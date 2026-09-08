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আশ্বিনের শারদপ্রাতে ঘরে ফিরছেন উমা... দেবীর আগমন-গমন কীসে ? লক্ষণ শুভ না অশুভ

শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন। উমা আসছেন মর্ত্যে। শাস্ত্রমতে, বলা হয় ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আগমন-দশমীতে গমন হয়। এবার মা দুর্গার কীসে আগমন ও গমন ?

DURGA PUJA 2026
আশ্বিনের শারদপ্রাতে ঘরে ফিরছেন উমা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 8:06 AM IST

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শরতের প্রকৃতি জানান দেয়, উমার মর্ত্যে আগমনের কথা ৷ প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন সাজে ৷ বাকি প্রায় একমাস। তার পরেই মায়ের আগমন। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব ও আবেগ হল দুর্গাপুজো। রথের রশিতে টান পড়ার পরপরই যার শুভসূচনা হয়ে যায়। এরপর অপেক্ষা শুধু উমার ঘরে আসার পালা। অশুভশক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভশক্তির জয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ৷

বাঙালির সবচেয়ে বড় পার্বণ এই দুর্গাপুজো। বছরের নতুন ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা হাতে পেলেই বাঙালিরা যে দিনগুলিতে সবার আগে চোখ যায়, তার মধ্যে দুর্গাপুজো একটি। পুরো বিশ্বের বাঙালি জাকজমকপূর্ণ এই উৎসব উদযাপন করেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, দেবীর দুর্গার মর্তে আগমন ও গমন যে বাহনে, তার উপর নির্ভর করে পুরো বছরটা পৃথিবীবাসীর কেমন কাটবে।

DURGA PUJA 2026
2026 সালে দেবী দুর্গার আগমন-গমন (ইটিভি ভারত)

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন। উমা আসছে বাড়িতে। বছরের এই পাঁচটা দিন যে যতই দূরে থাকুক না কেন, ঘরে ফেরে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুরা সকলে মিলে তার পর মিলনোৎসবে মেতে ওঠা। এই দিনগুলোর জন্য তাই বছরভরের অপেক্ষা। মহালয়ার কাকভোরে রেডিয়োয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দৃপ্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ বলে দেয় পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষ এসে গেল। ঠিক তারপর দিন, প্রতিপদ তিথিতে অবাঙালিদেরও নবরাত্রির পুজো শুরু।

শাস্ত্র মতে, বলা হয় ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আগমন এবং দশমীতে গমন ৷ এবছর মা দুর্গার আগমন শুভ না অশুভ ইঙ্গিত ?

DURGA PUJA 2026
কোন বাহন কীসের প্রতীক ? (ইটিভি ভারত)

2026 সালে দেবী দুর্গার আগমন-গমন:

  • এই বছর দেবী দুর্গার আগমন ঘোটকে, অশুভ ও ধ্বংসাত্মক ফল নির্দেশ করে, যার অর্থ চারিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া।
  • এবং দেবীর গমন নৌকায়, বন্যার প্রতীক ৷ শাস্ত্রে বলা আছে, কোনও বছর দেবীর আগমন ও গমন একই বাহনে হলে তা অত্যন্ত অশুভ।

কোন বাহন কীসের প্রতীক ?

  • দোলা- দোলা অর্থাৎ পালকি হল মহামারী বা মড়কের প্রতীক।
  • নৌকা- নৌকা বন্যার প্রতীক। আবার অনেকে মনে করেন, নৌকায় দেবী দুর্গার আগমন হলে চারিদিকে ভালো ফসল হয় ।
  • গজ- গজ বা হাতি হল শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। গজে আগমন বা গমন হলে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হয়।
  • ঘোটক- ঘোটক বা ঘোড়ার অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এলোমেলো অবস্থা। যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, বিপ্লব ইত্যাদির সঙ্কেত।

লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । ভক্তরা যদি প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে দেবীর আরাধনা করেন, তবে সঙ্কট এড়ানো সম্ভব ।

DURGA PUJA 2026
2026 সালের দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ (ইটিভি ভারত)

2026 সালের দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ:

  • মহালয়া- 10 অক্টোবর (দেবীপক্ষের সূচনা) শনিবার
  • মহাপঞ্চমী- 15 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
  • মহাষষ্ঠী- 16 অক্টোবর, শুক্রবার
  • মহাসপ্তমী- 17 অক্টোবর, শনিবার
  • মহাসপ্তমী- 18 অক্টোবর, রবিবার
  • মহাষ্টমী- 19 অক্টোবর, সোমবার
  • মহানবমী- 20 অক্টোবর, মঙ্গলবার
  • মহাদশমী- 21 অক্টোবর, বুধবার

বাঙালি রীতিতে ষষ্ঠী থেকে দশমী এই পাঁচদিন (এবছর 6 দিন) দেবী আরাধনা হলেও হিন্দিভাষীদের কাছে এই উৎসব আবার নবরাত্রি হিসেবে পরিচিত ৷ তাদের রীতি অনুযায়ী ন'দিন ধরে চলে দেবী বন্দনা ৷

TAGGED:

DURGA PUJA 2026 MAHALAYA
দুর্গাপুজো 2026
দেবীপক্ষের সূচনা
উমার আগমন গমন
DURGA PUJA 2026

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