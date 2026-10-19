দ্বিতীয় সপ্তমীর রাতেও রক্তাক্ত দুর্গাপুর ! দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত কিশোর-সহ দুই

দ্বিতীয় সপ্তমীর রাতেও রক্তাক্ত দুর্গাপুর ! দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত কিশোর-সহ দুই
Durgapur accident : প্রথমে চারজনকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় 16 বছরের অনির্বাণ চক্রবর্তীর।
Published : October 19, 2026 at 11:22 AM IST
দুর্গাপুর, 19 অক্টোবর : দ্বিতীয় সপ্তমীর রাতেও রক্তাক্ত দুর্গাপুর শহরের রাস্তা। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক কিশোর সহ দুই বাইক আরোহীর।
দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম আরও দু’জন। রবিবার গভীর রাতে দুর্গাপুর থানার কুমারমঙ্গলম পার্কের রাস্তায় এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত কিশোরের নাম অনির্বাণ চক্রবর্তী (16)। সে দুর্গাপুরের 54 ফুট এলাকার বাসিন্দা। অপর মৃত যুবকের নাম সাহিল শর্মা (22)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুরের বেনাচিতিতে।
পুজোর আনন্দের মধ্যেই পরপর পথ দুর্ঘটনায় দুই তরতাজা প্রাণের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন ওই চার বাইক আরোহী। কুমারমঙ্গলম পার্কের দিক থেকে আই সেক্টর মোড়ের রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই জোরালো ছিল, দু'টি বাইকে থাকা চারজনই গুরুতর জখম হন।
দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় এবং সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে চারজনকেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় 16 বছরের অনির্বাণ চক্রবর্তীর। বাকি তিনজনকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা সাহিলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু’জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।
পুজোর দিনগুলিতে দুর্গাপুরের রাস্তায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে উদ্বেগ। উৎসবের রাতে মণ্ডপে মণ্ডপে যখন দর্শনার্থীদের ভিড়, তখনই শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলছে পথ নিরাপত্তা নিয়ে। বিশেষ করে রাতে বাইক নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর সময় গতি নিয়ন্ত্রণ, হেলমেট ব্যবহার এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা আরও একবার সামনে এসেছে।
এই দুর্ঘটনার পিছনে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। দুর্গাপুর পূর্ব এক নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু গাইন বলেন, “রবিবার গভীর রাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আমরা সকলকেই হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানেই মৃত্যু হয় দু’জনের। সকলের কাছে অনুরোধ, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন এবং হেলমেট পরে বাইক চালান।”