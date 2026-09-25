কংসাবতীর জল আর লাল হয় না, রক্তস্রোত পেরিয়ে পাথরায় পুজোর মূল সুর সম্প্রীতি

কংসাবতীর জল আর লাল হয় না, রক্তস্রোত পেরিয়ে পাথরায় পুজোর মূল সুর সম্প্রীতি
Communal Harmony in Pathra: অতীতে 100 মহিষ বলি হত ৷ বলির রক্ত বয়ে যেত কংসাবতী নদীতে ৷ জমিদারবাড়ির পুজো নিয়ে সুনীল দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 25, 2026 at 6:27 PM IST
মেদিনীপুর, 25 সেপ্টেম্বর: সে এক অন্য় যুগের কথা ৷ মেদিনীপুর শহর থেকে 15 থেকে 18 কিলোমিটার দূরের এলাকা পাথরায় জমিদারবাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় 100 মহিষ বলি হত ! রক্তে ভেসে যেত মন্দির চত্বর ৷ সেখান থেকে একটি নালা চলে যেত সোজা কংসাবতী নদীতে । সেই নালা দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া রক্তে লাল হয়ে যেত কংসাবতীর জল ৷ এই রক্তস্রোত দেখে কেউ কি কোনওদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের মতো প্রশ্ন করেছিলেন 'এত রক্ত কেন ?' তা অবশ্য় জানা যায় না !
তবে, পাথরার পুজোর মূল মন্ত্র হল সম্প্রীতি ৷ এই এলাকায় বাস হিন্দু-মুসলিম আদিবাসী সহ অনগ্রসর জনজাতির বিভিন্ন মানুষজনের । মায়ের পুজোয় সামিল হন সবাই ৷
এতদূর থেকে গ্রামবাসীরা হেঁটে মেদিনীপুর শহরে পুজো দেখতে যেতে পারতেন না ৷ তাই এলাকার মানুষ একজোট হয়ে ভেবেছিলেন দুর্গাপুজো শুরু করবেন ৷ যেমন ভাবা, তেমন কাজ ৷ পুরনো, বন্ধ হয়ে যাওয়া জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো আবারও চালু করেন তাঁরা । এটি এখন পাথরা পঞ্চগ্রাম সর্বজনীন দুর্গোৎসব নামে পরিচিত । এবার সেই পুজো 32 বছরে।
এই এলাকায় একাধিক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির রয়েছে ৷ রয়েছে দুর্গামন্দিরও ৷ স্থানীয়দের দাবি, কোনও এক জমিদার এই দুর্গামন্দিরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজোর পত্তন করেন ৷ পশুবলিও হত ৷
পুজো দেখতে হাজির হতেন আশেপাশের গ্রামের মানুষজন ৷ আসতেন অন্যান্য জমিদাররাও । হাতি-ঘোড়া সহযোগে কামান দেগে হত পুজো । কিন্তু কালের গর্ভে সবই হারিয়েছে ৷ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত এই দুর্গামন্দির । এখানে দীর্ঘদিন ধরে পুজো করে আসছেন পাথরা গ্রামের মানুষজন । আগের মতো আড়ম্বর হয়তো এখন আর নেই ৷ তবে, প্রাচীন রীতি মেনে এখানে মায়ের পুজো হয় ৷ পশু বলি এখন বন্ধ ৷ চালু রয়েছে ফল বলি ৷
জীর্ণ, পুরনো মন্দিরের দায়িত্ব এখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হাতে ৷ কেন্দ্রীয় এই সংস্থা এই মন্দিরে দুর্গাপুজোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ অগত্যা স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রামের মধ্যেই একটি ফাঁকা মাঠে পুজো সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ তাছাড়া, এই মন্দিরে পুজো করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত সমস্য়াও ছিল ৷ ঘন জঙ্গল পেরিয়ে মন্দিরে আসতে হত ৷
এই পুজো কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নয় ৷ এলাকার হিন্দু, মুসলিম, আদিবাসী জনজাতির মানুষজন একসঙ্গে এই পুজো করেন ৷ একসঙ্গে চাঁদা তোলেন, বাঁশের মণ্ডপে হাত লাগান, ঠাকুরও গড়েন সবাই মিলে ৷ মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত পুজোর ক’টা দিন তাঁরা একসঙ্গেই আনন্দে মেতে উঠবেন ৷ ঢাকের তালে কোমরও দোলাবেন একসঙ্গে ৷
এখন রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে রাজ্যে । তবে পুজো রয়েছে গ্রামবাসীদের হাতেই । এখনও রফিক, চন্দ্রশেখর, স্বপনরা একসঙ্গেই যাবতীয় ব্যবস্থা করেন ৷ পাথরা পঞ্চগ্রাম সর্বজনীন দুর্গোৎসব ক্লাব সভাপতি চন্দ্রশেখর শেখর ভট্টাচার্য বলেন, “এই পুজো 32 বছরে পদার্পণ করতে চলেছে । এলাকার পাঁচটি গ্রামের মানুষজন এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন । কোনও একসময় জমিদারবাড়ির পুজো হতো এখানকার দুর্গামন্দিরে । ওই পুজোয় 100 মহিষ বলি দেওয়া হত বলে শোনা যায় ৷ বলির রক্ত এই খাল দিয়ে কাঁসাই নদীতে বয়ে যেত । আজ সেই জমিদার, বলিপ্রথা, বর্ণাঢ্য আয়োজনও নেই ৷ কিন্তু পুজোটা রয়ে গিয়েছে ৷ আমরাই আয়োজন করে আসছি । মেদিনীপুরে শহরে গ্রামের লোকেরা খালি পায়ে পুজো দেখতে যেতে পারতেন না ৷ তাঁদের কথা ভেবেই এই পুজোর সূত্রপাত । তবে, বেশ কিছু কারণে পুজো এখন আর মন্দিরে হয় না ৷ গ্রামের ভিতরে সরে এসেছে ৷ কিন্তু উৎসাহ আর উদ্দীপনা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে ৷”
পুজো উদ্যোক্তা রফিক খান বলছেন, “আমরা সবাই একসঙ্গে দীর্ঘ বছর ধরে এই পুজো করে আসছি । এখানে জাতি কিংবা সমাজ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই । চাঁদা তোলা থেকে পুজোর আয়োজন, সেই সঙ্গে এই ক’টা দিন সব অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরাই করে থাকি । আমাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই । গ্রামের পুজো, তাই আনন্দ সবার ।”
আরেক পুজো উদ্যোক্তা স্বপন বাগের কথায়, “এই পুজো গ্রামের প্রতিটি মানুষের । গরিব গ্রাম ৷ তাই যে যেমন পারেন, টাকা দিয়ে পুজোয় সাহায্য করেন ৷ সবার টাকাতেই মায়ের পুজো হয় ৷ এই ক’দিন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে আট থেকে আশি । যে কোনও ধর্মের মানুষ মায়ের পুজোয় অংশ নিতে পারেন ৷”