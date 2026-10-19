125 বছরে বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো, মহাষ্টমীতে ভক্তির ঢল ! বিবেকানন্দের ঐতিহ্যে মিশল আধুনিকতা
Durga Puja at Belur Math: বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অহিংস রীতি। পশুবলি হয় না। পরিবর্তে ফল ও আনাজের মাধ্যমে প্রতীকী বলির রীতি পালিত হয়।
Published : October 19, 2026 at 11:08 AM IST
বেলুড়, 19 অক্টোবর: গঙ্গার বুকে সকালের আলো, মঠ চত্বরে উপচে পড়া ভিড়, আর মণ্ডপজুড়ে মন্ত্রোচ্চারণ । মহাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠে যেন ভক্তির এক অনির্বচনীয় আবহ । এ বছর ঐতিহাসিক 125 বছরে পদার্পণ করেছে মঠের দুর্গাপুজো । 1901 সালে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে যে পুজোর সূচনা, সময়ের সঙ্গে তা হয়ে উঠেছে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচিত অধ্যায় । সোমবার, 19 অক্টোবর, মহাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে সেই ঐতিহ্য ঘিরেই সকাল থেকে ভক্তদের ঢল নেমেছে বেলুড় মঠে । পুজোর অন্যতম আকর্ষণ কুমারী পুজো, যেখানে প্রতিবারের মতো এবারও এক বালিকাকে দেবীজ্ঞানে আরাধনা করা হল । আচার, বিশ্বাস ও মানবধর্মের এই মেলবন্ধনেই আলাদা পরিচিতি পেয়েছে বেলুড় মঠের দুর্গোৎসব ।
1901 সালে মহাষষ্ঠীর দিন স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও স্বামীজির ধর্মভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই পুজো কেবল একটি বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সাম্যের বার্তা এবং মানুষের সেবাকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখার দর্শন । 125 বছরের এই পরম্পরা তাই প্রতি বছরই দেশ-বিদেশের ভক্তদের আকর্ষণ করে ।
মহাষ্টমীর সকালে মঠে পুজোর সূচনা হয় মঙ্গলারতি ও অন্যান্য নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । দিনের বিশেষ আকর্ষণ কুমারী পুজো । শাস্ত্রীয় রীতি মেনে নির্বাচিত এক বালিকাকে দেবীর জীবন্ত প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয় । কুমারীর মধ্যে মাতৃশক্তির প্রকাশ, এই ভাবনাই পুজোর কেন্দ্রে । বেলুড় মঠের ঐতিহ্যে এই আরাধনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায় নারীকে শক্তিরূপে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কুমারী পুজোর মধ্যে তারই প্রতিফলন খুঁজে পান ভক্তেরা ।
মঠের নিয়ম অনুযায়ী 1 থেকে 16 বছর বয়সী বালিকাদের মধ্য থেকেই কুমারী নির্বাচন করা হয় । এবারের কুমারী নির্বাচন করা হয়েছে হাওড়ার রিষড়ার সৌম্যকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দেবাদৃতাকে । মঠের এক সন্ন্যাসী বলেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কলুষতাহীন কুমারী মেয়েরা জাগতিক সমস্ত নেতিবাচক শক্তি থেকে দূরে থাকে । তাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে শুদ্ধ মাতৃভাব। স্বামীজি সেই জীবন্ত বিগ্রহের তত্ত্বকেই বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।" শতবর্ষ প্রাচীন এই ধারায় এবারেও কুমারীকে পূজা করা হচ্ছে 'উমা' রূপে ।
কুমারী পুজোকে ঘিরে সকাল থেকেই মঠ চত্বরে ভক্তদের ভিড় জমে । বহু মানুষ সরাসরি পুজো দেখার জন্য মণ্ডপের সামনে অপেক্ষা করেন । দূর থেকে আসা দর্শনার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও এই বিশেষ দিনে মঠে উপস্থিত হন । তবে ভিড়ের কারণে সকলের পক্ষে মণ্ডপের সামনে পৌঁছনো সম্ভব হয় না । তাই দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বড় পর্দার ব্যবস্থা করা হলে পিছনের সারিতে থাকা মানুষও পুজোর দৃশ্য দেখতে পারেন । দূরে থাকা ভক্তদের কাছে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল মাধ্যমেও পুজোর অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ।
বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অহিংস রীতি । এখানে পশুবলি দেওয়া হয় না । তার পরিবর্তে ফল ও আনাজের মাধ্যমে প্রতীকী বলির রীতি পালিত হয় । শ্রীমা সারদা দেবীর করুণা, অহিংসা ও জীবের প্রতি মমত্ববোধের আদর্শের সঙ্গে এই রীতির যোগ রয়েছে বলে মনে করেন ভক্তেরা । ধর্মীয় আচারকে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রয়াস রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারায় গুরুত্বপূর্ণ, এই পুজোতেও তার প্রকাশ দেখা যায় ।
পুজোর আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ভোগ বিতরণ । পুষ্পাঞ্জলি ও নির্ধারিত আচার শেষ হওয়ার পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় । বহু মানুষের জন্য ভোগের আয়োজন করতে মঠ কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয় । খিচুড়ি-সহ বিভিন্ন প্রসাদ গ্রহণের জন্য ভক্তদের দীর্ঘ সারি দেখা যায় । জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা আর্থিক অবস্থার ভেদাভেদ না করে মানুষের কাছে প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার এই রীতিকে সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবেও দেখা হয় ।
মঠের দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয় । শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার ভাবনা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজের অন্যতম ভিত্তি । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও সমাজসেবার নানা উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় উৎসবকেও মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে । বেলুড় মঠের পুজোয় সেই দর্শনেরই প্রতিফলন দেখতে পান ভক্তেরা ।
এদিন ভোর 5 টা 40 মিনিটে মঙ্গলারতি ও মহাস্নানপর্বের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা হয়েছে । কুমারী পুজোর পর, বেলা 10 টা 28 মিনিট থেকে বেলা 11 টা 16 মিনিটের মহেন্দ্রক্ষণে সবচেয়ে পবিত্র সন্ধিপুজো । এরপর মহানবমীতে পুজোর পাশাপাশি বিশেষ হোম ও যজ্ঞের আয়োজন থাকে । বিজয়া দশমীতে নির্ধারিত রীতি মেনে দর্পণ বিসর্জন ও প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে । প্রতিটি আচার নির্দিষ্ট সময়সূচি ও মঠের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয় ।
125 বছরের এই পুজো তাই একদিকে যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারক, অন্য দিকে তেমনই ইতিহাস ও সংস্কৃতিরও সাক্ষ্য । সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য ব্যবস্থাপনাতেও এসেছে পরিবর্তন । কিন্তু কুমারী পুজো, অহিংসার আদর্শ, ভক্তদের সঙ্গে মিলিত ভাবে উৎসব পালন এবং মানবসেবার বার্তা- এই মূল ভাবনাগুলি আজও বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোর পরিচয় বহন করে । মহাষ্টমীর সকালে গঙ্গার তীরে ভক্তদের সমাগমে তাই শুধু উৎসবের ছবি নয়, ফুটে উঠেছে সোয়া শতাব্দীর এক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাও ।