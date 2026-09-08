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পরিবর্তনের শারদোৎসবে সরকারি অনুদান না-নেওয়ার ঘোষণা কয়েকটি পুজো কমিটির

বড় বাজেটের ক্লাবগুলিকে সরকারি অনুদান না-নেওয়ার বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছিল। তাতে কারা নাম লেখাল ? পাশাপাশি তারা জানাল, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর আবেদনে তারা গর্বিত।

DURGA PUJA 2026
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর আবেদনে গর্বিত পুজো কমিটিগুলি (ছবি- ফোরাম ফর দুর্গোৎসব)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 6:33 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: সরকার পরিবর্তনের সঙ্গেই জল্পনা ছিল সব পুজো কমিটি আদৌ এইবার সরকারি অনুদান পাবে কি না। শেষমেশ মিলনমেলায় সমন্বয় বৈঠকে মিটল সংশয়। প্রতি কমিটি পাবে 1 লাখ টাকা। তবে বড় কমিটিগুলির কাছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদন, এই অনুদান না-নেওয়ার। তাতে সাড়া দিয়েই একাধিক পুজো কমিটি তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সোশাল মিডিয়ায়। তাঁরা দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই আবেদনে তাঁরা গর্বিত।

ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের পক্ষ থেকে সম্পাদক অঞ্জন উকিল বলেন, "সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ফোরামের পক্ষ থেকে যে সকল অনুরোধগুলি করা হয়েছিল সেগুলিকে মান্যতা দিয়ে গতকাল পুজো সমন্বয়ের সভায় তা ঘোষণা করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সদস্যক্লাবগুলিকে অনুরোধ করছি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ পুজা অনুদানের আবেদন করবেন না। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই বছরের দুর্গাপুজা খুব সুন্দরভাবে পালিত হবে বলেই আমরা আশাবাদী ৷"

সরকারে আসার পরেই পুজো কমিটিগুলির মধ্যে নানা সংশয় কাজ করছিল। এদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিটির সদস্য মুখেও বদল হতে শুরু করে। এতদিন যে পুজোর মাথায় থাকতেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক বা কাউন্সিলর এখন সেই পুজোর মাথায় বিজেপি বিধায়ক বা মণ্ডলের নেতৃত্ব। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুর্গাপুজোয় আর্থিক অনুদান ও ইলেকট্রিক বিল-সহ নানা সুযোগ, সুবিধা পাবে কি না সেই নিয়ে চাপা সংশয় ছিল কমিটিগুলির মধ্যে।

কিন্তু, গতকাল মিলনমেলায় আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে কমিটিগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে সেই সংশয় ইতি টানেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানিয়ে দেন 1 লাখ 10 হাজার নয়, প্রতি কমিটি পাবেন 1 লাখ করে ৷ সঙ্গে 100 শতাংশ বিদ্যুৎ বিল বিনামূল্যে। মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এও আবেদন করেন, যে কমিটিগুলির সামর্থ্য আছে, বড় বাজেটের পুজো করেন, তারা যাতে এই অর্থ না-নেন। ঘোষণার পর কমিটিগুলির মধ্যে ব্যাপক আনন্দের প্রতিফলন হয়। হাততালিতে ভরে যায় সভাস্থল।

DURGA PUJA 2026
পুজো কমিটি (সোশাল মিডিয়া)

এরপরই এক এক করে সোশাল মিডিয়ায় দুর্গাপুজো কমিটিগুলি তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে ৷

লেবুতলা পার্ক বা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের কর্মকর্তা বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, "আগেও অনুদান নেইনি, এখনও নেব না। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের তরফে ধন্যবাদ শুভেন্দু অধিকারীকে।"

DURGA PUJA 2026
পুজো কমিটি (সোশাল মিডিয়া)

সন্তোষপুর লেক পল্লীর তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে মান্যতা দিয়ে সন্তোষপুর লেক পল্লী ঘোষণা করছে 1 লাখ টাকা অনুদান নেওয়া থেকে বিরত থাকবে।"

DURGA PUJA 2026
পুজো কমিটি (সোশাল মিডিয়া)

একইরকমভাবে টালা প্রত্যয় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে মান্যতা দিয়ে অনুদানের টাকা তারা নেবে না।

সন্তোষপুর সাউথ অ্যাভিনিউ পোস্ট করে জানান, টাকা না-নেওয়ার কথা।

DURGA PUJA 2026
পুজো কমিটি (সোশাল মিডিয়া)

তালিকায় আছে মধ্য কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনও ৷

DURGA PUJA 2026
পুজো কমিটি (সোশাল মিডিয়া)

দক্ষিণের রাজডাঙা নব উদয়ন সংঘ চেয়ারম্যান কেয়া ঘোষ জানান, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত অনুদান মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মানুষের পাশে দাঁড়ানোই অঙ্গীকার। এই উদ্যোগ আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিচ্ছবি।

TAGGED:

PUJA COMMITTEE OF KOLKATA
পুজো কমিটি
PUJA COMMITTEE REJECT STATE GRANT
পুজোর সরকারি অনুদান
DURGA PUJA 2026

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