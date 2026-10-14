নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ থেকে তিরুপতি বালাজি মন্দির, বর্ধমানের দুই মণ্ডপে সমাজের ভিন্ন দিক
Bardhaman Durga Puja: উৎসবের আলোয় বর্ধমানের দুই মণ্ডপে দুই ভিন্ন কাহিনি ৷ ভাবনা, শিল্পকলা আর অন্তর্নিহিত বার্তা খুঁজে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ।
Published : October 14, 2026 at 1:41 PM IST
বর্ধমান, 14 অক্টোবর: আলো ঝলমলে মণ্ডপ, ঢাকের বাদ্যি আর দেবী আরাধনার আবহে মেতে উঠেছে বর্ধমান । কিন্তু উৎসবের এই রঙিন ছবির মধ্যেই কোথাও উঠে আসছে সমাজের অন্ধকার, কোথাও আবার ফুটে উঠছে দূর দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্য ।
বর্ধমানের বিবেকানন্দ সেবক সংঘ এবং লাল্টু স্মৃতি সংঘ— শহরের অন্যতম দুই পুজোর ভাবনা আলাদা, উপস্থাপনাও ভিন্ন । একদিকে নারী নির্যাতন ও পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যদিকে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে ধর্মীয় স্থাপত্যের আকর্ষণ । অথচ দু'টি মণ্ডপই দর্শনার্থীদের সামনে খুলে দিচ্ছে নতুন অভিজ্ঞতার দরজা । ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা পড়ল উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুই ভিন্ন গল্প ।
দেবীকে পুজো, অথচ নারীর জীবনে অন্ধকার— বিবেকানন্দ সেবক সংঘের থিম 'চাই না হতে উমা'
দুর্গাপুজোয় উমা ঘরের মেয়ে, আদরের কন্যা, শক্তির প্রতীক । কুমারী পুজোয় একটি শিশুকন্যার মধ্যে খুঁজে নেওয়া হয় দেবীত্ব । অথচ সেই সমাজেই বহু নারীকে ঠেলে দেওয়া হয় শোষণ, নির্যাতন ও পাচারের অন্ধকারে । মণ্ডপে দেবীর আরাধনা আর বাস্তবের নারীর প্রতি অসম্মানের এই বৈপরীত্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বিবেকানন্দ সেবক সংঘের 22তম বর্ষের পুজো । থিম - চাই না হতে উমা । নারীকে শুধু দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করাই কি যথেষ্ট, নাকি বাস্তবের নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমাজের দায়িত্ব ? এই প্রশ্নই মণ্ডপের পরতে পরতে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে ।
মণ্ডপের সামনের রক্তিম আবহ যেন সেই প্রতিবাদেরই প্রতীক । লাল রঙের মধ্যে রয়েছে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, নির্যাতনের যন্ত্রণা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ভাষা । কোথাও হাসিমুখের মেয়েদের ছবি, সামনে বস্তার উপস্থিতি—যেন নারী পাচারের নির্মম বাস্তবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে । যে মেয়েদের জীবন স্বপ্ন আর সম্ভাবনায় ভরে ওঠার কথা, তাদেরই কীভাবে অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, সেই ছবিই দর্শকদের সামনে তুলে ধরছে মণ্ডপসজ্জা । বাইরের রক্তিম আবহ পেরিয়ে ভিতরে এগোলে বিভিন্ন রঙের বিন্যাসে ফুটে উঠবে প্রতিবাদের আরও নানা দিক ।
এই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে সমাজের এক গভীর দ্বিচারিতা । একদিকে নারীকে দেবীজ্ঞানে পুজো, অন্যদিকে নারীর উপর নির্যাতন, যৌন শোষণ ও পাচারের মতো অপরাধ । মণ্ডপে দেবী দুর্গার রুষ্ট রূপ সেই প্রশ্নকেই আরও তীব্র করে তুলবে । যাঁকে মা বলে আরাধনা করা হয়, তাঁরই প্রতিরূপ নারীদের অসম্মান করা হলে সেই পুজোর সার্থকতা কোথায় ? দেবীর রুষ্ট মুখ যেন সমাজের কাছেই জবাব চাইছে । ফুল দিয়ে প্রতিমার পুজো করলেই কি নারীর প্রতি সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ? নাকি প্রতিটি মেয়ের সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করাই প্রকৃত মাতৃবন্দনা ?
বিবেকানন্দ সেবক সংঘের পুজো কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ মলয় দত্ত বণিকের কথাতে উঠে এসেছে সেই ভাবনা । তাঁর কথায়, সমাজ যতই উন্নত হোক, নারীরা যতই এগিয়ে যান, এখনও বহু নারী অন্ধকারের মধ্যে আটকে রয়েছেন । তাঁদের সেই অবস্থার পিছনে থাকা সামাজিক মানসিকতা এবং নারীদের শোষণ ও পাচারের বাস্তবকে মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ । মণ্ডপের প্রতিটি অংশে সেই প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে । শুধু দর্শনীয় মণ্ডপ তৈরি নয়, দর্শনার্থীদের মনে জরুরি কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়াই এই থিমের উদ্দেশ্য ।
দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের টানে লাল্টু স্মৃতি সংঘ
এক মণ্ডপে যখন সমাজের অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন, অন্য মণ্ডপে তখন দূর দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের হাতছানি । রাজস্থানের জয়পুরের মন্দিরের আদলে গত বছরের আয়োজনের পর এ বার দক্ষিণ ভারতের মন্দির-সংস্কৃতিকে বেছে নিয়েছে বর্ধমানের লাল্টু স্মৃতি সংঘ । 65তম বর্ষে তাদের থিম তিরুপতি বালাজি মন্দির । দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের স্বতন্ত্র স্থাপত্য, বিশালাকার কাঠামো এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের আদলকে বর্ধমানের মণ্ডপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা । দর্শনার্থীদের সামনে যেন শহরের মধ্যেই খুলে যায় অন্য এক মন্দির-জগতের দরজা।
মূল মন্দিরের স্থাপত্য অনুসরণ করলেও কয়েকটি জায়গায় শিল্পী নিজের ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন, যাতে বিশেষ কিছু অংশ আরও বড় করে ফুটিয়ে তোলা যায় । মণ্ডপে রয়েছে কয়েকটি বড় মূর্তি, আর সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদল । দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের স্বাদ দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য । যাঁদের পক্ষে তিরুপতি যাওয়া সম্ভব হয় না, তাঁরা অন্তত মণ্ডপে এসে সেই স্থাপত্যের কিছুটা অনুভব করতে পারবেন—এমনটাই আশা উদ্যোক্তাদের ।
তিরুপতি বালাজি মন্দির বহু মানুষের কাছে গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । সেই বিশ্বাসের আবহকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরার পাশাপাশি দেবী দুর্গার চিরপরিচিত রূপ অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেও নজর দিয়েছেন শিল্পীরা । মণ্ডপের স্থাপত্যে দক্ষিণ ভারতের ছাপ থাকলেও দেবীর সনাতন মুখাবয়ব অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে । অর্থাৎ, থিমের বৈচিত্র থাকবে স্থাপত্য ও উপস্থাপনায়, কিন্তু দেবীর পরিচিত রূপে কোনও পরিবর্তন নয় ।
লাল্টু স্মৃতি সংঘের সম্পাদক তন্ময় সামন্ত জানান, গত বছর রাজস্থানের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরির পর এ বার দক্ষিণ ভারতের কোনও মন্দিরকে তুলে ধরার পরিকল্পনা হয়েছিল । সেই ভাবনা থেকেই তিরুপতি বালাজি মন্দিরকে বেছে নেওয়া । শিল্পীরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন । মণ্ডপের কাঠামো, বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, কারুকার্য এবং রঙের বিন্যাসে সেই পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে । শিল্পী মিন্টু পাল দীর্ঘ 25 বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন । এবারও তাঁর অভিজ্ঞতা ও শিল্পভাবনার উপর ভরসা রেখেই এগিয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ ।
বাজারের টানাপোড়েন এবং আর্থিক প্রতিকূলতা থাকলেও ভালো কাজের লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি উদ্যোক্তারা । কাজ শুরু করতে কিছুটা দেরি হয়েছিল । তারপরেও শিল্পীদের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমে মণ্ডপের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে । ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তন্ময় সামন্ত । তাঁদের প্রশংসা ও প্রতিক্রিয়াই আগামী দিনে আরও নতুন ভাবনায় কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে ।
দুই মণ্ডপ, দুই বার্তা—উৎসবের মধ্যেই ভাবনার খোরাক
একদিকে 'চাই না হতে উমা' সমাজের সামনে তুলে ধরছে নারীর প্রতি অসম্মান, পাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । অন্যদিকে, লাল্টু স্মৃতি সংঘের তিরুপতি বালাজি মন্দির দর্শনার্থীদের সামনে হাজির করছে দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় স্থাপত্য ও ভক্তির আবহ । একটির কেন্দ্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্যটির কেন্দ্রে মন্দির-সংস্কৃতির শৈল্পিক উপস্থাপনা । দুই পুজোর পথ আলাদা হলেও দু’টি আয়োজনই চেনা দুর্গাপুজোর অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে দর্শকদের নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করছে ।
উৎসব শেষ হবে, আলো নিভবে, ঢাকের বাদ্য থামবে । কিন্তু বিবেকানন্দ সেবক সংঘের মণ্ডপে উঠে আসা প্রশ্ন থেকে যাবে—যে সমাজ উমাকে কন্যারূপে বরণ করে, সে কি বাস্তবের প্রতিটি মেয়েকেও সমান সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে পারবে ? আর লালটু স্মৃতি সংঘের মণ্ডপ মনে করিয়ে দেবে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্থাপত্যের বৈচিত্র কীভাবে একটি উৎসবের পরিসরকে আরও বিস্তৃত করতে পারে । বর্ধমানের এই দুই মণ্ডপে তাই দুর্গাপুজো শুধু প্রতিমা দর্শন নয়—কোথাও সমাজকে নতুন করে ভাবার আহ্বান, কোথাও ভক্তি ও শিল্পের অন্য এক জগতে প্রবেশের অভিজ্ঞতা ।