ETV Bharat / state

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণে গোপন জবানবন্দি দুই অভিযুক্তের

দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয় ৷ তাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷

Durgapur Doctor Student Rape Case
দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণে অভিযুক্ত 5 (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2025 at 6:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 21 অক্টোবর: দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনায় দুই অভিযুক্তের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হল ৷ দিন বারো আগে দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর সহপাঠী-সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ এদিন বিচারকের সামনে তাদের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷

নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রী ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ গত 10 অক্টোবর রাতে তিনি এক সহপাঠী ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে কলেজের বাইরে ঘুরতে যান ৷ অভিযোগ, ডাক্তারি ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠী দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় পাঁচজন ওই ছাত্রীকে জঙ্গলের ভিতরে তুলে নিয়ে যায় ৷ সেখানে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এদিকে তখন ছাত্রীর সঙ্গে থাকা সহপাঠী পালিয়ে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ পরে অবশ্য সে এসে অসুস্থ ডাক্তারি ছাত্রীকে উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ গত শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গল এলাকার যেখানে এই ঘটনা ঘটে, সেখানে প্রথমে দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি ছাত্রী এবং তাঁর সহপাঠী গিয়েছিলেন ৷ এরপরে তিনজন অভিযুক্ত ওই এলাকায় ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে ৷ তারা দু’জনকে ব্ল্যাকমেল করে ৷ টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে ৷

অভিযোগ, নির্যাতিতা তরুণী জঙ্গলে যে তিন জন অভিযুক্তের সঙ্গে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজনই তাঁকে ধর্ষণ করেছে ৷ অভিযুক্তরা বাইকে এসেছিল ৷ ঘটনার পরপরই তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায় ৷ যাওয়ার সময় মেয়েটির মোবাইলও নিয়ে যায় ৷ এছাড়া পরে আরও দু’জন ঘটনাস্থলে এসেছিল ৷ তদন্তের জন্য পুলিশ জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে দিয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বাইকগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷

এই ঘটনায় ছাত্রীর সহপাঠী-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ৷ ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "ধর্ষণকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত যে পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে, তাদের মধ্যেই একজন ধর্ষণ করেছে ৷"

এই বৈঠকের পরপরই নির্যাতিতার সহপাঠী ডাক্তারি ছাত্র গ্রেফতার হয় ৷ তার বিরুদ্ধেও গণধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে ৷ পরদিন তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সহপাঠীকে সাত দিনের এবং বাকি পাঁচ জনকে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এরপর সবাইকে একসঙ্গে 22 অক্টোবর ফের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলার নির্দেশ দেন বিচারক ৷

এরই মধ্যে হঠাৎ গত রবিবার, 19 অক্টোবর দুই অভিযুক্ত পুলিশি হেফাজত থেকে ফের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে আসা হয় ৷ সেদিন তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷ পাশাপাশি 21 অক্টোবর তাদের ফের আদালতে তোলার নির্দেশও দেন ৷

সেই মতো ওই দু'জনকে গোপন জবানবন্দির জন্য নিয়ে আসা হয় এবং তা গৃহীত হয় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএনএস-এর 183 ধারায় বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেয় তারা ৷ এরপর তাদের জেল হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আগামিকাল ফের এই দু'জন-সহ বাকিদের দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷

TAGGED:

DURGAPUR RAPE CASE
DURGAPUR DOCTOR RAPE CASE
DOCTOR RAPE CASE
দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণ
DURGAPUR RAPE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.