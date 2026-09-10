ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ালে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, দুর্গাপুরে এফআইআর-বিক্ষোভ কংগ্রেসের

ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ালে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, দুর্গাপুরে এফআইআর-বিক্ষোভ কংগ্রেসের
Bageswar Shastri Pakhandi Controversy: ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে দুর্গাপুর থানায় এফআইআর ও বিক্ষোভ কংগ্রেসের ৷ এদিকে মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
Published : September 10, 2026 at 6:05 PM IST
দুর্গাপুর, 10 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় আমিষ আহার নিয়ে বাঙালিকে ভণ্ড বলে বিতর্ক তৈরি করেছেন বাগেরশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ৷ তাঁর এই মন্তব্যে রাজ্যজুড়ে ঝড় উঠেছে ৷ বিরোধীরা একজোট হয়ে শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷ এই আবহে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হল কংগ্রেসের তরফে ৷
ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি থানার সামনে গণবিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ বিক্ষোভে কংগ্রেস কর্মীরা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার প্রতিকৃতিতে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন ৷ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় বাগেশ্বর বাবার ছবি ৷
এদিকে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কোনও ধর্মগুরু তাঁর নিজের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করতেই পারেন । সেই মত গ্রহণ করবেন কি না, তা মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত । তিনি কারও উপর চাপিয়ে দিতে চাননি ।"
বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানো বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি ৷ ভবানীপুর থানার সামনে বিক্ষোভের প্রসঙ্গে শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দেন, "আমি কতগুলো লোককে দেখলাম ভবানীপুরে থানার সামনে ছবি পুড়িয়েছে । আমি এখান থেকে সিপি-কে বলছি, ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে । এ রাজ্যে এসব চলবে না ।"
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি বলেন, "হুমকি দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে কখনো দমানো যায়নি, যাবেও না ৷" কংগ্রেস নেতা বলেন, "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি ৷ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেসের ইতিহাস রচিত হয়েছে ৷ বারবার কংগ্রেসের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে, দমন-পীড়ন হয়েছে, তবুও কংগ্রেস সৈনিকরা প্রতিবাদের পথ থেকে সরে যাননি ৷"
সেপ্টেম্বরের শুরুতে হাওড়ার লিলুয়ায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে বাগেশ্বরের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ দুর্গাপুজোয় আমিষ আহার নিয়ে বাঙালিকে 'পাখণ্ডি' বা ভণ্ড বলে আখ্যা দেন । দুর্গাপুজোর মতো জাতীয় উৎসবে বাঙালির চিরাচরিত আমিষ খাওয়ার ঐতিহ্যকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তাকে চরম অপমানজনক ও উস্কানিমূলক বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা ৷
এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীরা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীর অভিযোগ, "বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, কৃষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাসকে অপমান করার অধিকার কারও নেই ৷ এই ধরনের মন্তব্য বাঙালি জাতির আত্মসম্মানে আঘাত হেনেছে ৷ অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছি ৷ দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষও বাঙালির সম্মান রক্ষার এই দাবিতে সরব হয়ে কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন ৷ এই সমস্ত ভণ্ডদের বিরুদ্ধে যদি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না-করা হয় তাহলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেব ৷"
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লিখিত অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ তবে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর দুর্গাপূজোর সময় আমিষ ও নিরামিষ ভোজন নিয়ে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে এক উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
শাসকদলের তরফে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দুর্গাপুজোয় বাঙালির খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভিন রাজ্যের কেউ এসে মন্তব্য করায় তীব্র প্রতিবাদ করতে শোনা গিয়েছে ৷ রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকেও বিজেপির রাজ্য সভাপতির মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন ৷ কিন্তু ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর এই মন্তব্যের রেশ যে এখনও কাটেনি দুর্গাপুরে আজকের ঘটনা সেই কথা প্রমাণ করে ৷