13 বছরের প্রাঞ্জলের মৃত্যুশোকে বন্ধ পাড়ার পুজোর অনুষ্ঠান, প্রাণ গেল বিহারের বাবা-ছেলেরও
Chorbagan Sarbojanin Stampede: বিহারের মুজফ্ফরপুর থেকে কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে এসে মৃত্যু বাবা ও ছেলের ৷
Published : October 18, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:54 PM IST
ব্যারাকপুর, 18 অক্টোবর: চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ার বাসিন্দা 13 বছরের প্রাঞ্জল সরকারের ৷ কিশোরের এই আকস্মিক মৃত্যুর জের এবার তার পাড়ার পুজোয় ৷ সেখানকার সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিলেন উদ্যোক্তারা ৷ জানানো হয়েছে, কেবল পুজোটাই হবে ৷ এর সঙ্গে মণ্ডপের আলোটুকুই জ্বলবে ৷ বাকি গান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে উদ্যোক্তারা ৷ অন্যদিকে, বিহারের মুজফ্ফরপুর থেকে কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে আগরপাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন অভিষেক শ্রীবাস্তব এবং তাঁর ছেলে অয়ন শ্রীবাস্তব ৷ চোরবাগান সর্বজনীনের ঠাকুর দেখতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না বাবা ও ছেলের ৷
13 বছরের প্রাঞ্জল সরকার বাবা-মায়ের হাত ধরে চোরবাগান সর্বজনীনে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল ৷ ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হতেই বাবা-মায়ের হাত ছেড়ে দূরে চলে যায় সে ৷ আর তাতেই বিপদ ! পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে এই কিশোর ৷ তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাড়ায় ৷ প্রাঞ্জল যে ফ্ল্যাটে থাকত, সেখানে তো বটেই, গোটা পাড়া এখন শোকে স্তব্ধ ৷ কিশোরের মৃত্যুতে উৎসবের পরিবেশ আর নেই ৷ তাই পুজো উপলক্ষে পাড়ার পুজোয় যে আনন্দ-অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তা বন্ধ করে দিল উদ্যোক্তারা ৷ জানালেন, এই দুঃখের আবহে উৎসব মানায় না ৷ কেবল মায়ের পুজোটুকুই হবে ৷
প্রাঞ্জলের পাড়ার পুজোর এক উদ্যোক্তা বলেন, "আমরা ভাবতেই পারছি না প্রাঞ্জলের মতো প্রাণোচ্ছ্বল একটা ছেলে এইভাবে চলে গেল ! খুবই ভালো ছেলে ছিল ৷ ওর বাবা-মা কেউই এখন ফ্ল্যাটে নেই ৷ আমরা পুজোর সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাঞ্জলের মৃত্যুর শোকে বন্ধ রেখেছি ৷ যতটুকু আলো জ্বালানো দরকার মণ্ডপে, ঠিক ততটুকু জ্বালানো হবে ৷ গান-বাজনা কিছু আর এই মণ্ডপে এবার হবে না ৷"
অন্যদিকে, বিহারের মুজফ্ফরপুর থেকে অয়ন শ্রীবাস্তব তার বাবা অভিষেক শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আগরপাড়ায় মাসির বাড়িতে এসেছিল কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে ৷ প্রথমবার কলকাতার দুর্গাপুজো দেখার আনন্দ ছিল তার মনে ৷ শনিবার সন্ধেয় চোরবাগান সর্বজনীনে হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অয়ন এবং তার বাবার ৷ এই ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন অয়নের মেসো ৷
নিহত অভিষেকের পরিবারের সদস্য সত্যম শ্রীবাস্তব বলেন, "কোনও বছরই ওঁরা পুজোতে এখানে আসেন না ৷ এবারই প্রথম দুর্গাপুজো দেখতে অভিষেক ওঁর ছেলেকে নিয়ে শ্যালিকার বাড়িতে এসেছিলেন ৷ শনিবার সপ্তমীর দিন সকালেই তাঁরা আগরপাড়ায় আসেন ৷ আর বিকেলে সবার সঙ্গে বাবা ও ছেলে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যায় । আর সেখানেই চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের ৷ ওঁর স্ত্রী সুস্থ আছেন ৷ কিন্তু, শোকে একদম ভেঙে পড়েছেন ৷"