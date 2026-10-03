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থিম-বাজেট নয়, পুজো ঘিরে রাজনৈতিক মতাদর্শের অদেখা লড়াই কলকাতায়

Durga Puja 2026:পুজোর বাংলায় রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত। এর আগে শারদোৎসব লেখা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী । এবার পরিস্থিতি আলাদা । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।

Durga Puja 2026
কলকাতার পুজোয় ব্যানার-ব্যাটেল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 8:00 PM IST

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কলকাতা, 3 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় থিমের লড়াই নতুন নয়। বাজেটে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টাও বেশ পুরনো। কিন্তু এবার পুজোর বাংলায় রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত । একদিকে ‘এবার পুজোয় বাম বধ’ লেখা ব্যানার, অন্যদিকে তার পাশেই হিটলারের সাংকেতিক ছবি দেওয়া ব্যানারে লেখা ‘বাম বধ ও বলেছিল… AND THE REST IS HISTORY’। পাশাপাশি থাকা ছবিতে ধরা পড়ছে দুই বিপরীত রাজনৈতিক বার্তা। আর তা ঘিরেই কথার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল বাম ও বিজেপি । তবে দ্বিতীয় পোস্টার কারা দিয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

ঘটনার সূত্রপাত কামারডাঙা সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতিকে ঘিরে । তারাই বাম বধ-কে থিম করেছে । সে কথা পোস্টারেও লিখেছে । বামেদের বুকস্টল করতে দেবে না বলে ঘোষণা করেছে। এরই পাল্টা পোস্টার পড়ল কলকাতায় ।

পোস্টারের একেবারে উপরে লাল দিয়ে লেখা 'বাম বধ'। মাঝামাঝি আছে হিটলারের মুখের গ্রাফিক ছবি। ছবিটা যে হিটলারের তা বুঝতে যাতে সমস্যা না হয় তার জন্য একটি গোঁফও আঁকা রয়েছে। এই গোঁফ দিয়ে হিটলারকে চেনা মোটেই শক্ত নয় । শেষের দিকে লেখা “ও বলেছিল। AND THE REST IS HISTORY”। অর্থাৎ এই ছবি ব্যবহার করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে হিটলারও বামেদের শেষ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সফল হননি । উল্টে তাঁর সঙ্গে কী হয়েছিল সেটাই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে ।

ছবি কিন্তু শুধু 'ছবি' নয় !

শনিবার সকালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সংলগ্ন এজেসি বোস রোডে এমনই ব্যানার-যুদ্ধ ঘিরে চড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ব্যানারের ছবি বিভিন্ন বামপন্থী নেতাদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে। এমনকী সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ দলের রাজ্য কমিটির অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলি থেকেও শেয়ার করা হয়েছে ছবি।

বিতর্কের শুরু অবশ্য সপ্তাহ খানেক আগে। কামারডাঙা সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতির 107 বছরের পুরনো পুজোয় এবার থিম করা হয়েছে ‘হিন্দু সনাতন রাষ্ট্র ও বাম বধ’। পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা সুরজ কুমার সিং। কমিটির তরফে জানানো হয়, তাদের মণ্ডপ চত্বরে বামপন্থীদের বুক স্টল বসানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ‘হিন্দু-বিরোধী’ অবস্থানে নেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে কমিটির তরফে। সেখান থেকেই সামনে আসে ‘বাম বধ’ স্লোগান।

এই একই ধরনের ব্যানার এদিন দুপুরের দিকে সিপি়এমের রাজ্য সদর দফতর মুজফ্ফর আহমেদ ভবন সংলগ্ন এজেসি বোস রোডে দেখা যায়। বেলা গড়াতেই সেই ব্যানারের কাছেই দেখা যায় পাল্টা একটি ব্যানার। হিটলারের ছবি ব্যবহার করে সেখানে লেখা—‘বাম বধ ও বলেছিল। অ্যান্ড দ্য রেস্ট ইজ হিস্ট্রি।’ তবে, এই পাল্টা ব্যানারটি কারা লাগিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। কারণ, এই ব্যানারে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেই ! তবে দুই ব্যানারকে ঘিরে কলকাতার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

নারদ নারদ !

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শমীক লাহিড়ী বলেন, "ইতিহাসে অনেক লোক এসেছিল কমিউনিস্টদের বধ করতে। তারপর তারা নিজেরাই বধ হয়ে গিয়েছে।” সিপিএম যুব নেতা কলাতন দাশগুপ্ত বলেন," কোথাকার কোন বিজেপির তরুণ নেতা নিজেকে হিরো তৈরি করার চেষ্টা করছেন। সেটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু,পাশে থাকা ব্যানারটি কে লাগিয়েছে তা না জানলেও সেটা আমার মতো বহু বামপন্থী নেতা-কর্মীর ভালো লেগেছে। ভালো জিনিস দেখলে প্রচার করি। যেমন ধরুন দার্জিলিংয়ে সূর্যদয় দেখতে ভালো লাগে । সেরকম কোনও ছবি থাকলে সেটারও প্রচার করি।"

বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ বলেন," ‘বাম বধ’ না কী যেন কী বধ, সেটা আমি জানি না। ওরা দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একটা থিম করেছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, বামেদের নিয়ে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিকভাবে এত আগ্রহ কেন ? আমি এই প্রশ্নটাই করছি-এত আগ্রহের কী আছে ? পাল্টা বামেরা হিটলারের ছবি দিয়ে অন্যদের ইতিহাস হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছে । কিন্তু ভারতে বামেরাই এখন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে বামেদের কার্যত মুছে দেওয়া হয়েছে। এখন কোনও রাজ্যেই তারা ক্ষমতায় নেই। সব জায়গাতেই নিজেরাই ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। তাহলে কে কাকে ইতিহাস করবে—আমি জানি না। "

তিনি আরও বলেন, " আর একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে—‘শকুনের অভিশাপে গরু মরে না।’ কথাটা মনে রাখবেন। বামেরা এমনিতেই শকুনের মতো—যেখানেই রাজনৈতিক মৃতদেহ দেখে, সেটা বাম হোক, তৃণমূল হোক কিংবা কংগ্রেস, সেখানেই ছুটে যায়। অথচ তাদের নিজেদের দলের কমরেড হরগোবিন্দ দাস বা চন্দন দাসের যখন প্রাণ যায় তখন তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি। তাই বামেরা কী করছে, কী বলছে, কী পোস্টার লাগাচ্ছে—এসব জানার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

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BATTLE OVER DURGA PUJA
BATTLE OF IDEOLOGIES OVER PUJA
ব্যানারেই মতাদর্শের লড়াই
পুজো ঘিরে অন্য লড়াই
PUJA BANNERS CONFLICT

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