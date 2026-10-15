বৃষ্টি হলেও ছিটেফোঁটা, দুর্গাপুজোয় রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বৃষ্টি হলেও ছিটেফোঁটা, দুর্গাপুজোয় রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস
West Bengal Weather Forecast: স্থানীয় মেঘের কারণে হালকা বৃষ্টি হলেও তা পুজোর আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না । কেমন থাকবে পুজোর ক'দিনের আবহাওয়া ?
Published : October 15, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে প্যান্ডেল হপারদের দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার কথা । পুজোয় নিম্নচাপের সম্ভাবনা নেই । ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের সতর্কবার্তাও নেই ।
বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে সপ্তমীর দিন পর্যন্তই । পুজোতে বেশিরভাগ দিন প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 15 অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহাপঞ্চমীতে দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে এক-দুটি জায়গায় হালকা বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
16 অক্টোবর শুক্রবার মহাষষ্ঠীর দিন দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
17 অক্টোবর শনিবার প্রথম সপ্তমীর দিন দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গা, উত্তর 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে এক-দুটি জায়গায় হালকা বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
দ্বিতীয় সপ্তমী থেকে একাদশী অর্থাৎ, 18 থেকে 22 অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার কথা পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
আজ 15 অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহাপঞ্চমীতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
16 অক্টোবর শুক্রবার মহাষষ্ঠীর দিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের এক-দুটি জায়গায় হালকা বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
17 অক্টোবর শনিবার সপ্তমীতে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ের এক-দু'টি জায়গায় হালকা বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ৷ উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে ৷
দ্বিতীয় সপ্তমী থেকে একাদশী অর্থাৎ, 18 থেকে 22 অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 74 শতাংশ ।