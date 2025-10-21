দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণে গোপন জবানবন্দি দুই অভিযুক্তের

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণে গোপন জবানবন্দি দুই অভিযুক্তের
দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয় ৷ তাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷
দুর্গাপুর, 21 অক্টোবর: দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনায় দুই অভিযুক্তের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হল ৷ দিন বারো আগে দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর সহপাঠী-সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ এদিন বিচারকের সামনে তাদের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রী ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ গত 10 অক্টোবর রাতে তিনি এক সহপাঠী ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে কলেজের বাইরে ঘুরতে যান ৷ অভিযোগ, ডাক্তারি ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠী দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় পাঁচজন ওই ছাত্রীকে জঙ্গলের ভিতরে তুলে নিয়ে যায় ৷ সেখানে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এদিকে তখন ছাত্রীর সঙ্গে থাকা সহপাঠী পালিয়ে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ পরে অবশ্য সে এসে অসুস্থ ডাক্তারি ছাত্রীকে উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ গত শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গল এলাকার যেখানে এই ঘটনা ঘটে, সেখানে প্রথমে দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি ছাত্রী এবং তাঁর সহপাঠী গিয়েছিলেন ৷ এরপরে তিনজন অভিযুক্ত ওই এলাকায় ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে ৷ তারা দু’জনকে ব্ল্যাকমেল করে ৷ টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে ৷
অভিযোগ, নির্যাতিতা তরুণী জঙ্গলে যে তিন জন অভিযুক্তের সঙ্গে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজনই তাঁকে ধর্ষণ করেছে ৷ অভিযুক্তরা বাইকে এসেছিল ৷ ঘটনার পরপরই তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায় ৷ যাওয়ার সময় মেয়েটির মোবাইলও নিয়ে যায় ৷ এছাড়া পরে আরও দু’জন ঘটনাস্থলে এসেছিল ৷ তদন্তের জন্য পুলিশ জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে দিয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বাইকগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷
এই ঘটনায় ছাত্রীর সহপাঠী-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ৷ ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "ধর্ষণকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত যে পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে, তাদের মধ্যেই একজন ধর্ষণ করেছে ৷"
এই বৈঠকের পরপরই নির্যাতিতার সহপাঠী ডাক্তারি ছাত্র গ্রেফতার হয় ৷ তার বিরুদ্ধেও গণধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে ৷ পরদিন তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সহপাঠীকে সাত দিনের এবং বাকি পাঁচ জনকে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এরপর সবাইকে একসঙ্গে 22 অক্টোবর ফের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলার নির্দেশ দেন বিচারক ৷
এরই মধ্যে হঠাৎ গত রবিবার, 19 অক্টোবর দুই অভিযুক্ত পুলিশি হেফাজত থেকে ফের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে আসা হয় ৷ সেদিন তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷ পাশাপাশি 21 অক্টোবর তাদের ফের আদালতে তোলার নির্দেশও দেন ৷
সেই মতো ওই দু'জনকে গোপন জবানবন্দির জন্য নিয়ে আসা হয় এবং তা গৃহীত হয় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএনএস-এর 183 ধারায় বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেয় তারা ৷ এরপর তাদের জেল হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আগামিকাল ফের এই দু'জন-সহ বাকিদের দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷