দুর্গাপুরে মেডিক্যাল ছাত্রীর বন্ধুই ধর্ষক ! 20 দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ

দুর্গাপুরে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় এদিন চার্জশিট পেশ করল পুলিশ ৷ গত 10 অক্টোবর এই ঘটনা ঘটেছিল ৷ দ্রুত বিচার পর্ব শুরু হবে ৷

Durgapur Rape Case
সাংবাদিকদের মুখোমুখি সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:57 PM IST

3 Min Read
দুর্গাপুর, 30 অক্টোবর: বেসরকারি আইকিউসিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় 20 দিনের মাথায় চার্জশিট জমা করল পুলিশ ৷ এবার বিচার পর্ব দ্রুত শুরু হবে জানালেন সরকারি আইনজীবী বিভাস সরকার । গত 10 অক্টোবর রাতে দুর্গাপুরের আইকিউসিটি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷

এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় বিজড়া এলাকার পাঁচ যুবক ৷ সঙ্গে গ্রেফতার হয় ওই তরুণীর সঙ্গে থাকা সহপাঠীও ৷ 24 অক্টোবর দুর্গাপুর মহকুমার উপ-সংশোধনাগারে পাঁচ জনের মুখোমুখি টিআই প্যারেড হয় ৷ সেখানে নির্যাতিতা এক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছিল বলে খবর ৷

দুর্গাপুরে মেডিক্যাল ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় চার্জশিট পেশ (ইটিভি ভারত)

এরপর 20 দিনের মাথায় ধৃতদের জেরা করে এবং তদন্ত চালিয়ে চার্জশিট গঠন করে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ৷ তারপর বৃহস্পতিবার সেই চার্জশিট দুর্গাপুর মহাকুম আদালতে জমা করা হয় ৷ চার্জশিটে তরুণীর সহপাঠীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি অন্য় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও ডাকাতির ধারাতেও মামলা দায়ের হয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের একজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে ৷ বাকি দু'জন তাকে এই কাজে সাহায্য করেছিল ৷ তাই তিনজনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে ৷

এই প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দ্রুত গতিতে তদন্ত চালিয়ে চার্জশিট গঠন করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার আমরা আদালতে চার্জশিট জমা করলাম ৷ এটা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য ৷ আমরা আশাবাদী, দু'মাসের মধ্যে ট্রায়াল শেষ হয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷" পাঁচ দিনের জেল হেফাজত শেষ হলে শুক্রবার ফের ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷

নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রী ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ গত 10 অক্টোবর রাতে তিনি এক সহপাঠী ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে কলেজের বাইরে ঘুরতে যান ৷ অভিযোগ, ডাক্তারি ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠী দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ রাস্তায দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় পাঁচজন ওই ছাত্রীকে জঙ্গলের ভিতরে তুলে নিয়ে যায় ৷ সেখানে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এদিকে তখন ছাত্রীর সঙ্গে থাকা সহপাঠী পালিয়ে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ পরে অবশ্য সে এসে অসুস্থ ডাক্তারি ছাত্রীকে উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গল এলাকার যেখানে এই ঘটনা ঘটে, সেখানে প্রথমে দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি ছাত্রী এবং তাঁর সহপাঠী গিয়েছিলেন ৷ এরপরে তিনজন অভিযুক্ত ওই এলাকায় ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে ৷ তারা দু’জনকে ব্ল্যাকমেল করে ৷ টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে ৷

অভিযোগ, নির্যাতিতা তরুণী জঙ্গলে যে তিন জন অভিযুক্তের সঙ্গে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজনই তাঁকে ধর্ষণ করেছে ৷ অভিযুক্তরা বাইকে এসেছিল ৷ ঘটনার পরপরই তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায় ৷ যাওয়ার সময় মেয়েটির মোবাইলও নিয়ে যায় ৷ এছাড়া পরে আরও দু’জন ঘটনাস্থলে এসেছিল ৷ তদন্তের জন্য পুলিশ জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে দিয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বাইকগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷

