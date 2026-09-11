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ছেঁড়া তারে নতুন সুর ! ভাঙা-গড়ার খেলায় টালা প্রত্যয়ের চমক ‘বিয়োজন’

Tala Prattoy Durga Puja 2026: টালা প্রত্যয়ের নতুন কমিটির চেয়ারম্যান রীতেশ তিওয়ারি এবং শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল ।

Tala Prattoy Durga Puja 2026
‘বিয়োজন’-এর ভাবনায় 101 বছরে টালা প্রত্যয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 8:42 AM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: পুরনো জায়গা থেকে বিয়োজন, নতুন জায়গায় সংযোজন । পুরনো কমিটির বিয়োজন, নতুন কমিটির সংযোজন ৷ শতবর্ষে যে শিল্পীর বিয়োজন ঘটেছিল, 101তম বর্ষে তাঁর সংযোজন ৷

এই ‘বিচ্ছিন্নতা থেকে নতুন করে সংযোগ’-এর ভাবনাকেই এবারের পুজোর থিম ‘বিয়োজন’-এর অন্যতম অর্থ হিসেবে তুলে ধরছে টালা প্রত্যয় । বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এবারের পুজোর ভাবনা ও আয়োজনের কথা জানান টালা প্রত্যয়ের কর্মকর্তারা । উপস্থিত ছিলেন নতুন কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি এবং শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল ।

টালা প্রত্যয়ের ‘বিয়োজন’

দীর্ঘ টালবাহানা ও জটিলতার পর অবশেষে নতুন জায়গায় নতুন কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে 101তম বর্ষে ফিরছে উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় এই পুজো টালা প্রত্যয় । এবার থিম ‘বিয়োজন’ । সাধারণ অর্থে বিয়োজন মানে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয়ে যাওয়া । কিন্তু টালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সংযোজনের গল্প রয়েছে ।

নতুন জায়গা-নয়া কমিটি, ফিরছেন পুরনো শিল্পী; ‘বিয়োজন’-এর ভাবনায় 101 বছরে টালা প্রত্যয় (ইটিভি ভারত)

শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালের ব্যাখ্যায়, থিমের একটি অর্থ হল, দেবীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ তৈরির আগে সংসারের মায়া-মমতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা । আবার অন্য অর্থটি সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে টালা প্রত্যয়ের এবারের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে । এবার পুরনো জায়গা থেকে সরে নতুন জায়গায় এবং নতুন কমিটিকে নিয়ে নতুনভাবে পথচলা শুরু হচ্ছে ।

আর শিল্পীর ক্ষেত্রেও রয়েছে ফিরে আসার গল্প । 100তম বর্ষে টালা প্রত্যয়ের পুজোয় কাজ করার কথা থাকলেও কোনও কারণে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল । এবার 101তম বর্ষে আবার নতুন করে টালা প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর সংযোগ তৈরি হয়েছে । শিল্পীর কথায়, ‘‘টালা প্রত্যয়ের যে নিজস্ব জায়গা, সেখান থেকে ডিটাচ (আলাদা) হয়ে একটা নতুন পরিসরে কাজ হচ্ছে । পুরনো কমিটি থেকে ডিটাচ হয়ে নতুন অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়েছে । আমার 100তম বর্ষে কাজ করার কথা ছিল, কোনও কারণে আলাদা হয়ে যাই । আবার আমার একটা নতুন অ্যাটাচমেন্ট শুরু হচ্ছে ।’’

অর্থাৎ, এবারের ‘বিয়োজন’ শুধু মণ্ডপের শিল্পভাবনা নয় । টালা প্রত্যয়ের বর্তমান পরিস্থিতিই যেন সেই ভাবনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে । পুরনো জায়গা হারিয়ে নতুন জায়গা পাওয়া, পুরনো কমিটি থেকে সরে নতুন কমিটির সঙ্গে পথচলা এবং 100তম বর্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে 101তম বর্ষে শিল্পীর ফের সংযোগ — সব মিলিয়ে ‘বিয়োজন’ থেকেই নতুন সম্পর্ক তৈরির গল্প বলছে টালা প্রত্যয় ।

Tala Prattoy Durga Puja 2026
‘বিয়োজন’-এর ভাবনায় 101 বছরে টালা প্রত্যয় (ইটিভি ভারত)

এর সঙ্গে থিমের আধ্যাত্মিক অর্থটিও গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পীর বক্তব্য, দেবী দুর্গার আরাধনার মাধ্যমে তাঁর আধ্যাত্মিক স্পর্শ পেতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন সংসারের মায়া থেকে নিজেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করা। সেই বিয়োজনের পরেই পরম শক্তির সঙ্গে নতুন সংযোগ তৈরি সম্ভব । শিল্পীর কথায়, ‘‘আমরা যখন দেবী দুর্গার আরাধনা করতে চাইছি, তাঁর আধ্যাত্মিক স্পর্শ পেতে চাইছি, প্রথম দরকার সংসারের মায়া থেকে নিজেকে আলাদা করা । না হলে ওই অ্যাটাচমেন্ট সম্ভব নয় ।’’

টালা প্রত্যয়ের চ্যালেঞ্জ

ভাবনার পাশাপাশি এবারের পুজোয় বাস্তব চ্যালেঞ্জও কম নয় । টালা মাঠে পুজো করা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির পর এবার নতুন জায়গায় পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে । শিল্পীর বক্তব্য, আগে যে মাঠে পুজো হত, সেটি সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল । জুন মাসের শুরু থেকে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হত, পুজো শেষ হওয়ার পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে খালি হয়ে যেত মাঠ। বছরের বাকি সময়ও সেখানে নানা অনুষ্ঠান চলত ।

মাঠ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির বিস্তারিত কারণ তিনি বলতে না পারলেও, নতুন জায়গা দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিল্পী । সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি নেই এবং তাঁরা মর্নিং ওয়াকও করতে পারছেন । ফলে নতুন জায়গায় পুজো হচ্ছে ৷ যদিও আগের তুলনায় সেটি ছোট ।

ছোট জায়গায় বিপুল দর্শনার্থীকে সামলানো এবার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ । কারণ, টালা প্রত্যয়ের পুজোয় যে সংখ্যক মানুষ ভিড় করেন, সেটা কমবে না বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা । ছোট জায়গার মধ্যে সাধারণ দর্শনার্থী, ভিআইপি দর্শক এবং পুজোর বিচারকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করাই বড় পরীক্ষা । শিল্পীর কথায়, ‘‘টালা প্রত্যয়ে যে সংখ্যক মানুষ বা দর্শনার্থী পুজোর সময় ভিড় জমান, তা বিন্দুমাত্র কমবে না । সেই মানুষকে সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ ।’’

Tala Prattoy Durga Puja 2026
টালা প্রত্যয়ের পুজো কমিটির সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)

পুজোর সময় বিভিন্ন সংস্থার বিচারকরাও মণ্ডপে আসেন । তাঁদের জন্য আলাদা জায়গা রাখতে হয় । একইভাবে ভিআইপি পাস নিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা থাকে । আগে বড় পরিসরে এই সমস্ত জায়গা তৈরি করা সম্ভব হলেও এবার পরিস্থিতি আলাদা । জায়গা ছোট হলেও আয়োজন বা ব্যবস্থাপনায় যাতে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেদিক নজর আয়োজকদের ৷

ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে ভিআইপি পাস

দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের বিপুল ভিড় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শিল্পী । তাঁর বক্তব্য, কলকাতার পুজো যেভাবে ধীরে ধীরে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের মানুষ যেভাবে পুজো দেখতে কলকাতায় আসছেন, সেই প্রবণতা অত্যন্ত ইতিবাচক । কিন্তু ভিড়ের চাপে সেই পুজো দেখার অভিজ্ঞতাই অনেক সময় সুখকর হচ্ছে না ৷ একটি মণ্ডপ দেখার জন্য দর্শনার্থীদের তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়াতে হয় । অথচ মণ্ডপে ঢোকার পর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁদের বের করে দেওয়া হয় ।

ভিড় সামলাতে প্রশাসনের তরফেও অনেক সময় দ্রুত দর্শনার্থীদের বের করে দেওয়া হয় ৷ ফলে শিল্পকর্মকে মন দিয়ে দেখার সুযোগ থাকে না । শিল্পীর কথায়, ‘‘একটা মানুষ তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর 30 সেকেন্ড প্রতিমা দর্শন করে চলে যেতে হয় ।’’ দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখেই আগে পুজো দেখার মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল বলে জানান তিনি ।

পাশাপাশি, পুজোর সময় ভিআইপি পাস বিক্রি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিল্পী । তাঁর বক্তব্য, যখন দুর্গাপুজো সর্বসাধারণের উৎসব, তখন পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত টাকা দিয়ে ভিআইপি পাস নিয়ে পুজো দেখার প্রচলন নিয়েও প্রশ্ন থাকা উচিত । শিল্পীর প্রশ্ন, ‘‘সর্বসাধারণের পুজো । তাহলে টিকিট কেটে কেন পুজো দেখছি ? এই টিকিট কেন বিক্রি করা হচ্ছে ?’’ সমাজমাধ্যমের সাহায্যে এই প্রশ্ন সাধারণ দর্শকের কাছেও পৌঁছে দিতে চান বলে জানান তিনি ।

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TAGGED:

টালা প্রত্যয়
দুর্গাপুজো 2026
TALA PRATTOY
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