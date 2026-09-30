ETV Bharat / state

থিম বামবধ, 107 বছরের পুজোয় রাজনীতির বিষবাষ্প !

Durga Puja 2026: 'বামবধ'-কে থিম করে বিতর্কে পুজো কমিটি । কেন বাছা হল এমন থিম ? কে কী বলছেন ? পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।

South dumdum puja theme baam badh
107 বছরের পুজোয় রাজনীতির বিষবাষ্প (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 10:34 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর : তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব নিতে বলেছিল কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি । প্রস্তাব সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।বার্তা ছিল, পুজো আর রাজনীতিকে মিশিয়ে দেওয়ার কোনও বাসনা তাঁর নেই । রাজনীতি থেকে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবকে দূরে রাখার কথাই বলেছিলেন রাজ্যসভার এই সাংসদ ।

তবে তাঁর দলের এক নেতার পুজোয় শুধু রাজনীতি মিশেছে তা নয়, সেটাই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয় । দক্ষিণ দমদমের কামারডাঙার দুর্গাপুজোর থিম 'বাম বধ '। 107তম বছরে পা দেওয়ায় পুজোয় রাজনৈতিক ফতোয়া থেকে কট্টর হিন্দুত্ববাদের বাড়বাড়ন্ত। পুজোর ব্যানার ও তার বার্তাকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বামেরা এই নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

কী নিয়ে বিতর্ক ?

পুজোর ব্যানারে থাকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লাল ও কমলা ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা— “এবার পুজোয় বাম বধ”। ব্যানারের মাঝে একটি ত্রিশূল আঁকা । পাশে সিপিএমের কাস্তে-হাতুড়ি-তারা প্রতীক ও মাইক হাতে এক ব্যক্তির অবয়বের উপর লাল কাটা চিহ্ন দেওয়া । সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে: “সিপিআইএম. / DYFI / SUCI সহ সকল বামপন্থী সংগঠন দ্বারা নির্মিত স্টল বসতে দেওয়া হবে না।”

পুজো কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মণ্ডপ বা সংলগ্ন এলাকায় বামেদের বইয়ের স্টল বসানো যাবে না। এই পুজো কমিটির মূল উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা সুরজ কুমার সিং জানিয়েছেন, এবার তাঁদের পুজোর মূল ভাবনা ‘ বাম বধ '।

107 বছরের পুজোয় রাজনীতির বিষবাষ্প (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "পুজোর পক্ষ থেকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ব্যানার লাগানো হচ্ছে। বামপন্থীদের কোনও স্টল বা ব্যানার আমর লাগাতে দেব না। বাংলার সব পুজো কমিটিকেও আমরা অনুরোধ করব একই কাজ করতে । কারণ, বামপন্থীরা হিন্দু ধর্ম বিরোধী। তারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে উপহাস করে । হিন্দু ধর্মের সাধুসন্তদের অপমান করে । হিন্দু রীতিনীতিকে অপমান করে । আমাদের মা কালীকে নিয়েও উপহাস করে । আমাদের স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে উপহাস করে। এই বাংলার হিন্দুদের নিয়ে উপহাস করে । তাই তাঁদের কোনও স্টল দুর্গাপুজোয় থাকবে না ।"

সিপিএমের বক্তব্য

সিপিএম নেতা শতরুপ ঘোষ বলেন, "এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। দুর্গা পুজোর মতো উৎসবের পাঁচটা দিন মানুষ নিজের পরম শত্রুকেও ভুলে একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। সেটা নষ্ট করতে চাইছে বিজেপি। বামফ্রন্ট আমলে আপনারা কখনও দেখেছেন, আমরা পুজা কমিটি দখল করে নিজের রাজনৈতিক প্রচার করেছি ? এই বিজেপি এমন একটা দল যারা রাম মন্দিরের টাকা চুরি করে। গোমাংস বিক্রির কোম্পানি থেকে টাকা নেয়। আবার সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের টাকা দিয়ে অলি পাবে গরু খেতে পাঠায়। এসব নিয়ে আর কী বলা যাবে। এরকম দু-একটা পূজা কমিটি বামপন্থীদের কিছু করতে পারবে না। এরা চিরকাল থাকবেও না। কিন্তু বামেরা নিজেদের কাজ নিজেরা ঠিক করে নেবেন। বামপন্থীরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন ।

ডিওয়াইএফআইয়ের নাহিদ কাইজার বলেন, "কোনও রাজনৈতিক দলের পুজো করার কথা নয়। রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ মতাদর্শ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে। এরা আসলে ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করে দিতে চায়। এরা ভারতবর্ষের সংবিধানকে মানে না । এই দেশটা সেকুলার সেটা ওরা ভুলে যাচ্ছে। আর যারা সংবিধান মানে না এবং সেকুলার নয় তাদের এই রাজ্যে থাকার কোন অধিকার নেই।"

তিনি কটাক্ষ করে আরও বলেন,"পুজো বলতে কী বোঝায় সেটা কি ওরা বোঝে ? বাংলা বা বাঙালি সংস্কৃতি কি ওরা বোঝে ? বাঙালির সাথে বামপন্থার যোগ সুনিবিড়। বাঙালি মনন থেকে বামেদের আলাদা করা যায় না।"

তিনি নাম না করে পুজো উদ্যোক্তা সুরাজ সিংকে বলেন, " তিনি বাইরের থেকে এসছেন। এমনকী ওঁকে মদ্যপান করে রাস্তায় পড়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে। আসলে উনি এসব করে মুখ্যমন্ত্রীর চোখে পড়ার চেষ্টা করছেন । যাতে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা পায়। কিন্তু এসব করে কিছু হবে না। যদি বামপন্থীরা ওখানে স্টল দিতে চায় তাহলে ওখানেই স্টল হবে । কার কত ক্ষমতা আছে সেটা আমরা দেখে নেব।" অভিযোগ উঠেছে যে বামপন্থীরা নাকি পুজোর রীতিনীতি মানে না । এই নিয়ে নাহিদ বলেন, "বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার অনেক আগের থেকেই তো বাংলায় দুর্গাপূজা হচ্ছে। আর এই দুর্গোৎসব কথাটা তো বামপন্থীরা বলেনি । এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা । ওরা এসব জানে না।"

বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বক্তব্য

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অমিয় সরকার জানান, সাত্ত্বিক থিম ছাড়া অন্য কোনও রকম থিমকে তাঁরা পছন্দ করেন না। একইসঙ্গে বাম বধ-ডান বধ-মানুষ-বধ এইসবও বলা উচিত নয় । এই ধরনের কথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পছন্দ করে না। পুজোর মধ্যে কোনও রাজনীতির প্রবেশ করানো উচিত নয় ।

রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, " পুজো করা কোনও রাজনৈতিক দলের কাজ নয় । তাদের কাজ রাজনীতি করা। তাই 365 দিনই রাজনীতি করা প্রয়োজন । সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সমস্ত মানুষেরই আস্থাকে বিজেপি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কোনও আস্থা যদি আরেকটি আস্থাকে আঘাত না করে তাহলে বিজেপির কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারও আস্থা যদি এমন কথা বলে যে অন্যদের কেটে জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা যায় এবং অন্যদের বাড়ি লুঠ করা যায় তাহলে সেই আস্থাতেও আমরা বিশ্বাস করি না।"

তিনি আরও বলেন, " তবে এটাও ঠিক প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে বামেরা ক্ষমতায় এলে বেলুড় মঠকে কফি হাউসে পরিবর্তন করে দেবেন। তাঁরা দুর্গাপূজো বন্ধ করে দুর্গোৎসব চালু করেছিলেন। কিন্তু কোনওদিন ঈদ কে আরব উৎসব বলার ক্ষমতা ওদের হয়নি। সেই সময় ইনসাফ যাত্রা হয় না। বামেদের প্রতি একটা স্বভাবজাত ঘৃণা সনাতনীদের আছে। কারণ বামেরা প্রতিক্ষেত্রে হিন্দুদের আস্থার উপরে আক্রমণ করেছেন। হেয় করেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ভ্রান্ত মস্তিষ্কের সন্ন্যাসী বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি বলেছেন । বলেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণের মৃগী রোগ ছিলেন ।

কংগ্রেসের বক্তব্য

কংগ্রেস নেতা সুমন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাম পক্ষ বধ করতে গিয়ে আবার সব গুলিয়ে ফেলছেন না তো কিছু অবাঙালি কর্তা মশাইরা? আজ এই ফ্লেক্সটা দেখলাম। আর এটা নিয়েই কয়েকটি কথা ।

বাম বধের প্রবল ইচ্ছাকে মাথায় রেখে একটি নতুন সন্ধিযুক্ত নতুন শব্দ তৈরি দেখলাম। বামের সঙ্গে বধ যোগ করলে দাঁড়ায় বামাবধ। মানে শব্দটার অর্থ দাঁড়াল- বামা-কে বধ। বামা= অর্থাৎ নারী কিংবা কন্যা। বাংলা সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে দেবী দুর্গা বা কালীর সমার্থক হিসেবেও বামা শব্দটা ব্যবহৃত হয়। এমনকী বহু সাহিত্যিক নারীর মধ্যে দেবীত্বের উপস্থিতি বোঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিভূতিভূষণের 'বামা' গল্পটা মনে পড়ে ? সুতরাং, এই দুর্গা পুজোয় এরা আদৌ কাকে বধ করতে চাইছেন, সেটা নিয়ে আমি বেশ সন্দিহান।

সনাতন ধর্ম ও প্রাচীন সাহিত্যে ঈশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী রূপের ধারণা রয়েছে। যেমন— শিবের বাম পাশে পার্বতী অবস্থান করেন । তাঁকে বলা হয় 'অর্ধনারীশ্বর'। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও নারী শক্তি পুরুষের বাম পাশে অবস্থান করে। এই ধর্মীয় ও পৌরাণিক ধারণা থেকে সাহিত্যে স্ত্রীকে পুরুষের 'বামাঙ্গিনী' বা 'বামাবর্ত' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-পদাবলি এবং প্রাচীন গীতি কবিতাগুলোতে নারীর রূপ, সৌন্দর্য এবং তাঁদের মান-অভিমান বোঝাতে 'বামা' শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। সেখানে 'বামা' কেবল একটি শব্দ নয়, বরং তা নারীত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলায় নারী জাগরণের সূচনা হয়, তখন এই শব্দটির একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেখা যায়। 1863 সালে উমেশচন্দ্র দত্ত নারীদের শিক্ষা ও সচেতনতার জন্য 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা শুরু করেন। এখানে 'বামা' শব্দটির অর্থ ছিল সমগ্র 'নারী সমাজ'। অর্থাৎ, সাহিত্যে ও সমাজে অবহেলিত নারীদের আলোর পথ দেখাতেই এই নামকরণ করা হয়েছিল। এবং তাতে ' বামা ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধকের নাম বামাক্ষ্যাপা । আসল নাম বামাচারণ চট্টোপাধ্যায়। তাহলে কি বামা ক্ষ্যাপাকেও বধ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করছেন ! তাহলে বিপদ । এবার তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে আরও একটা ভিন্ন দিক দেখি। 'বধ' এটি একটি বিশেষ্য পদ। বাংলা অভিধান অনুযায়ী এর মানে হত্যা বা হনন। আরও সহজ কথায় - ' খুন '।

তাহলে কি এই পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বামদের খুন করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ! তাহলে কি মা দুর্গার পুজো বা শারদোৎসবকে রক্তাক্ত করার হুমকি দিচ্ছেন ? পুলিশ প্রশাসনের তো এখনই প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা উচিত।। শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্য মহাশয় আশা করি আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবকে আশান্তিহীন করতে এঁর বিরুদ্ধে দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেবেন।"

TAGGED:

PUJA THEME BAAM BADH
KOLKATA PUJA THEME CONTRO
পুজোয় রাজনীতির বিষবাষ্প
বামবধকে থিম করে বিতর্কে পুজো
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.