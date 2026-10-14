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নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ থেকে তিরুপতি বালাজি মন্দির, বর্ধমানের দুই মণ্ডপে সমাজের ভিন্ন দিক

Bardhaman Durga Puja: উৎসবের আলোয় বর্ধমানের দুই মণ্ডপে দুই ভিন্ন কাহিনি ৷ ভাবনা, শিল্পকলা আর অন্তর্নিহিত বার্তা খুঁজে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ।

Bardhaman Town Durga Puja 2026
বাঁদিকে লাল্টু স্মৃতি সংঘ ও ডানদিকে বিবেকানন্দ সেবক সংঘের মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 1:41 PM IST

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বর্ধমান, 14 অক্টোবর: আলো ঝলমলে মণ্ডপ, ঢাকের বাদ্যি আর দেবী আরাধনার আবহে মেতে উঠেছে বর্ধমান । কিন্তু উৎসবের এই রঙিন ছবির মধ্যেই কোথাও উঠে আসছে সমাজের অন্ধকার, কোথাও আবার ফুটে উঠছে দূর দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্য ।

বর্ধমানের বিবেকানন্দ সেবক সংঘ এবং লাল্টু স্মৃতি সংঘ— শহরের অন্যতম দুই পুজোর ভাবনা আলাদা, উপস্থাপনাও ভিন্ন । একদিকে নারী নির্যাতন ও পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যদিকে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে ধর্মীয় স্থাপত্যের আকর্ষণ । অথচ দু'টি মণ্ডপই দর্শনার্থীদের সামনে খুলে দিচ্ছে নতুন অভিজ্ঞতার দরজা । ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা পড়ল উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুই ভিন্ন গল্প ।

ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় বর্ধমানের দুই অন্যতম ক্লাবের পুজো (ইটিভি ভারত)

দেবীকে পুজো, অথচ নারীর জীবনে অন্ধকার— বিবেকানন্দ সেবক সংঘের থিম 'চাই না হতে উমা'

দুর্গাপুজোয় উমা ঘরের মেয়ে, আদরের কন্যা, শক্তির প্রতীক । কুমারী পুজোয় একটি শিশুকন্যার মধ্যে খুঁজে নেওয়া হয় দেবীত্ব । অথচ সেই সমাজেই বহু নারীকে ঠেলে দেওয়া হয় শোষণ, নির্যাতন ও পাচারের অন্ধকারে । মণ্ডপে দেবীর আরাধনা আর বাস্তবের নারীর প্রতি অসম্মানের এই বৈপরীত্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বিবেকানন্দ সেবক সংঘের 22তম বর্ষের পুজো । থিম - চাই না হতে উমা । নারীকে শুধু দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করাই কি যথেষ্ট, নাকি বাস্তবের নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমাজের দায়িত্ব ? এই প্রশ্নই মণ্ডপের পরতে পরতে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে ।

মণ্ডপের সামনের রক্তিম আবহ যেন সেই প্রতিবাদেরই প্রতীক । লাল রঙের মধ্যে রয়েছে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, নির্যাতনের যন্ত্রণা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ভাষা । কোথাও হাসিমুখের মেয়েদের ছবি, সামনে বস্তার উপস্থিতি—যেন নারী পাচারের নির্মম বাস্তবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে । যে মেয়েদের জীবন স্বপ্ন আর সম্ভাবনায় ভরে ওঠার কথা, তাদেরই কীভাবে অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, সেই ছবিই দর্শকদের সামনে তুলে ধরছে মণ্ডপসজ্জা । বাইরের রক্তিম আবহ পেরিয়ে ভিতরে এগোলে বিভিন্ন রঙের বিন্যাসে ফুটে উঠবে প্রতিবাদের আরও নানা দিক ।

vivekananda sevak sangha Puja Pandal
বিবেকানন্দ সেবক সংঘে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)

এই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে সমাজের এক গভীর দ্বিচারিতা । একদিকে নারীকে দেবীজ্ঞানে পুজো, অন্যদিকে নারীর উপর নির্যাতন, যৌন শোষণ ও পাচারের মতো অপরাধ । মণ্ডপে দেবী দুর্গার রুষ্ট রূপ সেই প্রশ্নকেই আরও তীব্র করে তুলবে । যাঁকে মা বলে আরাধনা করা হয়, তাঁরই প্রতিরূপ নারীদের অসম্মান করা হলে সেই পুজোর সার্থকতা কোথায় ? দেবীর রুষ্ট মুখ যেন সমাজের কাছেই জবাব চাইছে । ফুল দিয়ে প্রতিমার পুজো করলেই কি নারীর প্রতি সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ? নাকি প্রতিটি মেয়ের সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করাই প্রকৃত মাতৃবন্দনা ?

laltu smriti sangha Puja Pandal
লাল্টু স্মৃতি সংঘে দেখা যাবে তিরুপতি বালাজি মন্দির (ইটিভি ভারত)

বিবেকানন্দ সেবক সংঘের পুজো কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ মলয় দত্ত বণিকের কথাতে উঠে এসেছে সেই ভাবনা । তাঁর কথায়, সমাজ যতই উন্নত হোক, নারীরা যতই এগিয়ে যান, এখনও বহু নারী অন্ধকারের মধ্যে আটকে রয়েছেন । তাঁদের সেই অবস্থার পিছনে থাকা সামাজিক মানসিকতা এবং নারীদের শোষণ ও পাচারের বাস্তবকে মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ । মণ্ডপের প্রতিটি অংশে সেই প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে । শুধু দর্শনীয় মণ্ডপ তৈরি নয়, দর্শনার্থীদের মনে জরুরি কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়াই এই থিমের উদ্দেশ্য ।

vivekananda sevak sangha Puja Pandal
বিবেকানন্দ সেবক সংঘের দুর্গা প্রতিমা (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের টানে লাল্টু স্মৃতি সংঘ

এক মণ্ডপে যখন সমাজের অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন, অন্য মণ্ডপে তখন দূর দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের হাতছানি । রাজস্থানের জয়পুরের মন্দিরের আদলে গত বছরের আয়োজনের পর এ বার দক্ষিণ ভারতের মন্দির-সংস্কৃতিকে বেছে নিয়েছে বর্ধমানের লাল্টু স্মৃতি সংঘ । 65তম বর্ষে তাদের থিম তিরুপতি বালাজি মন্দির । দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের স্বতন্ত্র স্থাপত্য, বিশালাকার কাঠামো এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের আদলকে বর্ধমানের মণ্ডপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা । দর্শনার্থীদের সামনে যেন শহরের মধ্যেই খুলে যায় অন্য এক মন্দির-জগতের দরজা।

laltu smriti sangha Puja Pandal
লাল্টু স্মৃতি সংঘের মণ্ডপের ভিতরের কারুকার্য (ইটিভি ভারত)

মূল মন্দিরের স্থাপত্য অনুসরণ করলেও কয়েকটি জায়গায় শিল্পী নিজের ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন, যাতে বিশেষ কিছু অংশ আরও বড় করে ফুটিয়ে তোলা যায় । মণ্ডপে রয়েছে কয়েকটি বড় মূর্তি, আর সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদল । দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের স্বাদ দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য । যাঁদের পক্ষে তিরুপতি যাওয়া সম্ভব হয় না, তাঁরা অন্তত মণ্ডপে এসে সেই স্থাপত্যের কিছুটা অনুভব করতে পারবেন—এমনটাই আশা উদ্যোক্তাদের ।

তিরুপতি বালাজি মন্দির বহু মানুষের কাছে গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । সেই বিশ্বাসের আবহকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরার পাশাপাশি দেবী দুর্গার চিরপরিচিত রূপ অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেও নজর দিয়েছেন শিল্পীরা । মণ্ডপের স্থাপত্যে দক্ষিণ ভারতের ছাপ থাকলেও দেবীর সনাতন মুখাবয়ব অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে । অর্থাৎ, থিমের বৈচিত্র থাকবে স্থাপত্য ও উপস্থাপনায়, কিন্তু দেবীর পরিচিত রূপে কোনও পরিবর্তন নয় ।

vivekananda sevak sangha and laltu smriti sangha Puja Pandal
বাঁদিকে লাল্টু স্মৃতি সংঘ ও ডানদিকে বিবেকানন্দ সেবক সংঘের মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

লাল্টু স্মৃতি সংঘের সম্পাদক তন্ময় সামন্ত জানান, গত বছর রাজস্থানের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরির পর এ বার দক্ষিণ ভারতের কোনও মন্দিরকে তুলে ধরার পরিকল্পনা হয়েছিল । সেই ভাবনা থেকেই তিরুপতি বালাজি মন্দিরকে বেছে নেওয়া । শিল্পীরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন । মণ্ডপের কাঠামো, বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, কারুকার্য এবং রঙের বিন্যাসে সেই পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে । শিল্পী মিন্টু পাল দীর্ঘ 25 বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন । এবারও তাঁর অভিজ্ঞতা ও শিল্পভাবনার উপর ভরসা রেখেই এগিয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ ।

বাজারের টানাপোড়েন এবং আর্থিক প্রতিকূলতা থাকলেও ভালো কাজের লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি উদ্যোক্তারা । কাজ শুরু করতে কিছুটা দেরি হয়েছিল । তারপরেও শিল্পীদের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমে মণ্ডপের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে । ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তন্ময় সামন্ত । তাঁদের প্রশংসা ও প্রতিক্রিয়াই আগামী দিনে আরও নতুন ভাবনায় কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে ।

দুই মণ্ডপ, দুই বার্তা—উৎসবের মধ্যেই ভাবনার খোরাক

একদিকে 'চাই না হতে উমা' সমাজের সামনে তুলে ধরছে নারীর প্রতি অসম্মান, পাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । অন্যদিকে, লাল্টু স্মৃতি সংঘের তিরুপতি বালাজি মন্দির দর্শনার্থীদের সামনে হাজির করছে দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় স্থাপত্য ও ভক্তির আবহ । একটির কেন্দ্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্যটির কেন্দ্রে মন্দির-সংস্কৃতির শৈল্পিক উপস্থাপনা । দুই পুজোর পথ আলাদা হলেও দু’টি আয়োজনই চেনা দুর্গাপুজোর অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে দর্শকদের নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করছে ।

উৎসব শেষ হবে, আলো নিভবে, ঢাকের বাদ্য থামবে । কিন্তু বিবেকানন্দ সেবক সংঘের মণ্ডপে উঠে আসা প্রশ্ন থেকে যাবে—যে সমাজ উমাকে কন্যারূপে বরণ করে, সে কি বাস্তবের প্রতিটি মেয়েকেও সমান সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে পারবে ? আর লালটু স্মৃতি সংঘের মণ্ডপ মনে করিয়ে দেবে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্থাপত্যের বৈচিত্র কীভাবে একটি উৎসবের পরিসরকে আরও বিস্তৃত করতে পারে । বর্ধমানের এই দুই মণ্ডপে তাই দুর্গাপুজো শুধু প্রতিমা দর্শন নয়—কোথাও সমাজকে নতুন করে ভাবার আহ্বান, কোথাও ভক্তি ও শিল্পের অন্য এক জগতে প্রবেশের অভিজ্ঞতা ।

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লাল্টু স্মৃতি সংঘের দুর্গাপুজো 2026
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