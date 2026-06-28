অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় ট্রাফিক পুলিশের জন্য ছাতা ! গৃহবধূর মানবিকতায় মুগ্ধ শহর

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় ট্রাফিক পুলিশের জন্য ছাতা ! গৃহবধূর মানবিকতায় মুগ্ধ শহর
ওরাও তো কারও ভাই, কারও দাদা । এই ভাবনা থেকে নিজের জমানো কিছু অর্থের সঙ্গে সরকারি ভাতার টাকা মিলিয়ে কিনে ফেললেন কয়েকটি ছাতা ।
Published : June 28, 2026 at 3:14 PM IST
দুর্গাপুর, 28 জুন: দুপুরের প্রখর রোদে পিচের রাস্তা যেন আগুন ছড়াচ্ছে । সেই উত্তপ্ত কংক্রিটের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছেন সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক পুলিশ । মাথার উপর নির্মম সূর্য, শরীর বেয়ে ঝরছে ঘাম । আর সেই দৃশ্যই বারবার নাড়া দিচ্ছিল দুর্গাপুরের এক সাধারণ গৃহবধূ মৌসুমী ঘোষকে ।
সরকারি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হাতে পেয়েই নিজের জন্য নতুন কিছু কেনার কথা ভাবেননি তিনি । বরং মনে হয়েছিল, "এই টাকায় যদি মানুষের জন্য সামান্য কিছু করা যায় !" সেই ভাবনা থেকেই নিজের জমানো কিছু অর্থের সঙ্গে সরকারি ভাতার টাকা মিলিয়ে কিনে ফেললেন কয়েকটি ছাতা । তারপর একে একে সেগুলি তুলে দিলেন রোদের মধ্যে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশ কর্মীদের হাতে ।
দুর্গাপুরের মুচিপাড়া এলাকায় শনিবার ধরা পড়ল এই ব্যতিক্রমী ছবি । যে সময়ে অধিকাংশ মানুষ দাবদাহ থেকে বাঁচতে ঘরের শীতলতায় আশ্রয় নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন ট্রাফিক কর্মীরা । তাঁদের কথা ভেবেই মৌসুমীর এই উদ্যোগ ।
মৌসুমী বলেন, "প্রতিদিন দেখতাম ওরা প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করছে । ওরাও তো কারও ভাই, কারও দাদা । আমার খুব কষ্ট হতো । তাই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা আর নিজের সঞ্চয় দিয়ে কয়েকটা ছাতা কিনে ওদের হাতে তুলে দিলাম । এটা খুব ছোট্ট একটা চেষ্টা ।" তাঁর এই উদ্যোগ মুহূর্তেই নজর কেড়েছে এলাকার মানুষের । অনেকেই এগিয়ে এসে সাধুবাদ জানিয়েছেন । সামাজিক মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই ছবি ।
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও মৌসুমীর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন । তাঁর কথায়, "এই মহিলাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই । শুধু সরকার সব করবে, এমনটা নয় । সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি এভাবেই একে অপরের পাশে দাঁড়ান, তবেই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব ।"
সাধারণত পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনাই বেশি শোনা যায় । কিন্তু এই ঘটনায় উঠে এল এক ভিন্ন ছবি, যেখানে একজন সাধারণ গৃহবধূ বুঝিয়ে দিলেন, কর্তব্যরত মানুষগুলিও আমাদের সমাজেরই অংশ । তাঁদের কষ্ট অনুভব করাও নাগরিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে । অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় নিজের সংসারে নতুন কিছু যোগ না করে, অন্যের মাথার উপর ছায়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মৌসুমী । টাকার অঙ্কে হয়তো সেই সাহায্য খুব বড় নয়, কিন্তু মানবিকতার পরিমাপে তা নিঃসন্দেহে অনেক বড় ।
দুর্গাপুরের ব্যস্ত রাজপথে কয়েকটি ছাতা হয়তো দাবদাহ থামাতে পারবে না । কিন্তু একজন সাধারণ মহিলার এই নীরব ভালোবাসা মনে করিয়ে দিল, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে বড় বড় বক্তৃতা নয়, বরং এমন ছোট ছোট মানবিক স্পর্শই ।