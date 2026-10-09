সূচ-সুতোয় ফুটিয়ে তোলেন শোক-একাকীত্বের গল্প, নবতিপর বাসন্তী দেবীই বাস্তবের 'দশভুজা'

সূচ-সুতোয় ফুটিয়ে তোলেন শোক-একাকীত্বের গল্প, নবতিপর বাসন্তী দেবীই বাস্তবের 'দশভুজা'
Siliguri Living Durga: নব্বই ছোঁয়া বয়সে সন্তান হারানোর শোক ৷ চরম নিঃসঙ্গতা জয় করে শিলিগুড়ির বাসন্তী দেবীর নীরব সৃষ্টি ৷ প্রতিবেদন শুভদীর রায় নন্দীর ৷
Published : October 9, 2026 at 6:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 অক্টোবর: শারদোৎসবের রঙিন আলোয় যখন পুরো বাংলা মেতে ওঠে মা দুর্গার আগমনে... ঢাকের কাঠি আর আলোকের ঝর্না ধারায় যখন মেতে ওঠে প্রতিটা গলি, ঠিক তখনই শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির একলা ঘরে রচিত হয় জীবনসংগ্রামের একদম অন্য এক গল্প। সেখানে কোনও মাটির প্রতিমা নেই, নেই সোনা কিংবা রুপোর গয়নার ঝলকানি। আছেন কেবল এক প্রবীণ শিল্পী, যাঁর নাম বাসন্তী দেবী কর্মকার।
নামের সঙ্গে 'বাসন্তী দুর্গা'র এক অদ্ভুত স্বর্গীয় মিল থাকলেও তাঁর লড়াইটা এই মর্ত্যের কঠিন মাটিতে। স্বর্গীয় দেবী দুর্গা যেমন দশ হাতে অশুভ শক্তি বিনাশ করতে অস্ত্র তুলে নেন, শিলিগুড়ির এই আশি-নব্বই ছুঁইছুঁই বৃদ্ধাও তেমনি তাঁর আঙুলের ভাঁজে তুলে নিয়েছেন সামান্য সূচ আর সুতো। সেই সূচ-সুতোকেই অস্ত্র বানিয়ে তিনি প্রতিদিন জয় করে চলেছেন বয়সের ভার, স্বজন হারানোর গভীর ক্ষত এবং একাকী জীবনের সীমাহীন শূন্যতা।
বাসন্তী দেবী দশ সন্তানের জননী। একটি বড় পরিবারকে পরম মমতায় আগলে রেখেছিলেন জীবনের বহু বসন্তজুড়ে। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর নিয়মে জীবন তাঁকে দিয়েছে একের পর এক কঠিন আঘাত। অনেক আগেই কোল খালি করে চলে গিয়েছে তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সন্তানের শোক যে কতখানি ভারী, তা কেবল এক জন্মদাত্রী মা-ই অনুভব করতে পারেন। বাকি ছেলে, মেয়েরাও আজ কাজের প্রয়োজনে কিংবা নিজ নিজ সংসারের টানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দূরে। ফাঁকা, নীরব বড় বাড়িটায় আজ বৃদ্ধা বাসন্তী বড্ড একা।
কিন্তু এই বিষাদময় নিঃসঙ্গতা তাঁকে ভেঙে ফেলতে পারেনি, ঘরের চার দেওয়াল তাঁকে বন্দি করতে পারেনি অবসাদে। বরং সূচ, রঙ-বেরঙের সুতো আর এক টুকরো কাপড়কে সঙ্গী করে তিনি নিজের চারপাশে গড়ে তুলেছেন এক রূপকথার পৃথিবী, যেখানে জরা আর শোক থমকে দাঁড়ায় বাধ্য মেয়ের মতো।
এই শিল্পী হয়ে ওঠার পটভূমিটাও কম রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়ের নয়। ওপার বাংলার ঢাকা জেলায় জন্ম নেওয়া বাসন্তী মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তারপর কাকা ও খুড়তুতো দাদাদের হাত ধরে চলে আসেন জলপাইগুড়িতে। অভাবের সংসারে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ অতটা জোটেনি, কিন্তু মনের ভিতরে শিল্প সৃষ্টির যে তীব্র ব্যাকুলতা লুকিয়ে ছিল, তা দমে যায়নি। বেনারসে থাকা এক জেঠতুতো দিদির কাছ থেকে প্রথম সেলাই আর উলের কাজ শেখার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। তখন আজকের মতো হাতের কাছে সরঞ্জাম ছিল না।
ছাতার শিক কুড়িয়ে এনে তা কেটে কেটে মসৃণ করে তৈরি হতো বোনার কাঁটা! দিদির কুড়িয়ে আনা দর্জির দোকানের ফেলে দেওয়া কাপড়ের ছাঁট টুকরোয় চলত দিনের পর দিন অনুশীলন। একদিন পাড়ার এক কিশোরীকে কাপড়ের বুনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চমৎকার অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে দেখে বাসন্তীর মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো এক নতুন অনুভূতি জাগে... সেলাই কেবল জামাকাপড় জোড়াতালি দেওয়ার জিনিস নয়, সূচ আর সুতো দিয়েও নাকি ক্যানভাসের মতো আস্ত ছবি আঁকা যায়! সেইদিনই সূচ-সুতোকে নিজের চিত্রাঙ্কনের তুলি হিসেবে মনে মনে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি।
মাত্র 15 বছর বয়সে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বীরেন্দ্রনাথ কর্মকারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আসার পর জীবনের মোড় ঘোরে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। বিশাল এক হাঁড়ি-কড়াইয়ের সংসার, সন্তান মানুষ করার তাগিদ, দিনরাত এক করে খাটুনি... সব মিলিয়ে সেলাইয়ের স্বপ্নটা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভিতরের শিল্পী মন তো সহজে মরে না! সন্তানদের জন্য জামাকাপড় তৈরি করতে করতেই ফের হাতে ওঠে সূচ আর সুতো। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে, সংসারের শেষ কাজটুকু সেরে যখন সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন গভীর রাতে টিমটিমে আলোয় চলত বাসন্তীর গোপন শিল্পসাধনা।
30 বছর বয়সে নিজের জমানো খুচরো পয়সা এক করে কেনেন একটি সেলাই মেশিন। কিন্তু বিধাতা আবার পরীক্ষা নেন ৷ স্বামীর অকালপ্রয়াণে সংসারের সব ভার এসে পড়ে একা তাঁর কাঁধে। জীবনসংগ্রামের সেই কঠিন সময়েও তিনি সন্তানদের মানুষ করেছেন, একের পর এক বড় করে বিয়ে দিয়েছেন। 60 বছর বয়সে যখন দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হালকা হল, তখন তিনি হাতের কাজকেই বেছে নিলেন নিজের জীবনের পরম ও শেষ আশ্রয় হিসেবে।
আজ তাঁর বয়সের নব্বইয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কাজের গতি হয়তো কিছুটা শ্লথ হয়েছে, কিন্তু মান ও সূক্ষ্মতা বিন্দুমাত্র কমেনি। একটি কাঁথা স্টিচের শাড়ি সম্পূর্ণ করতে বাসন্তী কর্মকারের সময় লেগে যায় প্রায় এক বছর! একটি ব্লাউজের পিস তৈরি করতে লাগে দু-আড়াই মাস। বয়সজনিত কারণে চোখে ঝাপসা আসে, শরীরে আসে স্বাভাবিক ক্লান্তি, হাতের আঙুলগুলি মাঝে মাঝেই ব্যথায় শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু থমকে যাওয়া তাঁর অভিধানে নেই। চোখে বেশি চাপ যাতে না পড়ে, সে জন্য বারবার চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেন। চোখ ও শরীর ভালো রাখতে আজও নিয়ম করে খান তেলাকুচার পাতা, ব্রাহ্মী শাক আর কুলেখাড়ার রস... যে অভ্যাস তিনি ধরে রেখেছেন বহু বছর ধরে।
কোনও খবরের কাগজ, পর্দা কিংবা টিভি স্ক্রিনে দেখা কোনও নায়িকার শাড়ির সুন্দর পারের নকশা পছন্দ হয়ে গেলে তা তৎক্ষণাৎ গেঁথে নেন মনে, তারপর কাপড়ের বুকে হুবহু ফুটিয়ে তোলেন নিজের মেধা দিয়ে। তাঁর নিখুঁত কাঁথা স্টিচের খ্যাতি শিলিগুড়ির সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যেও।
বাসন্তী দেবীর কথায়, "এই কাজ করতে গেলে চোখ আর হাত দুটোই ভালো রাখতে হয়। এখন বয়স অনেক হয়েছে, তাই আগের মতো সহজে কাজ করতে পারি না। চোখে যাতে বেশি চাপ না-পড়ে, তাই আমি ঘনঘন চোখে জল দিই। তেলাকুচো শাকের পাতা, ব্রাহ্মী শাক, কুলেখাড়ার পাতাও খাই। এগুলি খাওয়ার অভ্যাস অনেকদিনের। কাজ করতে গিয়ে চোখে ক্লান্তি আসে, হাতেও কখনও সমস্যা হয়, কিন্তু সূচ-সুতো হাতে নিলে সব ভুলে যাই। কোনও ছবি বা নকশা ভালো লাগলে সেটাকে নিজের মতো করে কাপড়ে ফুটিয়ে তুলি। কয়েক মাস আগে এক নায়িকার শাড়ির পাড়ের নকশা ভালো লেগেছিল, সেটিও এখন নিজের মতো করে তৈরি করছি। আমার কাজ মানুষ পছন্দ করেন, আমার তৈরি জিনিস বিক্রি হয়, এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।"
শুধু কাঁথা স্টিচ নয়, পুতুল তৈরি, উলের কাজ এবং রান্নাতেও দক্ষ তিনি। বয়সের ভার তাঁকে থামাতে পারেনি, বরং নিজের সৃষ্টির মধ্যেই এখনও খুঁজে পান আনন্দ। মায়ের এই আজীবন নিঃশব্দ সাধনাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে সম্প্রতি তাঁর মেয়ে চন্দনা পুরকায়স্থের উদ্যোগে শহরের দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দু-দিনের সেই প্রদর্শনীতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা শিল্পরসিক মানুষ বাসন্তী দেবীর তৈরি কাজের প্রশংসা করেছেন, সানন্দে কিনে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর হাতের অপূর্ব সৃষ্টি।
মেয়ে চন্দনা পুরকায়স্থ বলেন, "মায়ের কাজ দেখে আমরা ছোট থেকেই বড় হয়েছি। বয়স বাড়লেও মা কাজটা ছাড়তে চান না। আমরা চেয়েছিলাম মায়ের এই প্রতিভা আরও মানুষের সামনে আসুক। সেই কারণেই দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে দু'দিনের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। সেখানে অনেক মানুষ এসেছিলেন, মায়ের কাজের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর তৈরি জিনিস নিয়ে গিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে মায়ের কাজ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এই ধরনের শিল্পীরা যেন হারিয়ে না যান, সেজন্য সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে ভালো হয়। মায়ের তৈরি জিনিস আরও দূরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।"
কিন্তু বাসন্তীর কাছে অর্থের চেয়েও বড় আনন্দ হল, মানুষ তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসছেন, তাঁর কাজ বেঁচে থাকছে অন্যের ঘরে ঘরে। একাকী ঘরের চার দেওয়ালে বসে যে নারী জীবনের সব দুঃখ, হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা আর জরাকে সূচের এক-একটি ফোঁড়ে জয় করে চলেছেন, শারদীয়ার এই মহাপুজোয় শিলিগুড়ির এই বাসন্তীই তো আমাদের বাস্তব সমাজের এক রক্তমাংসের সত্যিকারের 'দশভুজা'।