ভোটার তালিকায় নাম ‘ডিলিট’, পাননি এন্যুমারেশন ফর্ম, আতঙ্কে দুর্গাপুরের দে-দম্পতি

দুর্গাপুরের রঞ্জিত দে ও মুন্নি দে-র নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল৷ কিন্তু 2025 সালের তালিকায় নাম নেই৷ এখন আতঙ্কে দুর্গাপুরের ওই দম্পতি৷

ভোটার তালিকায় নাম 'ডিলিট', আতঙ্কে দুর্গাপুরের দে-দম্পতি
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 9:33 PM IST

দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 2 ডিসেম্বর: রাজ্যে এখন চলছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)৷ এই নিয়ে একেকদিন একেকরকম অভিযোগ উঠে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে৷ সেই তালিকায় মঙ্গলবার যুক্ত হল শিল্পশহর দুর্গাপুরের দে পরিবার৷ ওই পরিবারের দু’জন সদস্য়ের ভোটাধিকার রয়েছে৷ অথচ তাঁরা এন্যুমারেশন ফর্ম পাননি বলে অভিযোগ৷ 2025 সালের ভোটার তালিকা থেকেও তাঁদের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে৷

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে৷ ঘটনাটি দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকার৷ সেখানকার বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই৷ তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন৷ দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, তিনিও এই নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন৷

উল্লেখ্য, কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে চলতি বছর নভেম্বরের চার তারিখ থেকে রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করেছেন এন্যুমারেশন ফর্ম৷ সেই ফর্ম ফিলআপ করে আবার বিএলও-দের কাছে জমা দিচ্ছেন ভোটাররা৷

2002 সালে শেষবার পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হয়েছিল৷ সেই ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করেই এবারের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন৷ যাঁদের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের শুধু নিজের তথ্য দিয়েই ফর্ম ফিলআপ করলেই চলছে৷ কিন্তু যাঁদের নাম নেই, তাঁদের 2002 সালের তালিকায় থাকা কমিশন নির্দিষ্ট কোনও আত্মীয়ের (বাবা, মা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, দাদু, দিদিমা) তথ্য এন্যুমারেশন ফর্মে ফিলআপ করতে হচ্ছে৷

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ল মুন্নি দে-র

তবে 2002-এর তালিকায় কোনও আত্মীয়ের নাম না-থাকলেও ফর্ম ফিলআপ করা যাচ্ছে৷ সেক্ষেত্রে সম্ভবত পরে নির্বাচন কমিশনের শুনানির মুখোমুখি হতে হবে আবেদনকারীকে৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই৷ ফলে 2002 সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা শুরু থেকেই নিশ্চিন্তে ছিলেন৷ সেই দলে ছিলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রঞ্জিত দে ও তাঁর স্ত্রী মুন্নি দে৷

কিন্তু তাঁরা এন্যুমারেশন ফর্মই পাননি বলে অভিযোগ৷ রঞ্জিত দে বলেন, "আমি দুর্গাপুরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড কোর্ট মোড়ের 80 নম্বর বুথের ভোটার। আমি 2021 এবং 2024 সালেও ভোট দিয়েছি। এসআইআর-এর ফর্ম না-পেয়ে দু’তিনবার আমি খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি 2025 সালের যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমার এবং আমার স্ত্রীর নাম ডিলিট করা হয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু কেন? এই বিষয়ে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের কাছে গিয়েছিলাম৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই। অনেকে আবার বলেন যে আমাকে ছ’নম্বর ফর্ম ফিলআপ করে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি।’’

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ল রঞ্জিত দে-র

এসআইআর-এর এই পর্বে দেখা যাচ্ছে যে 2002 সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের সন্তানেরা কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত৷ ফলে ভবিষ্যতে কখনও আবার এসআইআর হলে এবারের তালিকায় নাম থাকা যে জরুরি, সেটা অনেকের মতোই টের পাচ্ছেন রঞ্জিত দের স্ত্রী মুন্নি৷ তাই তিনি যতটা আতঙ্কিত নিজের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে, তার থেকেও বেশি দুশ্চিন্তায় এই নিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর ছেলেকে কোনও সমস্যায় পড়তে হতে পারে কি না, তা নিয়ে৷

মুন্নি দে বলেন, ‘‘আমাদের কাছে এসআইআর-এর কোনও ফর্ম আসেনি। সাম্প্রতিক যে তালিকা সেই তালিকায় আমাদের নামের পাশে ডিলিট স্ট্যাম্প দেওয়া। স্বাভাবিকভাবে আমরা দুশ্চিন্তায় আমাদের সন্তানের জন্য। সে-ও আগামিদিনের নাগরিক। এখন ভোট দিতে না-পারলেও আগামিদিনে সে দেবে। আমরা এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে ফোন করেছিলাম। তিনি আশ্বস্ত করেছেন৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই।’’

রঞ্জিত দে ও মুন্নি দে

দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘‘এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাকে ওই পরিবার জানিয়েছে। আমি বিষয়টি নিয়ে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলব। আমাদের লড়াই এখানেই, যাতে একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না-যায়। কিন্তু এসআইআর করার ফল যে সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং মানুষকে দুশ্চিন্তায় রাখা, সেটা এই ঘটনায় আরও একবার স্পষ্ট হল।’’

বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না-বলে আশ্বস্ত করছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই-ও৷ তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কষ্ট করে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটেছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখব এবং দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব। আমি এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি। বৈধ ভোটারদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এসআইআর নিয়ে জনমানসে অস্থিরতা তৈরি করার একটা অপচেষ্টা হচ্ছে।’’

