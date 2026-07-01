শিল্পা আগরওয়াল খুনে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের যাবজ্জীবন, ফাঁসির দাবি সাজায় অসন্তুষ্ট নিহতের পরিবারের
দেহ লোপাটের চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারের সাত বছরের জেল ও অনাদায়ে 10 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷
Published : July 1, 2026 at 11:24 AM IST
দুর্গাপুর, 1 জুলাই: লিফটের সামনে পড়েছিল একটি পরিত্যক্ত সুটকেস । সেটি খুলতেই সামনে আসে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য । সুটকেসে ভরে রাখা হয়েছিল 'ব্যাঙ্ক বন্ধু'র পচা গলা দেহ । সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠেছিল দুর্গাপুর, তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য । ওই শিল্পা আগরওয়াল হত্যা মামলায় দীর্ঘ আট বছর পর সোমবার অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত । তাকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বিচারক ।
ঘটনার সূত্রপাত 2018 সালের 15 ফেব্রুয়ারি ৷ ওইদিন সকালে দুর্গাপুরের বেনাচিতির রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি ফোন পায় পুলিশ । পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, লিফটের সামনে একটি পরিত্যক্ত সুটকেস পড়ে রয়েছে । ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ সুটকেসটি খুলতেই উদ্ধার হয় এক যুবতীর পচাগলা দেহ । পরে মৃতার পরিচয় জানা যায়, তিনি বাঁকুড়ার মেজিয়ার বাসিন্দা শিল্পা আগরওয়াল (28) । তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের মেজিয়া শাখায় 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' হিসেবে কাজ করতেন । সেই শাখারই ম্যানেজার ছিলেন রাজীব কুমার ।
তদন্তে জানা যায়, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শিল্পা । পরিবারের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি । তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তে অভিযোগ ওঠে, শিল্পাকে খুন করে একটি ফ্রিজে ভরে রাখা হয়েছিল । তারপর দেহ লোপাটের উদ্দেশে সুটকেসে ভরে ফ্ল্যাট থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ।
মামলার তদন্তে ফরেনসিক রিপোর্ট, সাক্ষীদের বয়ান এবং একাধিক পরিস্থিতিগত প্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করা হয় । 21 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় । দীর্ঘ বিচারপর্বে প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পরিস্থিতিগত প্রমাণ খতিয়ে দেখে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক (দ্বিতীয়) প্রশান্ত চৌধুরী সোমবার অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন । মঙ্গলবার তার সাজা ঘোষণা হয় । যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ এবং অনাদায়ে 20 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ।
দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী দেবব্রত সাঁই বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল । সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মহকুমা আদালত রায় দিল । অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক । তারপর সাজা ঘোষণা হয় । খুনের দায়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আনাদায়ে 20 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, দেহ লোপাটের চেষ্টায় সাত বছরের জেল এবং অনাদায়ে 10 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷"
যদিও আদালতের এই রায়ে খুশি হয়নি নিহতের পরিবার । শিল্পার দাদা সন্দীপ আগরওয়াল বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ফাঁসির শাস্তি হোক । আমার বোনকে খুন করার পর আমরা সমস্ত কিছু হারিয়েছি । আমি আর আমার বোন দু'জনেই 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' হিসাবে কাজ করতাম । সেই কাজটাও চলে গিয়েছে । মেজিয়া ব্যাংকে ঢুকতে দেওয়া হয় না আমাকে ৷ কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়া হয় ।"
শিল্পার মামা অনিল কেডিয়া বলেন, "খুব দৈন্যদশা কাটছে ওদের । শিল্পার দাদা নিজে লেখাপড়া না শিখে বোনকে শিক্ষিতা করেছিল । আদালত যখন দোষীকে ফাঁসি দিল না, তখন অন্তত ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই পরিবারকে দেওয়া যেত ।"