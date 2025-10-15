ETV Bharat / state

মমতা দিদি মায়ের মতো, মেয়ের সুবিচারের আর্জিতে কাতর নিবেদন নির্যাতিতার বাবার

আইনজীবী পেলেন না গণধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার হওয়া নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসেফ আলি ৷ অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ালেন সাব-ডিভিশনাল লিগ্যাল এইড সেলের আইনজীবী ৷

DURGAPUR GANG RAPE
মেয়ের সুবিচারের আর্জিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর নিবেদন নির্যাতিতার বাবার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 9:02 PM IST

দুর্গাপুর, 15 অক্টোবর: “সোনার বাংলা সোনার হয়ে থাকুক ৷ আমরা ওড়িশা চলে যাব ৷ বহু আশা ভরসা করে আমার মেয়েকে ডাক্তার করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম ৷ তার তো যা হয়েছে হয়েছেই, আমার আর কিছু বলার নেই ৷ যত জলদি পারি বেঙ্গল ছেড়ে চলে যাব ৷” বুধবার একরাশ হতাশা নিয়ে বলে উঠলেন দুর্গাপুরে নির্যাতিতা মেডিক্যাল ছাত্রীর বাবা ৷

দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার সন্ধেয় গ্রেফতার করা হয়েছে নির্যাতিতার তথাকথিত 'বয়ফ্রেন্ড'-কেও ৷ বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারকের নির্দেশক্রমে ধৃতকে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে এই ঘটনার পর দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভবনের উলটোদিকে টানা ছ’দিন ধরে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি ৷ অভিযুক্তরা সবাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরেও, ধর্না চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরেই ৷ সুযোগ বুঝে রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিলকে ঢাল করে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ৷

এদিন নির্যাতিতার বাবা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “আমি চাই এই ঘটনায় যথাযথ তদন্ত হোক ৷ আমার মেয়ের যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে ৷ দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক ৷ যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা বাংলা ছেড়ে ওড়িশা চলে যাব ৷ আর ফিরে আসব না ৷ আমার মেয়ের মতো বাংলার আর কোনও মেয়ে যেন শিকারির শিকার না-হয় ৷ আমি গতকাল থেকেই বলছি, এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হলে খুব ভালো হয় ৷ কিন্তু, সেটা বাংলার সরকারের উপর নির্ভর করছে ৷ মমতাদিদি আমার মায়ের মতো ৷ তাঁকে কোটি-কোটি প্রণাম ৷ যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, তবে ছেলে মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ৷ শুধু আমার মেয়েকে ন্যায় দেওয়ার একটু চেষ্টা করবেন ৷ ও শুধু আমার মেয়ে নয়, গোটা ভারতের মেয়ে ৷ মমতাদিদি সম্পর্কে আমি যদি কোনও ভুল কথা বলে থাকি, আপনার ছেলে মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ৷”

এদিকে এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ নির্যাতিতার বন্ধু ওয়াসেফ আলিকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ ৷ কিন্তু, এই মামলায় আগেই ধৃত পাঁচ অভিযুক্তের মতো এদিন ওয়াসেফের হয়েও আদালতে সওয়াল করতে চাননি কোনও আইনজীবী ৷ এই পরিস্থিতিতে বিচারক ধৃতকে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷

যদিও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের 22 (1) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 41 (ডি) ধারা অনুযায়ী ধৃতের সমর্থনে পরবর্তীতে সওয়াল করতে পারেন দুর্গাপুর মহকুমা লিগ্যাল এইড সেলের আইনজীবী পূজা কুর্মি ৷ পূজা বলেন, “এই মামলায় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের কোনও আইনজীবী কোনও অভিযুক্তের আইনজীবী হিসাবে আদালতে দাঁড়াননি ৷ কিন্তু, দেশের সর্বোচ্চ আদানতের নির্দেশানুসারে কোনও অভিযুক্তকে আইনি সহায়তা দিতেই হবে ৷ সেই নির্দেশ মেনে সাব-ডিভিশনাল লিগ্যাল এইড সেলের আইনজীবী হিসাবে আমাকে ধৃতের পক্ষে সওয়াল করতে হবে ৷”

এদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের এক আইনজীবী বলেন, “এমন ঘৃণ্য অপরাধের ঘটনায় অপরাধীদের আইনানুগ শাস্তি হওয়া ভীষণ প্রয়োজন ৷ তাই আদালতের সমস্ত আইনজীবী একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই মামলা কোনও অভিযুক্তের ব্যক্তিগত আইনজীবী হিসাবে কেউ আদালতে সওয়াল করবেন না ৷”

অন্যদিকে, এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতারি ও কঠোর শাস্তির দাবিতে টানা ছ’দিন ধরে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি ৷ এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবিরেরই একাংশ ৷ তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সমস্ত অভিযুক্ত ধরা পড়েছে ৷ নির্যাতিতার সহপাঠীও গ্রেফতার হয়েছে ৷ তারপরেও এমন ধর্না চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায় ?

সুযোগ বুঝে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ৷ তিনি এদিন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, “আমি বিজেপির নেতাদের কাছে অনুরোধ করছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য যে অপরাজিতা বিল লাগু করতে চাইছেন, তার জন্য বিজেপির বন্ধুরাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান ৷ আমাদের ভারতবর্ষ মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় সভ্য ৷ আমাদের রাজ্যে কোনও মা, বোন নির্যাতিতা হলে ধর্ষকদের যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং মা-বোনদের উপর নির্যাতন যাতে চিরতরে বন্ধ হয়, তার জন্য সবাই রাজনৈতিক ব্যবধান মুছে অপরাজিতা বিল পাস করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন করুন ৷”

