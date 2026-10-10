কাটমানি, সিন্ডিকেটের টাকায় এবারে পুজো হচ্ছে না; দাবি লকেটের

কাটমানি, সিন্ডিকেটের টাকায় এবারে পুজো হচ্ছে না; দাবি লকেটের
Durga Puja 2026: দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলন ঘিরে মমতা-সহ বিরোধীদেরও নিশানা । স্টারলিঙ্ক বিতর্কে রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করে বললেন, ভারতের সিদ্ধান্ত ভারতই নেবে ৷
Published : October 10, 2026 at 5:12 PM IST
বাঁশবেড়িয়া, 10 অক্টোবর: রাজ্যে এবার কাটমানি বা সিন্ডিকেটের টাকায় দুর্গাপুজো হচ্ছে না বলে দাবি করলেন বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, মহালয়ার পর ইডেনে আয়োজিত অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবের উচ্ছ্বাস আরও বাড়বে । শনিবার হুগলির বাঁশবেড়িয়ার ত্রিবেণী সপ্তর্ষি ঘাটে মহালয়া উপলক্ষে তর্পণ করতে এসে রাজ্যের দুর্গাপুজো, দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্টারলিঙ্ক বিতর্ক- একাধিক বিষয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করেন বিজেপি নেত্রী । তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ও বিধায়ক সরাজ ঘোষ ।
দুর্গাপুজোকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজায় নতুন মাত্রা যোগ করে লকেটের দাবি, এ বার পুজোয় কাটমানি বা সিন্ডিকেটের টাকা ব্যবহার হচ্ছে না । তাঁর মন্তব্য, মহালয়ার পর উৎসবের জৌলুস আরও বাড়বে ।
দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলন ঘিরেও বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হন লকেট । তাঁর অভিযোগ, নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিরোধীরা ওই আন্দোলনকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছে । আন্দোলনের মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়ে যুবসমাজকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি ।
লকেটের বক্তব্য, এর আগে নিট-সংক্রান্ত আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন । এখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, সেখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ । নাগরিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রয়োজন ছিল বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর মতে, বিরোধীরা নিজেদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে ।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেন লকেট । তাঁর দাবি, মমতা ও তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ তাঁর পাশে নেই । লকেটের কথায়, "পিসি-ভাইপোকে নিয়ে তো আর দল হয় না । পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আগেই তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন । সেটা মেনে নিতে পারছেন না মমতা । রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে তিনি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন ।"
এদিকে, ইলন মাস্কের সংস্থা স্টারলিঙ্কের ভারতে পরিষেবা চালু করা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন লকেট । এই বিষয়ে রাহুল গান্ধির অবস্থানকে নিশানা করে তাঁর দাবি, আগে রাহুল এক্সে স্টারলিঙ্ককে ভারতে আনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এখন আবার ইলন মাস্ককে সমর্থন করছেন । তাঁর অভিযোগ, এই অবস্থান পরিবর্তনের পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে ।
লকেটের বক্তব্য, "অন্য কোনও দেশ কী বলল, তা দিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না । নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে । আমাদের দেশ, আমরা সিদ্ধান্ত নেব কী হবে আর কী হবে না । অন্য দেশের কাউকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না ।" তর্পণ উপলক্ষে ত্রিবেণী সপ্তর্ষি ঘাটে এসে এ দিন রাজ্যের উৎসবের আবহ থেকে শুরু করে জাতীয় রাজনীতির একাধিক বিতর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন লকেট ।