফেলে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনভাবে এটি করা হয়েছে যাতে লোকে মনে করে যে সে চরম পদক্ষেপ নিয়েছে । তারে দের ফিরিয়ে আনার মতো আমাদের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই নেই । তবুও আমার স্বামী এবং আর একজন মুম্বই গিয়েছে বিশ্বর দেহ আনতে । আমরা শেষবারের মতো আমাদের ঘরের ছেলের মুখ খানা দেখতে চাই ৷ তাই বিধায়কের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি । তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্ব চরম পদক্ষেপ নেয়নি । কাজের জায়গায় এমন কিছু হয়েছিল যাতে করে তাকে মেরে ফেলেছে ।"
মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানাব ৷ বিশ্বর দেহ আনার ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিবারের পাশে আমরা সমস্ত রকমভাবে দাঁড়াব ৷ আমাদের সরকারের লক্ষ্য, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে যেন বাইরে কাজে যেতে না হয় ৷" মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার চায় এই মৃত্যু রহস্যের সত্য উদঘাটিত হোক ।