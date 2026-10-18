উৎসবে আর ফিরবে না সরকার, স্থগিত মন্ত্রী-বিধায়কদের পুজোর সব কর্মসূচি: শুভেন্দু

উৎসবে আর ফিরবে না সরকার, স্থগিত মন্ত্রী-বিধায়কদের পুজোর সব কর্মসূচি: শুভেন্দু
Durga Puja Pandal Stampede: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের পুজো দেখা ও অঞ্জলি দেওয়া বিশ্বাসের বিষয়, তাতে সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্রশাসনের অগ্রাধিকার শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলি।
Published : October 18, 2026 at 7:22 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: পুজো এখনও বাকি থাকলেও রাজ্য প্রশাসন আর কোনও উৎসবে ফিরবে না । কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ রাজ্য । এই পরিস্থিতিতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার এবং সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের যাবতীয় কর্মসূচি অবিলম্বে স্থগিত করার কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একইসঙ্গে স্থগিত করা হয়েছে শহরে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদদের পুজো সংক্রান্ত সমস্ত পূর্বনির্ধারিত সরকারি কর্মসূচিও ।
মধ্যরাতে দুর্ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের পুজো দেখা ও অঞ্জলি দেওয়া বিশ্বাসের বিষয়, তাতে সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করবে না । তবে প্রশাসনের অগ্রাধিকার এখন শুধুই শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলি । তিনি বলেন, “পুজো হবে এবং ভক্তরা, দর্শনার্থীরা মাকে দর্শন করবেন, পুষ্পাঞ্জলি দেবেন । এটা একটা বিশ্বাসের বিষয়, এটা নিয়ে সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করতে পারে না । কিন্তু আমরা সমগ্র সরকার নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশেই আগামী কয়েকটা দিন কাটাতে চাই ।” তিনি আরও জানান, “দুর্গাপূজা সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের আগামী কয়েকদিনের যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে, সেগুলোকেও স্থগিত করা হয়েছে ।”
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিশু ও বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা-সহ মোট 19 জনের প্রাণহানি ঘটেছে । আহত 25 জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও বাকি 24 জন বিপদমুক্ত । নিহতদের পরিবার পিছু 25 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ও একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । আহতদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে । বিহারের দুই বাসিন্দার দেহ রাজ্য সরকারের প্রোটোকল মেনে আধিকারিক ও পুলিশের পাহারায় বিশেষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শববাহী গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ।
দায়িত্বে গাফিলতির প্রশ্নে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা (এআরএস) সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে । যারা ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিল, তাদের মধ্যে যাদের যাদের ত্রুটি পাওয়া যাবে - সে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে, অস্থায়ী হোমগার্ড হতে পারে, পুলিশের লোক হতে পারে, ক্লাব বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল তারা হতে পারে, তাদেরকে কিন্তু চিহ্নিত করে আমরা আইনি পদক্ষেপ করব।” পুজোটি সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আর্জি জানানো হচ্ছে । পাশাপাশি মণ্ডপটি পুরোপুরি সিল করে ফরেনসিক, এসটিএফ ও দমকলের হেফাজতে রাখা হয়েছে ।
মণ্ডপের নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদ্যোক্তাদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “থিমের নামে মণ্ডপের ভেতরে অন্ধকার করে রাখা প্রসঙ্গে বলছি, এই থিমের চেয়েও মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান ।” বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী অতীতের প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে মনে করিয়ে দেন, শোকের আবহে রাজনীতি না করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এখন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য । প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন বলেও তিনি জানান ।
এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের আমলের দুটি ঘটনা টেনে আনেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বিগত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 2025 সালে দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর সময়ে দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল । একটি কলকাতায় মাঝরাতে অতিবৃষ্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 13 জন মারা গিয়েছিলেন, মনে আছে আপনাদের ? আর তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর ডান্ডিয়া নাচও আপনারা দেখেছিলেন । এবং দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে গত বছর 2025 সালের 5 অক্টোবর হড়পা বানে প্রায় 100 জন মারা গিয়েছিলেন ৷ সেদিন সরকার পুরো রেড রোডের কার্নিভালে মেতে ছিল, সেটাও মানুষ দেখেছে । তাই সমালোচনা করার আগে নিজেদের অতীতের কাজকর্মের বিষয়ে একটু সচেতন হয়ে কথা বলবেন ।"