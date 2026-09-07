নন্দোৎসব-কাদাখেলা না-হলে মায়ের মূর্তি তৈরি'ই হয় না, এবার বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির 517তম বর্ষ

নন্দোৎসব-কাদাখেলা না-হলে মায়ের মূর্তি তৈরি'ই হয় না, এবার বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির 517তম বর্ষ
ঐতিহ্যবাহী কাদাখেলায় মেতে উঠলেন রাজপরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে বাজল ঢাক-কাঁসর ৷ এভাবেই বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির শারদোৎসবের সূচনা হল ৷ বিশেষ প্রতিবেদন অভিজিৎ বসুর ৷
Published : September 7, 2026 at 8:32 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 সেপ্টেম্বর: নন্দোৎসব ও কাদাখেলার মধ্যে দিয়েই শুরু হল জলপাইগুড়ির রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি । রাজপরিবারের কুলদেবতা বৈকুণ্ঠনাথকে পুজো করেই শুরু হয় দুর্গোৎসব। দীর্ঘদিনের রীতি মেনে শনিবার অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর পরদিন (নন্দোৎসব) স্থানীয় কিশোরদের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কাদো খেলায় মেতে উঠলেন রাজপরিবারের সদস্যরা। বাজল ঢাক-কাঁসর, চলল আরতি ৷ কাদাখেলার মাটি দিয়েই মা দুর্গার কাঠামোতে মাটি লেপার কাজ হবে ৷ মা সেজে উঠবেন মৃন্ময়ীরূপে ৷
রাজবাড়ির মন্দিরে কাঠামো পুজোর পর নন্দোৎসব ও কাদাখেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় কচিকাঁচা, যুবকরা এই কাদাখেলায় অংশগ্রহণ করেন। লোকমুখে শোনা যায়, জন্মাষ্টমীর পরের দিন শিশু শ্রীকৃষ্ণ প্রথম কাদামাটি মেখে খেলায় মেতেছিলেন। সেই পৌরাণিক কাহিনি মেনেই বহু বছর ধরে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে এই কাদা খেলার চল রয়েছে। এই খেলায় ব্যবহৃত মাটি দিয়েই মৃৎশিল্পীরা রাজপরিবারের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন। রাজপরিবারে এই প্রথা বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।
কথিত আছে, 1510 সালে বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়ির দুর্গাপুজা শুরু করেন। রায়কত বংশের রাজধানী ছিল সুবর্ণপুরে। সেখানেই পুজা চালু হয়। পরে এই বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের রাজধানী জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদী পাড়ে স্থানান্তরিত হয়। তারপর থেকেই জলপাইগুড়িতে রাজবাড়ির পুজো হয়ে আসছে। রাজপাট না-থাকলেও মায়ের পুজোর আয়োজনে কোনও সমস্যা হয় না। জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির 517তম বছরের দুর্গাপুজোর কাঠামো পুজো করেন রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল।
পুজোর বিশেষত্ব
পুরোহিত শিবু ঘোষাল জানান, বৈকুণ্ঠপুর দুর্গোৎসব এবার 517তম বর্ষে পা দিল। রাজপরিবারের বিগ্রহ বৈকুণ্ঠনাথ। শ্রীকৃষ্ণের পুজোর মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর কাঠামো পুজো হয়। জন্মাষ্টমীর দিন কাদাখেলা হয়। সেই মাটি তুলে রাখা হয়। মূর্তি যখন গড়ার কাজ শুরু হবে তখন এই মাটি দিয়েই মূর্তি বানানো হবে।
রাজপরিবারের সদস্যের বক্তব্য
রাজ পরিবারের সদস্য প্রণত বসুর কথায়, "প্রাচীন নিয়ম মেনেই দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। জন্মাষ্টমীর মধ্যে দিয়েই পুজোর সূচনা হয়। আমাদের এই পুজো কালিকাপুরাণ মতে হয়ে থাকে। আমাদের মা তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা।"
স্থানীয়রা কী বলছেন ?
স্থানীয় বাসিন্দা প্রতুল রায় বলেন, "জলপাইগুড়ির দুর্গাপুজো মানেই রাজবাড়ির পুজো। ছোটবেলা থেকেই রাজবাড়ির পুজো দেখে আসছি ৷ এবার পুজো 517তম বর্ষে পদার্পণ করল। কাদাখেলার পর সেই মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করা হয়। এটা একটা আলদা ঐতিহ্য। এখানকার পুজো না-দেখলে পুজো দেখছি বলে মনে হয় না।" আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অজয় রায় বলেন, "প্রতিবছরই আমরা রাজবাড়ির কাঠামো পুজোর দিন কাদা খেলে থাকি। রাজবাড়ির পুজোতে আমাদের খুব মজা হয়।"